Čína vyslala další špionážní balón nad Latinskou Ameriku

Další špionážní čínský balón se vznáší nad Latinskou Amerikou. S odkazem na sdělení Pentagonu o tom informovala stanice CNN a zahraniční tiskové agentury. Už v pátek americké úřady informovaly, že už několik dní pozorují čínský špionážní balón ve vzdušném prostoru Spojených států. Úřady uvedly, že „jistě“ jde o balón vybavený špionážní technikou, který se pohyboval nad citlivými vojenskými objekty v USA, a zvažovaly jeho sestřelení. Čína uvedla, že incidentu lituje, a balón označila za meteorologický.

Dokáže měnit kurz

„Máme zprávy o balónu letícím nad Latinskou Amerikou. Považujeme ho za další čínský špionážní balón,“ uvedl mluvčí Pentagonu Patrick Ryder. Polohu balónu blíže neupřesnil.

Agentura AP píše, že podle Pentagonu jsou v balónu senzory a sledovací technologie, je řiditelný a ukázalo se, že dokáže měnit kurs. Konstrukce pod balónem má na délku okolo 27 metrů. Ve Spojených státech se vznášel nad oblastmi Montany, kde jsou uloženy jaderné hlavice. To přinutilo podniknout americkou armádu takové kroky, aby mu zabránila shromažďovat informace, píše AP bez dalších podrobností. Americká vláda o balónu nad USA věděla už před několika dny, ještě než se na Aljašce začátkem tohoto týdne dostal do amerického vzdušného prostoru. Prezident Joe Biden o něm průběžně dostává informace.

Podle CNN byli bezpečnostní činitelé původně proti návrhu balón sestřelit kvůli tomu, že trosky z něho padající by mohly být nebezpečné, to se ale může změnit s tím, jak směřuje k východu. Očekává se, že během víkendu se balón dostane k východnímu pobřeží do oblasti Severní a Jižní Karolíny, píše britská BBC.

Balón zapoříčinila vyšší moc

Čínské ministerstvo zahraničí v pátek reagovalo na balón nad USA prohlášením, že incidentu lituje a že se jedná o meteorologický balón, který nedokáže sám dobře manévrovat a nad USA jej zanesl vítr. Americký ministr zahraničí Antony Blinken kvůli incidentu odložil plánovanou návštěvu Pekingu, kterou měl zahájit v neděli.

Dnes čínské ministerstvo zahraničí připojilo, že přítomnost balónu ve vzdušném prostoru Spojených států je nehoda, kterou zapříčinila vyšší moc. Uvedlo také, že Peking „nikdy nenarušil území ani vzdušný prostor žádné suverénní země“. O incidentu jeho představitelé mluvili s Blinkenem. Úřad zdůraznil, že je důležité udržet komunikační kanály na všech úrovních „zejména kvůli řešení různých neočekávaných situací s klidem“. Někteří politici a média v USA tuto událost podle Pekingu využívají k útočení na Čínu a k její diskreditaci.

Agentura AP cituje penzionovaného generála Johna Ferrariho, podle kterého může být samotný let balónu testem schopnosti Američanů reagovat na ohrožení zvenčí a hledáním mezer v americkém systému varování pro protivzdušnou obranu. Číňané také podle něho mohli vyslat balón nad americké území, aby "nám ukázali, že to dokážou, a možná by příště mohl nést zbraň". "Takže nyní musíme vydávat peníze i čas na vývoj obrany," dodal.