Jsme jedinou zemí, kde lze uzavřít mír mezi Ruskem a Ukrajinou, uvedl Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán
ČTK
ČTK
ČTK

Maďarsko je jedinou zemí, kde lze uzavřít mír mezi Ruskem a Ukrajinou, uvedl maďarský premiér Viktor Orbán v projevu k výročí protisovětského povstání z roku 1956. Tiskové agentury informují, že Orbánovu projevu předcházel průvod tisíců jeho stoupenců ulicemi maďarské metropole, kteří tak chtěli ukázat sílu tohoto politika, jehož příští rok na jaře po 15 letech u moci čekají zřejmě zatím nejtěžší parlamentní volby.

Americký prezident Donald Trump tento týden oznámil, že plán sejít se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti odkládá. Orbán v projevu mluvil také o Ukrajině, o níž znovu řekl, že „už není suverénní zemí“, a opět dal najevo, že nechce, aby se stala členem Evropské unie. Navrhuje pro ni strategické partnerství.

Pořadatelé dnešní provládní manifestaci v Budapešti nazvali Pochod míru. Během připomínky maďarského protisovětského povstání z roku 1956, které rozdrtila Sovětská armáda, účastníci akce volali hesla na podporu Orbána, jenž opakuje, že Maďarsku hrozí přímé zapojení do války na Ukrajině. Tu Rusko vede od února 2022 a maďarská vláda jako jedna z mála v Evropě udržuje s Moskvou dobré vztahy navzdory její agresi vůči sousední zemi.

Ohrožení národního vědomí

„Nechceme umírat za Ukrajinu,“ stálo na jednom z transparentů, který nesli lidé v čele pochodu. Babett Lugosiová, jedna z účastnic, řekla, že v Maďarsku je v ohrožení národní vědomí a křesťanství a že Orbán je jediným politikem, který je schopný zájmy země bránit před ohrožením zvenčí.

Orbán odmítá Ukrajinu vojensky podporovat a kritizuje sankce, jež Evropská unie proti Rusku kvůli jeho invazi do sousední země zavádí.

Na dnešek naplánovali v Budapešti vlastní shromáždění také stoupenci hlavního představitele opozice Pétera Magyara, na kterém podle AP chtějí dát najevo odpor vůči Orbánovi i podporu Magyarovi a jeho straně Tisza. Ta šest měsíců před volbami v průzkumech vede před Orbánovým uskupením Fidesz, které je v zemi u moci od roku 2010. V neprospěch Fideszu hraje to, že se Maďarsko dlouhodobě potýká s vysokou inflací, jeho ekonomika stagnuje a na adresu vlády stále častěji zaznívají obvinění z korupce.

V programu stran vznikající koalice v oblasti životního prostředí nevidí předseda Motoristů Petr Macinka velké rozdíly. Při příchodu na programová jednání ANO, SPD a Motoristů ve Sněmovně řekl, že je pro pragmatickou a racionální ochranu přírody založenou na vědeckých faktech, ale i selském rozumu. Výzvy ekologů, aby ministerstvo životního prostředí nevedl Macinka, ani nikdo další z Motoristů, pokládá za zbytečně hysterické až alarmistické. Později uvedl, že se vyjednávací týmy shodly, kam chtějí směřovat v otázkách životního prostředí.

Macinka před jednáním uvedl, že měl možnost prostudovat materiály od ANO. „Myslím, že nějaké obří rozpory tam nebudou,“ míní. Ekologické organizace minulý týden při schůzce s šéfem ANO a možným budoucím premiérem Andrejem Babišem upozorňovaly, že ANO chce pokračovat v programech Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací, Motoristé naopak prosazují jejich zrušení. Rozpory podle nich panují i ohledně ochrany národních parků či podpory obnovitelných zdrojů.

„V obecné míře jsme se shodli na tom, kam směřovat, jak k tomu přistupovat. Opravdu zásadní je dát prioritu ochraně životního prostředí a přírody. A myslím, že to je to, co by asi od agendy ministerstva životního prostředí každý rozumný člověk měl čekat,“ uvedl Macinka po jednání. Debata o programovém prohlášení v oblasti životního prostředí podle něj zabrala dvě a půl hodiny.

