Vášně ve Sněmovně kvůli důchodům. Babiš odmítal opustit mikrofon

Předseda opozičního ANO Andrej Babiš dvakrát odmítl respektovat rozhodnutí koaliční většiny ve Sněmovně o omezení řečnické doby pro všechny a opustit řečniště. Kolem něj se shromáždili poslanci opozice, aby zabránili případnému Babišovu vyvedení ze sálu. Schůze dolní komory byla nejprve na deset minut přerušena. Situace se ale příliš nezměnila a schůze byla znovu přerušena.

Sněmovna na návrh koalice v pátek večer omezila vystoupení poslanců ve druhém čtení sporného vládního návrhu na omezení červnové valorizace důchodů na nejvýše dvakrát pět minut včetně řečníků s přednostním právem. Počítat se budou i krátké poznámky.

Lukáš Kovanda: Kde vzít peníze na úplnou mimořádnou valorizaci důchodů? Ať vláda zruší dva státní svátky Názory Vláda Petra Fialy (ODS) by hypotetickým zrušením dvou státních svátků mohla letos získat do veřejné kasy zhruba osmnáct miliard korun. To shodou okolností zhruba odpovídá úspoře ze zamýšleného snížení mimořádné červnové valorizace. Tato úspora má činit necelých dvacet miliard korun. Jestliže by se tedy zrušily dva svátky, důchodci by mohli mít valorizován důchod beze změny, aniž by se přitom stát dále zadlužil, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Předseda lidoveckého klubu Marek Výborný návrh zdůvodnil tím, že opoziční obstrukce dosáhly míry destrukce. Návrh vyvolal silné rozhořčení v opozičních řadách.

Já tady budu mluvit, kolik chci

Předseda ANO Andrej Babiš odmítl respektovat rozhodnutí koaliční většiny ve Sněmovně o omezení řečnické doby pro všechny a opustit řečniště. Kolem něj se shromáždili poslanci opozice, aby zabránili případnému Babišovu vyvedení ze sálu.

„Já tady budu mluvit, kolik chci, protože mám přednostní právo,” uvedl ostře Babiš na žádost předsedajícího schůze Jana Bartoška (KDU-ČSL), aby řečnický pult opustil. Bartošek následně mikrofon na řečništi vypnul. Po přestávce se situace opakovala.

Jiří Rusnok: Princip zásluhovosti bude z důchodů nevyhnutelně mizet Leaders Bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok souhlasí s Vladimírem Bezděkem, že éra rovných důchodů je nevyhnutelná. Kvůli stárnutí populace se důchody vrátí k primárnímu účelu – tím je zabránit tomu, aby se stáří automaticky rovnalo chudobě, míní exguvernér ČNB. Stanislav Šulc Přečíst článek

„Nemáte právo mě omezovat v mém vystoupení. Proto v mém vystoupení budu pokračovat,” řekl Babiš s poukazem na komentář k zákonu o sněmovním jednacím řádu. Po skončení vyměřeného času opět odmítl od řečniště odejít, Bartošek mu stejně jako v prvním případě vypnul mikrofon a znovu ho obklopili opoziční zákonodárci. „Opakovaně vás žádám, abyste opustili tento prostor,” vyzýval marně Bartošek. „Já vás žádám, abyste šel pryč,” bylo slyšet Babiše, jak volá na předsedajícího.

Vladimír Bezděk: Vše směřuje k rovnému důchodu. Každý penzista dostane stejně peněz Leaders Vedl dvě důchodové komise, tu první v letech 2004 až 2005. Pro Vladimíra Bezděka je to dávnověk, v současnosti je předsedou představenstva investičního fondu Avant, jednoho z největších fondů pro kvalifikované investory na českém trhu. Jeho doménou jsou nyní investice do nemovitostí. Téma penzí se však táhne jeho profesní kariérou. Je členem poradního týmu nastupujícího prezidenta Petra Pavla. Podepíše Pavel nižší zvýšení důchodů, o kterém se už dva dny baví poslanci? Bezděk k tomu jistě řekne své. A co bude s českým penzijním systémem? „Vše směřuje k jedné státní důchodové dávce,“ říká trochu věštecky. Dalibor Martínek Přečíst článek

Nakonec Babiš dosáhl svého, Sněmovna zrušila po třech hodinách rozhodnutí omezit dobu pro řečníky s přednostním právem vystoupit. Součástí noční dohody poslaneckých frakcí je podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) i to, že o míře valorizace důchodů se bude hlasovat v sobotu od 08:00.

Vládní novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun, jak by to bylo podle nyní platných zákonných pravidel. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun.