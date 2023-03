Od startu k sestřelu. Umělá inteligence zmapovala let čínského špionážního balonu

Začátkem února byl nad severoamerickým kontinentem poprvé spatřen obří bílý balón, který vyvolal spekulace o jeho původu a účelu. Balon, který americká i kanadská vláda považovala za špionážní a Čína jen za meteorologický, byl sestřelen 4. února u pobřeží Jižní Karolíny. Deník The New York Times spolupracoval s umělou inteligencí Synthetaic na detekci a analýze balónu na satelitních snímcích pořízených Planet Labs a výsledkem je zmapování jeho třítýdenní cesty. Jak vypadala a kudy vedla?

Proces mapování cesty balónu, který vyvolal diplomatickou roztržku mezi USA a Čínou, byl prvním, který sledoval přímo samotný balón, a to nejen jeho očekávanou dráhu založenou na projekcích počasí. Exkluzivní analýza milionů čtverečních mil satelitních snímků sleduje balón od prvních hodin po jeho startu v Číně přes Filipínské moře a poté přes Aljašku do Severní Ameriky. Také odhaluje, že balónem bylo v některých bodech své cesty na dálku manévrováno, napsal deník The New York Times.

15. ledna

Balón je poprvé detekován u pobřeží Hainanu, kde byl v polovině ledna vypuštěn, jak potvrdili američtí vládní představitelé deníku The New York Times. Vypuštění podle nich nevyžadovalo žádné konkrétní speciální místo a balón mohl odstartovat z jakéhokoli pozemku o velikosti jednoho akru.

Balón po začátku cesty letěl poměrně nízko, ve výšce kolem 14 630 metrů nad mořem. Rodger Farley, bývalý inženýr NASA, který navrhl přetlakové balóny podobné tomu čínskému, deníku řekl, že to bylo s největší pravděpodobností jednu nebo dvě hodiny po startu v době, kdy balón stále stoupal.

16. ledna

Poté byl balón zpozorován nad Jihočínským mořem. Nyní je výše, podle výpočtů The Times a Synthetaic kolem 19 kilometrů.

19. až 21. ledna

Zdá se, že balón v době, kdy se pohybuje nad Filipínským mořem, denně mění nadmořskou výšku. Klesá z přibližně 17 700 metrů na 15 800 metrů a poté stoupá do 19 500 metrů. Tyto změny nejsou podle Farleyho způsobeny přirozeným větrem nebo prouděním vzduchu. Způsobují je operátoři, kteří na dálku řídí balón nahoru a dolů, aby využívali větrných proudů, které vanou různými směry, míní Farley.

„Bylo to skutečně vozidlo s kontrolou nadmořské výšky," řekl poté, co si přečetl výpočty The Times s odkazem na dálkové řízení balónu.

Balón není detekován dalších devět dní v době, kdy prolétá nad Tichým oceánem, kde je obecně shromažďováno méně satelitních snímků. Počítačový model, který simuluje, jak se objekt pohybuje atmosférou, ukazuje, že během těchto devíti dnů ho mohly vzdušné proudy odvanout na sever.

28. ledna

Podle představitelů Pentagonu balón poprvé vstoupil do vzdušného prostoru USA 28. ledna nad Aljaškou. Vysocí američtí představitelé se domnívají, že byl vyhozen „z kurzu“ a původně poslán ke špionáži na vojenské základny na Guamu a Havaji.

Liu Pengyu, mluvčí čínského velvyslanectví ve Spojených státech, v písemné odpovědi pro The New York Times uvedla, že balón byl určen pro meteorologický výzkum a „neúmyslně se dostal do USA kvůli západním pólům a jeho omezené schopnosti samořízení“.

Farley v té souvislosti podotkl, že vypouštění balónů s kontrolou nadmořské výšky je obecně špatný nápad v zimě, kdy jsou horní atmosférické větry hůře předvídatelné a směry větrů dostatečně nekolísají, aby balóny korigovaly kurz.

31. ledna

Balón byl satelitem zpozorován v Kanadě, poblíž hranic s USA. Podle výpočtů NYT byl asi 18 300 metrů vysoko, asi o 1200 metrů níže než při posledním pozorování nad Filipínským mořem. Později toho dne balón zřejmě vstoupil do vzdušného prostoru USA nad severním Idahem.

2. února

O dva dny později je balón nad Jižní Dakotou. Nyní se nachází ve výšce přes 20 kilometrů, podstatně více než v Kanadě.

Poprvé se zmínka o balónu objeví v médiích. Nad Spojenými státy se několik dní pohybuje čínský špionážní balón, řekl tehdy agentuře AP nejmenovaný vysoce postavený činitel z ministerstva obrany. USA pohyby balónu sledují a Pentagon na žádost prezidenta Joea Bidena zkoumal možnost, že by ho sestřelil, uvedla AP. Nakonec se ale ministr obrany Lloyd Austin a šéf sboru náčelníků štábů Mark Milley pro takový krok nerozhodli kvůli obavám, že by úlomky zařízení mohly ohrozit lidi na zemi.

Čínské ministerstvo zahraničí v reakci uvedlo, že balón je civilním výzkumným přístrojem, který zkoumá hlavně počasí, a kvůli jeho omezeným manévrovacím schopnostem ho z plánovaného kurzu vychýlil vítr.

2. až 4. února

Balón zůstává po zbytek své cesty ve Spojených státech přibližně ve stejné výšce. Je těžké přesně zjistit proč. Američtí představitelé řekli NYT, že se domnívají, že počasí v tuto dobu omezovalo schopnost balónu měnit kurz.

4. února

Ve 14:39 tamního času balón zničí americká stíhačka F-22 u pobřeží Myrtle Beach v Jižní Karolíně. Později jsou z oceánu sesbírány trosky. Mezi nalezenými součástkami jsou také senzory, jejichž účelem bylo podle armády shromažďování zpravodajských informací.

Nová doba pro detekci malých objektů

Typ umělé inteligence, který Synthetaic používá k rychlé detekci malých objektů, jako je balón, v obrovském množství satelitních snímků, je nový vývoj, řekl NYT profesor na Clark University Hamed Alemohammad, který se specializuje na geoprostorovou analýzu.

„Jsme v době, kdy můžeme na satelitních snímcích detekovat malé objekty a vidět věci, o kterých se nám před pěti nebo deseti lety mohlo jen zdát," podotkl.