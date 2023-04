Čínský balón získal zpravodajské informace z vojenských základen, USA už nemají pochyby

Čínský špionážní balón, který v únoru u pobřeží Spojených států sestřelila americká stíhačka, dokázal získat zpravodajské informace z několika amerických vojenských areálů, i když se tomu USA snažily zabránit. S odvoláním na dva vysoce postavené americké činitele to uvedl zpravodajský server NBC News. Incident přispěl k dalšímu zvýšení napětí mezi dvojicí mocností.

Čína dokázala balón ovládat tak, že nad některými místy mohl přeletět i několikrát a získané údaje byl schopen okamžitě předávat Pekingu. Informace zařízení shromaždovalo zejména zachycováním elektronických signálů ze zbraňových systémů a z komunikace personálu armádních základen.

Peking by byl podle zdrojů NBC News schopen získat ještě výrazně více zpravodajských informací z citlivých míst, kdyby mu v tom Spojené státy během letu balónu nad touto zemí nebránily například blokováním elektronických signálů.

Balón o velikosti trojice amerických školních autobusů mohla Čína podle serveru nechat zničit na dálku. Proč se tak nestalo, není jasné.

Čína opakovaně tvrdila, že balón byl meteorologický. Washington podle ní reagoval přehnaně, když ho sestřelil.

List The Washington Post (WP) už v únoru uvedl, že balón byl součástí rozsáhlého sledovacího programu Pekingu, s jehož pomocí Čína už léta sbírá informace o vojenských zařízeních v zahraničí. Podle listu byly obdobné špionážní balóny vyslané z Číny spatřeny nad pěti kontinenty. Zvláště často je ale Peking využívá ke špionáži v asijských zemích, jako je Japonsko, Indie, Vietnam, Filipíny a Tchaj-wan.