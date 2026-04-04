newstream.cz Politika Ukrajinská stopa v Libyi? Report naznačuje útok dronem na ruskou „stínovou flotilu"

Ukrajinská stopa v Libyi? Report naznačuje útok dronem na ruskou „stínovou flotilu“

Ukrajinští specialisté měli zasáhnout ruský tanker
Ukrajina má podle zjištění francouzských novinářů vojenskou přítomnost v Libyi a mohla stát za útokem na ruský plynový tanker Arctic Metagaz ve Středozemním moři. Informuje o tom web Euronews s odkazem na vyšetřování veřejnoprávní stanice RFI.

Podle dvou anonymních zdrojů v Libyi působí v zemi více než 200 ukrajinských důstojníků a specialistů. Část z nich je rozmístěna na letecké akademii v Misurátě, kde se nacházejí také turecké a italské jednotky, americké Africké velení i britské zpravodajské centrum.

Ukrajinci mají podle těchto informací i druhou základnu v přístavním městě Ezzawiya, zhruba 50 kilometrů severně od Tripolisu. Ta je plně vybavena pro nasazení vzdušných i námořních dronů. Areál, který jim poskytla vláda premiéra Abdalhamída Dbeiby, má přímý přístup k moři a byl loni na podzim opevněn a technicky vybaven.

Dohoda mezi Kyjevem a Tripolisem podle RFI vznikla na žádost ukrajinského vojenského atašé v Alžírsku Andrije Bajuka. Ukrajinští specialisté měli výměnou školit libyjskou armádu, zejména v oblasti dronů. V dlouhodobém horizontu dohoda počítá také s dodávkami zbraní a investicemi do libyjského ropného sektoru.

Ukrajina ani libyjská vláda na dotazy novinářů nereagovaly.

Vladimir Putin

Podpora Putina klesla nejvíce za sedm let. Ve společnosti roste protestní potenciál

Politika

V Rusku se snížila podpora prezidenta Vladimira Putina nejvíce za posledních sedm let. Podle deníku Kommersant to vyplývá z průzkumu společnosti FOM ze 27. až 29. března. Server The Moscow Times pokles důvěry ze 76 na 71 procent spojuje s blokováním komunikační aplikace Telegram a služeb vzdáleného připojení (VPN) v Rusku.

ČTK

Přečíst článek

Útok na ruský tanker

Moskva 4. března 2026 obvinila Ukrajinu a britské bezpečnostní služby z útoku na tanker Arctic Metagaz, který vyplul s nákladem zkapalněného zemního plynu směrem do egyptského Port Saidu. Plavidlo patří do takzvané „stínové flotily“.

Podle informací RFI byl tanker zasažen autonomním námořním dronem typu Magura V5, vyvinutým Ukrajinou. Dron zasáhl strojovnu, která se následně zaplavila vodou, a loď tak vyřadil z provozu. Ukrajinské úřady se k útoku nevyjádřily.

Na palubě se údajně nacházelo 60 tisíc tun zemního plynu. Po evakuaci posádky maltskými úřady se poškozené plavidlo začalo přesouvat směrem k Libyi, která rozhodla o jeho odtažení do přístavu. Operace se však nezdařila – tanker se utrhl z vlečného lana a zůstal driftovat na moři.

Podle RFI nejde o ojedinělý incident. Už loni v prosinci měl být ve Středozemním moři podobným způsobem zasažen tanker Qendil, rovněž patřící do ruské „stínové flotily“. I tehdy měl být použit námořní dron vypuštěný z oblasti Misuráty.

Zpráva označuje tyto útoky za bezprecedentní ve Středozemním moři, přestože ukrajinská armáda již dříve úspěšně nasazovala námořní drony proti cílům v Černém moři.

Související

Ruský tanker
Aktualizováno

Ruská ropná logistika pod tlakem. Ukrajinci vyřadili z provozu dva tankery stínové flotily

Politika

ČTK

Přečíst článek
Dmitrij Peskov

Rusové smetli Zelenského nabídku na velikonoční příměří. Nebyla jasně formulovaná, uvedl Kreml

Politika

ČTK

Přečíst článek

Velikonoční rozhovor s Markem Ebenem: Víru je důležitější žít než o ní mluvit

Michal Nosek
nos

Víra jako tichá jistota, která se nevnucuje, ale žije. Moderátor Marek Eben v otevřeném rozhovoru s moderátorkou Evou Čerešňákovou přibližuje, proč se obrací k Bohu ve stresu, jak vnímá manželství po desítkách let i proč by náboženství nikdy nemělo být nátlakem.

Hostem velikonočního Arcipodcastu byl Marek Eben, který dlouhodobě patří mezi klidné a vyrovnané osobnosti české veřejné scény. Jak sám přiznává, za tímto vystupováním stojí i víra, která je pro něj přirozenou součástí života i práce.

„Víra je obrovská pomoc, protože například na koho jiného se obrátit, když ubíhají poslední vteřiny před přímým přenosem. To nepomůže žádné ezo zaříkávání, ale každý řekne: Pane Bože, zachraň mě,“ popisuje.

