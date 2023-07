Zelenskyj dostal od NATO sliby další podpory. Určitě budeme členy, ale až po válce, připustil

Příslibem dlouhodobé podpory Ukrajiny od zemí skupiny G7 skončil dvoudenní summit NATO ve Vilniusu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj z Litvy odjíždí s vyhlídkou na další vojenskou i finanční podporu a s dohodou o urychlení budoucího procesu přijetí do NATO, ale bez konkrétní nabídky na připojení se k alianci.

Harmonogram ukrajinského vstupu do aliance zůstává po summitu nejasný. NATO nicméně slíbilo modernizovat ukrajinskou armádu a pomoci Ukrajině vojensky i při dalších demokratických a bezpečnostních reformách.

Lídři aliance se ve Vilniusu také shodli, že Ukrajině zkrátí cestu ke vstupu odstraněním takzvaného Akčního plánu členství. Formálně ji však pozvou ke členství až ve chvíli, kdy nebude ve válce a kdy s tím všichni členové budou souhlasit a Kyjev splní všechny podmínky.

Hlavní je bezpečnost

„Pochopili jsme, že jde o bezpečnostní podmínky," řekl novinářům Zelenskyj na otázku, o jaké podmínky se jedná. „Věřím, že budeme v NATO, až se bezpečnostní situace stabilizuje; to tedy znamená, až skončí válka, Ukrajina bude určitě pozvána do NATO a určitě se stane členskou zemí aliance," uvedl.

Zelenskyj vedl bilaterální jednání se světovými lídry a zúčastnil se prvního zasedání Rady NATO-Ukrajina. Ustanovení tohoto orgánu je podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga součástí plánu na přiblížení Ukrajiny ke strukturám NATO. Rada má fungovat jako místo, „kde se budou Ukrajina a spojenci setkávat jako sobě rovní, zasedat ke krizovým jednáním a společně přijímat rozhodnutí," uvedl.

Spokojenost s výsledkem summitu dal najevo český prezident Petr Pavel, který prohlásil, že Ukrajina měla přílišná očekávání. Podle britského premiéra Rishiho Sunaka udělalo NATO ve Vilniusu velký krok v podpoře Ukrajiny a je nyní „sebevědomější a jednotnější než kdykoli předtím".

Francouzský prezident Emmanuel Macron na tiskové konferenci řekl, že Moskva bude muset čelit západním zemím odhodlaným poskytnout Ukrajině trvalou podporu.

Jako významné vítězství Zelenskyj označil oznámení skupiny G7, která ohlásila vznik mezinárodního rámce, který Ukrajině otevírá cestu k dlouhodobým bezpečnostním zárukám. Ty mají posílit její obranu proti Rusku a odradit Moskvu od budoucí agrese. Český premiér Petr Fiala již uvedl, že Česká republika se „k deklaraci a zejména k jejímu naplňování náležitě připojí".

Švédsko má členství téměř jisté

S pozitivním výsledkem ze summitu patrně odjíždí Švédsko, které se po 14 měsících dočkalo průlomu ohledně své žádosti o členství v NATO. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v Litvě uvedl, že turecký parlament ratifikuje vstup Švédska do Severoatlantické aliance. Dnes dodal, že se tak stane poté, co se poslanci opět sejdou, tedy nejdříve v říjnu.

Na průběh summitu reagovaly Moskva i Peking. Kreml uvedl, že plán G7 poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky je chybný a nebezpečný a podle mluvčího Dmitrije Peskova by ohrozil bezpečnost Ruska.

Peking se ohradil proti obvinění NATO, že Čína napadá jeho zájmy a bezpečnost, a vyjádřil nesouhlas s jakýmkoliv rozšiřováním působnosti aliance v asijsko-tichomořském regionu.