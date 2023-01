Babiš je u Poláků znovu v nemilosti. Za výrok, který později odvolal

Polská média i uživatele Twitteru zaskočilo tvrzení kandidáta na českého prezidenta Andreje Babiše, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské země české vojáky na pomoc určitě neposlal. V reakci na výroky bývalého premiéra v nedělní televizní debatě s jeho konkurentem Petrem Pavlem se v Polsku pozastavují nad tím, zda Babiš zapomněl na české závazky plynoucí z členství v NATO.

Reklama

Babiš odpovídal na otázku, zda by Česko mělo splnit své závazky a poslat v případě napadení Polska do této země například vojáky. „Ne, určitě ne. Myslím si, že je potřeba mluvit o míru,” prohlásil. Dodal, že chce mír a ne válku a že by „v žádném případě neposílal naše děti a děti našich žen do války”.

Tyto jeho výroky citují polská média. „Překvapivá slova kandidáta na českého prezidenta”, otitulkoval svoji zprávu o nedělní debatě internetový portál Polského rozhlasu. Uvádí také, že Babišův protikandidát, bývalý šéf Vojenského výboru NATO Petr Pavel vysvětlil, že na základě pátého článku Severoatlantické smlouvy by bylo povinností Česka podílet se na obraně spojence. Připomněl, že pokud je Česko členem takové organizace, nevyužívá jenom kolektivní obrany, ale také něčím přispívá. „Společný postup v případě útoku na jinou zemi je naší povinností,” připomněl polský rozhlas Pavlova slova.

David Ondráčka: Krajina po bitvě. Co bude po prezidentské kampani Názory Prezidentem se stane Petr Pavel, jsem o tom přesvědčen, píše ve svém komentáři protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka. Poslední týden kampaně ale bude výživný. Ondráčka nabízí několik tezí, co se může dít, až opadne vřava kampaně a rozdivočené emoce. Jak bude vypadat krajina po bitvě. David Ondráčka Přečíst článek

Babiš opět v nemilosti

„A co spojenecké povinnosti vyplývající z členství v NATO?,” pozastavuje se nad Babišovým prohlášením konzervativní portál niezaležna.pl. „Babiš se znovu dostává u Poláků do nemilosti,” napsal portál businessinsider.pl a Babiše označil za „osobnost plnou kontroverzí”. Připomněl také, že v minulosti se tento politik vyjádřil vulgárně o polských potravinách.

Babiš svá slova z televizní debaty později na sociálních sítích korigoval s tím, že by závazky v případě napadení spojenecké země „pochopitelně dodržel”.

Reklama

Polská média si všímají také toho, že Babiš se rozhodl, že se debaty zúčastní, až na poslední chvíli. Citují zprávu agentury PAP, která zmínila Babišovo vysvětlení, že názor změnil poté, co při nedělní mši za vlast slyšel v kázání slova o pravdě, lásce a spravedlnosti.

Politický diář Jany Havligerové: Co myslíte – kňučí Andrej Babiš, nebo jeho psi? Názory Andrej Babiš připustil, že se mu tisková konference po prvním kole voleb nepovedla. Ohradil se ale proti tomu, že by „kňučel“, jak byl jeho povolební výstup označen. „Tiskovka se mi nepovedla, to je pravda, ale určitě jsem nekňučel. Já určitě nekňučím, naši psi kňučí.“ Tak dobře. Nekňučel, nýbrž kňoural, fňukal, kvílel, bědoval… Může si vybrat, pan předseda. Doufejme, že se žádné takové zvuky nebudou pravidelně ozývat z Hradu. Bylo by o strach tam chodit. Jana Havligerová Přečíst článek