Poláci se chystají na válku. Místo Ukrajiny vyzbrojují vlastní armádu

Jeden z nejvýznamnějších podporovatelů Ukrajiny Polsko oznámilo, že ukončilo dodávky zbraní Kyjevu.

Reklama

Polsko již nedodává zbraně Ukrajině, protože vyzbrojuje vlastní armádu. V době pokračujícího sporu o vývoz ukrajinského obilí to uvedla kancelář polského premiéra Mateusze Morawieckého.

Spor o dovoz obilí eskaluje

Polské ministerstvo zahraničí si předvolalo ukrajinského velvyslance a vyjádřilo důrazný protest proti výrokům ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Valném shromáždění OSN v New Yorku, který „evropským přátelům" kvůli prodloužení zákazu dovozu ukrajinského obilí vyčetl předstírání solidarity a nepřímé napomáhání Moskvě.

Poprvé od krachu dohody vyplula z ukrajinského Čornomorsku loď s obilím Politika Z ukrajinského námořního přístavu Čornomorsk poprvé od krachu obilných dohod letos v červenci vyplula loď s obilím. Oznámil to místopředseda ukrajinské vlády Oleksandr Kubrakov. Podle agentury Reuters jde o test schopnosti Ukrajiny znovuotevřít námořní cesty v době, kdy se Rusko snaží obnovit faktickou blokádu země. ČTK Přečíst článek

Ukrajina kvůli trvajícímu embargu podala v pondělí žalobu u Světové obchodní organizace (WTO) na Polsko, Slovensko a Maďarsko, které zákaz dovozu také prodloužily.

„Ukrajina se brání bestiálnímu ruskému útoku a já tuto situaci chápu, nicméně, jak jsem řekl, budeme naši zemi chránit. Již nedodáváme výzbroj na Ukrajinu, protože nyní vyzbrojujeme Polsko," citovala Morawieckého v příspěvku na sociální síti X jeho kancelář.

Šéf Agrární komory: ČR by se měla připojit k embargu na dovoz obilí z Ukrajiny Politika Česká republika by měla stejně jako Polsko, Slovensko nebo Maďarsko zavést embargo na dovoz některých zemědělských plodin z Ukrajiny. Uvedl to prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. ČR spolu s Německem nebo Francií po úterním jednání v Bruselu možné prodloužení embarga, které zatím platí do 15. září, kritizovala. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) není dlouhodobě udržitelné a prospěšné, aby se unijní země dělily na různé kategorie podle možnosti dovozu zboží z Ukrajiny. ČTK Přečíst článek

Polsko patří k nejvýznamnějším politickým i vojenským podporovatelům Ukrajiny, která se už přes rok a půl brání ruské invazi. Kyjevu předalo značnou část své výzbroje.

Zákaz dovozu Varšava v době vrcholící předvolební kampaně zdůvodňuje snahou ochránit vlastní zemědělce, kteří by jinak museli čelit levnější produkci z Ukrajiny.