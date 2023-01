Politický diář Jany Havligerové: Co myslíte – kňučí Andrej Babiš, nebo jeho psi?

Andrej Babiš připustil, že se mu tisková konference po prvním kole voleb nepovedla. Ohradil se ale proti tomu, že by „kňučel“, jak byl jeho povolební výstup označen. „Tiskovka se mi nepovedla, to je pravda, ale určitě jsem nekňučel. Já určitě nekňučím, naši psi kňučí.“ Tak dobře. Nekňučel, nýbrž kňoural, fňukal, kvílel, bědoval… Může si vybrat, pan předseda. Doufejme, že se žádné takové zvuky nebudou pravidelně ozývat z Hradu. Bylo by o strach tam chodit.

Hnutí ANO se těšilo, jak z hlasování o nedůvěře vlády udělá parádní protivládní kampaň na podporu prezidentské kandidatury svého předsedy. Nepovedlo se. Babiš dva dny sliboval, že se do sněmovny dostaví na závěrečné hlasování. Nepřišel. Podle šéfky poslanecké frakce Schillerové bojoval s virózou a vzhledem k náročnému programu v předvolební kampani nakonec odpočíval. Babiš večerní nepřítomnost vysvětlil tím, že už „byl v pyžamu, měl v sobě tři vaječné koňaky a neměl řidiče". Co neprozradil: zrovna taky nevěděl co na sebe a chyběly mu peníze na taxíka.

Babišova rodina má strach o život. S dramatickým oznámením vystoupil expremiér v sobotu na mimořádné tiskovce. Ráno mu prý ochranka předala obálku adresovanou ženě Monice, v níž byl ostrý náboj a anonymní vzkaz plný urážek. Zásilka dorazila ve čtvrtek. V den, kdy Babiš večer v poklidu léčil virózu vaječným koňakem. V pátek Babiš v pohodě absolvoval další část prezidentské kampaně. Do Liberce, Jablonce nad Nisou a Děčína ho doprovodila jeho žena. To už byla inkriminovaná zásilka doručená dva dny. Tady něco nesedí. Chyba ochranky nebo dramaturgie?

Politický diář Jany Havligerové: Finále prezidentské volby je za dveřmi, atmosféra houstne Názory Vláda bude deset dnů před druhým kolem prezidentské volby čelit vyslovení nedůvěry. Mimořádnou schůzi sněmovny si vyžádalo hnutí ANO. Že je to součást kampaně na podporu Babiše, šéfka frakce Schillerová důrazně odmítá. Samozřejmě. Bude to jen drtivá kritika Fialova kabinetu a pění oslavných ód na schopnosti a úspěchy vůdce hnutí. O návrhu programu schůze se při vyslovení důvěry či nedůvěry vládě nehlasuje. Je to předem prohraný pokus – vládní koalice má v dolní komoře většinu. Bude to ale mnohahodinová debata. A to se hodí. Jana Havligerová Přečíst článek