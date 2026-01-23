Slovensko chystá novou jadernou elektrárnu. Technické řešení má být jasné do roka
Slovensko se přibližuje k výstavbě nové jaderné elektrárny o výkonu až 1200 megawattů. Do jednoho roku má být hotový návrh technického řešení i posouzení financování projektu, který vláda plánuje uvést do provozu do roku 2040. Záměr vychází z nové dohody se Spojenými státy, jež ale už nyní vyvolává politické spory.
Návrh technického řešení a posouzení financování nové jaderné elektrárny na Slovensku by měl být hotov do jednoho roku. Vyplývá to z dohody mezi Slovenskem a Spojenými státy, kterou zástupci obou zemí podepsali minulý týden a jejíž znění slovenská vláda zveřejnila dnes.
Plánovaný jaderný zdroj by měl mít výkon až 1200 megawattů a vláda počítá s jeho uvedením do komerčního provozu do roku 2040. Elektrárna má vyrůst v lokalitě Jaslovské Bohunice, kde se už nacházejí odstavené reaktory a kde společnost Slovenské elektrárne provozuje jadernou elektrárnu i dnes.
Dohoda se Spojenými státy počítá s tím, že Slovensko bude podporovat americký návrh jaderného reaktoru. Konkrétní firmu ale dokument nejmenuje. Premiér Robert Fico už dříve uvedl, že budoucím partnerem státu při výstavbě nového jaderného zdroje by měla být americká společnost Westinghouse.
Ukrajina je bez plně funkční elektrárny. Kyjev chystá jednání se spojenci o energetické krizi
Právě tento postup se stal terčem kritiky části opozice. Ta vládě vyčítá, že chce zakázku zadat bez vypsání mezinárodního tendru a že dosud nezveřejnila podrobné analýzy projektu. Podle uzavřené dohody má Bratislava usilovat u Evropské komise o výjimku, která by umožnila vybrat dodavatele technologie bez otevřené soutěže.
Slovenské ministerstvo hospodářství označilo dohodu s USA za klíčový krok pro další rozvoj jaderné energetiky v zemi. „Dohoda vytváří komplexní rámec spolupráce, který umožní Slovenské republice dlouhodobě rozvíjet civilní jaderný program, posilovat odborné a institucionální kapacity a připravit podmínky pro další rozvoj jaderné energetiky,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.
Podle resortu by Slovensku bez výstavby nového jaderného zdroje hrozil v budoucnu nedostatek vlastních kapacit na výrobu elektřiny. Jaderné elektrárny už dnes tvoří největší podíl na výrobě elektřiny v zemi. Slovensko je v současnosti energeticky soběstačné mimo jiné díky poklesu spotřeby a spuštění třetího bloku jaderné elektrárny Mochovce v roce 2023.
Společnost Slovenské elektrárne, která provozuje většinu jaderných zdrojů v zemi, je z 66 procent vlastněna skupinou Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského, zbytek akcií drží slovenský stát.
V Jaderné elektrárně Dukovany letos společnost ČEZ investuje do obnovy a modernizace zařízení 4,4 miliardy korun, což je o 200 milionů více než loni. Firma má v plánu několik investičních akcí a počítá s tím, že čtyři dukovanské bloky bude provozovat nejméně 60 let. První dukovanský blok je v současnosti plánovaně odstaven, zbývající tři bloky jsou v provozu.
Dukovany omlazují za 4,4 miliardy. ČEZ chystá modernizaci strojoven a další zvýšení výkonu
V Jaderné elektrárně Dukovany letos společnost ČEZ investuje do obnovy a modernizace zařízení 4,4 miliardy korun, což je o 200 milionů více než loni. Firma má v plánu několik investičních akcí a počítá s tím, že čtyři dukovanské bloky bude provozovat nejméně 60 let. První dukovanský blok je v současnosti plánovaně odstaven, zbývající tři bloky jsou v provozu.
