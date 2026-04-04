Ukrajinská stopa v Libyi? Report naznačuje útok dronem na ruskou „stínovou flotilu“
Ukrajina má podle zjištění francouzských novinářů vojenskou přítomnost v Libyi a mohla stát za útokem na ruský plynový tanker Arctic Metagaz ve Středozemním moři. Informuje o tom web Euronews s odkazem na vyšetřování veřejnoprávní stanice RFI.
Podle dvou anonymních zdrojů v Libyi působí v zemi více než 200 ukrajinských důstojníků a specialistů. Část z nich je rozmístěna na letecké akademii v Misurátě, kde se nacházejí také turecké a italské jednotky, americké Africké velení i britské zpravodajské centrum.
Ukrajinci mají podle těchto informací i druhou základnu v přístavním městě Ezzawiya, zhruba 50 kilometrů severně od Tripolisu. Ta je plně vybavena pro nasazení vzdušných i námořních dronů. Areál, který jim poskytla vláda premiéra Abdalhamída Dbeiby, má přímý přístup k moři a byl loni na podzim opevněn a technicky vybaven.
Dohoda mezi Kyjevem a Tripolisem podle RFI vznikla na žádost ukrajinského vojenského atašé v Alžírsku Andrije Bajuka. Ukrajinští specialisté měli výměnou školit libyjskou armádu, zejména v oblasti dronů. V dlouhodobém horizontu dohoda počítá také s dodávkami zbraní a investicemi do libyjského ropného sektoru.
Ukrajina ani libyjská vláda na dotazy novinářů nereagovaly.
V Rusku se snížila podpora prezidenta Vladimira Putina nejvíce za posledních sedm let. Podle deníku Kommersant to vyplývá z průzkumu společnosti FOM ze 27. až 29. března. Server The Moscow Times pokles důvěry ze 76 na 71 procent spojuje s blokováním komunikační aplikace Telegram a služeb vzdáleného připojení (VPN) v Rusku.
Útok na ruský tanker
Moskva 4. března 2026 obvinila Ukrajinu a britské bezpečnostní služby z útoku na tanker Arctic Metagaz, který vyplul s nákladem zkapalněného zemního plynu směrem do egyptského Port Saidu. Plavidlo patří do takzvané „stínové flotily“.
Podle informací RFI byl tanker zasažen autonomním námořním dronem typu Magura V5, vyvinutým Ukrajinou. Dron zasáhl strojovnu, která se následně zaplavila vodou, a loď tak vyřadil z provozu. Ukrajinské úřady se k útoku nevyjádřily.
Na palubě se údajně nacházelo 60 tisíc tun zemního plynu. Po evakuaci posádky maltskými úřady se poškozené plavidlo začalo přesouvat směrem k Libyi, která rozhodla o jeho odtažení do přístavu. Operace se však nezdařila – tanker se utrhl z vlečného lana a zůstal driftovat na moři.
Podle RFI nejde o ojedinělý incident. Už loni v prosinci měl být ve Středozemním moři podobným způsobem zasažen tanker Qendil, rovněž patřící do ruské „stínové flotily“. I tehdy měl být použit námořní dron vypuštěný z oblasti Misuráty.
Zpráva označuje tyto útoky za bezprecedentní ve Středozemním moři, přestože ukrajinská armáda již dříve úspěšně nasazovala námořní drony proti cílům v Černém moři.