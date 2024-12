Monako roste do moře. Byty v nové luxusní čtvrti stojí miliardy

O téměř 61 tisíc metrů čtverečních, což je zhruba plocha deseti fotbalových hřišť, se zvětšil městský stát Monako. A stojí za tím developeři. Po vzoru umělých ostrovů z Dubaje vybudovali ve městě milionářů novou eko-čtvrť nazvanou Mareterra. Luxusní projekt za 2 miliardy eur (asi 50 miliard korun), který slavnostně otevřel monacký kníže Albert II., zahrnuje přístav, přímořskou promenádu a řadu nových luxusních bytů a vil.

Reklama

Přibližně polovina nově vybudované umělé pevniny bude veřejně přístupná. Web CNN uvedl, že návštěvníci budou moci využívat nový park, cyklostezky, přístav a obchody. „Mareterra je z velké části pěší zóna, která zahrnuje bohatě osázený park, elegantní nábřežní promenádu, malý přístav, podzemní parkoviště a rezidenční i maloobchodní prostory,“ uvádí se v oficiálních dokumentech.

Byty pro bohaté

Vzhledem k lokalitě i povaze celého projektu je jasné, že byty, kterých je v rámci soukromé rezidence více než sto, budou pouze pro vyvolené. Realitní společnost Knight Frank odhadla, že se ceny bytů mohou dostat až na 200 milionů dolarů (asi 4,7 miliardy korun). Cena za metr čtvereční v těchto jednotkách by se měla pohybovat okolo 100 tisíc eur, což je téměř dvojnásobek průměru v Monaku.

Kromě bytových jednotek bude v rezidenční oblasti k dispozici také desítka vil, za jejichž návrhy stojí architektonická studia mezinárodně oceňvaných architektů Normana Fostera a Tadao Andóa. Na hlavní rezidenční budově, nesoucí název Le Renzo, se zase podílel italský architekt Renzo Piano, který je spolutvůrcem pařížského Centre Pompidou.

Málo prostoru

Nejnovější projekt odráží starosti Monackého knížectví ohledně nedostatku prostoru. Přes 39 tisíc obyvatel žije na ploše menší než newyorský Central Park. Web Daily Mail citoval místní realitní makléře, že přístavní stát naráží na své prostorové limity. Pro bohaté lidi, kteří se chtějí do oblasti přistěhovat, ať už kvůli nulové dani z příjmu či nízké kriminalitě, není v nabídce dost nemovitostí.

Reklama

Zástavba se proto musí ještě více zhušťvat nebo postupovat dále do moře, jak nyní ukázal projekt Mareterra. Ovšem ani to není zcela bez problémů. Kritika přichází hlavně z řad ekologů, kterým se nelíbí zásahy do mořské fauny.

Ačkoliv je nová čtvrť prezentována jako ekologická a má „řadu opatření týkajících se ekosystému, udržitelnosti a odpovědného rozvoje lokality“, bylo při její výstavbě nutno přestěhovat celkém 500 metrů čtverečních mořské fauny a flóry dále do moře. Mořský biolog z univerzity v Nice, Alexandre Meinesz, řekl médiím, že tamní mořská biodiverzita byla tímto postupem „zmasakrována“.

Developeři k otázkám ekologie dále doplnili, že 80 procent vytápění a chlazení v nové lokalitě bude poháněno obnovitelnou energií, včetně energie generované více než 1,2 akry solárních panelů.

Praha koupí budovu Nákladového nádraží Žižkov. Po 20 letech se začne v brownfieldu stavět Reality Po více než 20 letech se začne měnit jeden z největších pražských brownfieldů – Nákladové nádraží Žižkov. Už dnes by pražští radní totiž měli rozhodnout o odkupu tamní památkově chráněné budovy. Za objekt a přilehlé pozemky, kde má vzniknou tramvajová linka, má hlavní město zaplatit víc než miliardu. Informaci serveru newstream potvrdil Pavel Dobeš, místostarosta Prahy 3. Petra Nehasilová Přečíst článek

Dalibor Martínek: Chtějí lidé úsporné byty? Spíš je zajímá cena Názory Můžete se zeptat kteréhokoliv developera v Česku, a každý vám potvrdí, že primárním parametrem při výběru nemovitosti je pro klienta cena. Nic jiného. Žádné ESG, udržitelnost. To nikoho nezajímá. Jestli je na střeše solární panel, instalovaný se státní dotací, který rozsvítí úsporné žárovky na chodbě obytného domu? To je každému zájemci o nový byt ukradené. Hlavní je prosně cena. Dalibor Martínek Přečíst článek