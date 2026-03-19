Zelenskyj vyzval k obnovení mírových jednání, ukrajinští vyjednavači míří do USA
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval k ukončení pauzy v jednáních o ukončení války a zdůraznil nutnost dosažení „důstojného míru“. Ukrajinští vyjednavači jsou na cestě do Spojených států, kde by se mělo o víkendu uskutečnit další kolo rozhovorů mezi Kyjevem, Moskvou a Washingtonem.
Je čas ukončit pauzu v americko-rusko-ukrajinských jednáních o ukončení války, uvedl dnes večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pravidelném projevu na sociálních sítích. Dodal, že ukrajinští vyjednavači jsou na cestě do Spojených států a nové kolo rozhovorů by se mělo uskutečnit v sobotu.
„Naší prioritou je udělat vše, aby byl možný důstojný mír,“ zdůraznil Zelenskyj. Ukrajina se už pátým rokem za pomoci západních spojenců brání ruské invazi.
Za vydírání označil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tlak Evropy na zprovoznění ropovodu Družba, kterým Maďarsko a Slovensko dováželo ruskou ropu. Kyjev tvrdí, že ropovod poničily ruské útoky a jeho oprava si vyžádá delší dobu. Informovala o tom agentura AFP.
Poslední jednání mezi ukrajinskými, ruskými a americkými zástupci se uskutečnila 17. a 18. února v Ženevě, předtím se dvě kola konala v Abú Zabí. Dosavadní rozhovory však nepřinesly průlom.
Hlavním sporným bodem zůstává požadavek Ruska na předání celého Donbasu, včetně oblastí, které ruská armáda od začátku invaze nedokázala dobýt. Ukrajina odmítá vzdát se svého území a navrhuje příměří na základě současné linie fronty.
Zelenskyj tento měsíc připustil, že průběh jednání ovlivňuje i vývoj na Blízkém východě, kde Izrael a Spojené státy koncem února zahájily vzdušné útoky na Írán, který odpověděl protiútoky na Izrael, americké základny i další cíle v regionu.
Napětí na Blízkém východě po izraelském útoku na íránskou plynárenskou infrastrukturu vyvolává obavy z prudkého růstu cen energií. Český premiér Andrej Babiš označil zásah za nepochopitelný a varoval před destabilizací trhů. Situací se budou zabývat i lídři EU na summitu v Bruselu.
Ukrajinský prezident nicméně očekává, že nové kolo rozhovorů se zaměří především na pokračování výměn válečných zajatců a na přípravu případné schůzky prezidentů Ukrajiny a Ruska. „Pokud jde o územní otázky, nevidím žádnou možnost dospět k výsledku, aniž by k němu došlo na nejvyšší úrovni,“ uvedl.
Zájem hostit další jednání mezitím projevilo Turecko, které se dlouhodobě snaží sehrát roli prostředníka v konfliktu vyvolaném ruskou invazí na Ukrajinu v únoru 2022.