Macinka opět odmítl komentovat, zda míří do funkce ministra životního prostředí. „Nyní se pracuje na programovém prohlášení, které bude komplexní. Teprve potom dojde k nějakému návrhu koaliční smlouvy a teprve pak bude pan prezident seznámen s nějakými personáliemi, takže já to teďka nechci personifikovat,“ uvedl. Vyjednávání podle něj jdou velmi dobře, jde o věcné, korektní a seriózní diskuse, kterých se účastní mimořádně kompetentní lidé.

Racionální ochrana přírody

Motoristé podle Macinky usilují o pragmatickou a racionální ochranu přírody založenou na vědeckých faktech i selském rozumu a úctě k vlastnictví i udržitelnému hospodářství. V oblasti životního prostředí podle něj mohou být oblasti, kde se vznikající koalice dohodne na zásadní revizi, podobně jako se to má týkat inkluze ve školství. „Protierozní vyhláška je pro nás problém a myslím, že nejsme sami, vede se o ní velmi živá debata mezi zemědělci,“ řekl. Řada vyhlášek podle něj jde vysoce nad rámec toho, co požadují evropské předpisy.

Více než 20 ekologických organizací vyzvalo po volbách Babiše, aby do čela resortu nenominoval nikoho z Motoristů. Post by podle nich měl obsadit někdo, kdo dokáže propojit ochranu životního prostředí s rozvojem moderního průmyslu, energetiky a zemědělství a opírá se o vědecké poznatky a dialog s odborníky. Podobný otevřený dopis podepsalo přes 50 profesorů a 400 vědců, vznikl i otevřený dopis podepsaný více než 7500 studenty.

Macinka řekl, že kritika je možná až zbytečně hysterická a alarmistická. „Měli bychom se myslím všichni trochu uklidnit. A teprve poté, co bude k dispozici programové prohlášení, ať je to nějak hodnoceno. Pak teprve možná bude v některých radikálních aktivistických spolcích důvod pro nějakou jejich tradiční hysterii, ale teď určitě ne,“ uvedl. Svou možnou nominaci na ministerstvo odmítl komentovat.

Šéf SPD Tomio Okamura řekl, že programové prohlášení vznikající vlády bude spíš všeobecné a deklaratorní, konkrétní obsah později určí expertní schůzky. Před obecnými deklaracemi varoval Jiří Koželouh z Hnutí Duha. „Obecné programové prohlášení v oblasti životního prostředí by byl bianco šek pro Motoristy, aby realizovali svůj destruktivní program, zrušili přínosné programy na úspory energie či chráněná území, pokud dostanou ministerstvo životního prostředí,“ sdělil Koželouh. Znamenalo by to podle něj prohru i pro ANO a Babiše, protože by nemohli plnit své sliby voličům.

Ovšem MOL nezveřejňuje, od kterých přesně společností ruskou ropu nakupuje. Pokud by se jednalo zcela či z drtivé většiny o jiné ruské podniky než zmíněné dva nově sankcionované, například o Tatněfť, Trumpovy sankce by zásobování ropou a palivy Maďarska a Slovenska ohrožovat přímo neměly. 

Hrozba pro Moravu

Jestliže by však sankce vedly k zásadnějšímu ochromení dodávek ropy do Maďarska a na Slovensko, nepříznivě může být dotčeno i Česko. Zejména východní část Česka, Morava, je stále z velké míry zásobována ropnými produkty, například motorovou naftou, ze Slovenska. Tu tamní podnik Slovnaft, dcera zmíněného maďarského MOL, sice od letoška musí zpracovávat z neruské ropy, avšak ochromení dodávek ruské ropy by alespoň přechodně vytvořilo citelný tlak na obecný růst cen pohonných hmot nejen v Maďarsku a na Slovensku, ale také v Česku.

Celou situaci by zhoršoval fakt, že nové Trumpovy sankce se mají týkat i německé dcery Rosněfti, podniku Rosneft Deutschland, jež vlastní rafinérie ve východní části Německa, které tedy také palivy zásobuje. Německá vláda nepřistoupila k jejímu znárodnění, i když ji má po ruské invazi na Ukrajinu v nucené správě, takže se Trumpovy sankce vztahují i právě na Rosneft Deutschland. Zhoršení zásobování palivy východní části Německa by představovalo další tlak na růst cen v celém středoevropském regionu, tedy i v Česku.  