Marek Eben, Arci Podcast Newstream

Právě ve vypjatých situacích se podle něj ukazuje, jak hluboko je víra v člověku zakořeněná. Eben říká, že modlitba je pro něj zcela přirozená a často i velmi osobní. „Modlitba vlastními slovy se mi mnohokrát osvědčila a předchází prakticky i každé důležité pracovní aktivitě.“

Jeho víra přitom není okázalá ani demonstrativní. Naopak zdůrazňuje, že důležitější než o víře mluvit je víru žít. „Je lepší tak žít a příliš to nepropagovat. Modlitba nemá nikoho obtěžovat. Má být nenásilná a hluboká,“ říká. Podle něj by náboženství nikdy nemělo působit jako tlak. Víra má být svobodná a autentická.

Velký vliv na jeho přístup měla rodina, kde víru vnímal jako přirozenou součást každodenního života. Právě tato zkušenost mu pomáhá zvládat i těžké situace, jako jsou nemoci nebo nečekané životní zkoušky.

„Já bych sám se sebou žít nedokázal“

Otevřeně mluví také o svém dlouholetém manželství. Bez idealizace, ale s pokorou. „I naše manželství si prošlo nelehkými zkouškami, ale trvá. Rozhodující je míra tolerance. Každý máme své nesnesitelné koutky. Já bych sám se sebou žít nedokázal,“ říká. S nadhledem dodává, že velký podíl na fungování vztahu má jeho žena Markéta. „Větší podíl na spokojenosti vztahu má manželka. Že se to daří, je dar.“

Zároveň připomíná, že žádný vztah není dokonalý. „I v našem manželství jsou střety, hlavně ať si nás nikdo neidealizuje. Dokonalost neexistuje a tolerance je nezbytná.“

Pokud jde o samotnou víru, Eben nepopisuje žádné dramatické zvraty. Jeho víra je spíše tichá a stabilní. „Žádné velké skoky nepociťuji, ale určitě je stále mou nedílnou součástí.“

Střízlivě se dívá i na církev jako instituci. „Církev je instituce se vším dobrým i špatným. Jsou v ní lidé s chybami i přednostmi. Lidé chybující jsou.“

Připomíná také význam Desatera jako základního životního kompasu. A i když se víra v prostředí showbyznysu příliš „nenosí“, jeho zkušenost je jiná. „Mně to život nikdy nekomplikovalo.“

Z jeho slov tak vystupuje obraz víry, která není okázalá ani hlasitá, ale pevná, klidná a hluboká – víry, která se nevnucuje, ale v pravý moment dokáže být oporou.

Biohacking: Když stres vyhraje, aneb proč vás ani zdravý životní styl nezachrání

Enjoy

Stres patří k nejčastěji používaným pojmům v souvislosti se zdravím, zároveň však k těm, jejichž skutečný dopad a mechanismy bývají zjednodušovány. Často je vnímán jako něco, co je třeba eliminovat nebo snížit, či alespoň kontrolovat. Z biologického hlediska je stres základním adaptačním mechanismem, bez kterého by organismus nebyl schopen přežít. Problémem je jeho chronická, špatně regulovaná forma a prostředí, ve kterém se z krátkodobé adaptační reakce stává trvalý stav.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Marek Eben
video

Vánoce bez nánosu tradic, s vděčností a nadějí. Marek Eben hovoří o víře, práci i odpočinku

Enjoy

Hostem vánočního vydání Arci podcastu Evy Čerešňákové byl Marek Eben, který v otevřeném a osobním rozhovoru mluvil o Vánocích, víře, rodině i o tom, proč se snaží žít bez zbytečného stresu a okázalých předsevzetí.

nst

Přečíst článek

Související

Marek Eben
video

Vánoce bez nánosu tradic, s vděčností a nadějí. Marek Eben hovoří o víře, práci i odpočinku

Enjoy

nst

Přečíst článek

Pět zemí EU chce zdanit energetické giganty. Reagují na drahé palivo

Ceny pohonných hmot v Česku přestaly zdražovat
iStock
nst
nst

Pět ministrů financí zemí Evropské unie vyzvalo k zavedení daně z mimořádných zisků energetických společností. Reagují tak na prudký růst cen paliv způsobený válkou s Íránem. Vyplývá to z dopisu adresovaného Evropské komisi, který získala agentura Reuters.

Společnou výzvu podepsali ministři financí Německa, Itálie, Španělska, Portugalska a Rakouska. Podle nich by zavedení daně vyslalo jasný signál jednoty. „Stojíme jednotně a jsme schopni jednat,“ uvedli v dopise.

Zároveň by podle nich šlo o spravedlivé opatření vůči firmám, které těží z válečné situace. „Ti, kteří profitují z důsledků války, musí nést svůj díl odpovědnosti a pomoci zmírnit dopady na širokou veřejnost,“ napsali.

Ceny ropy a plynu výrazně rostou od začátku americko-izraelských útoků na Írán 28. února. Situace podle ministrů připomíná energetickou krizi po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, a to i přesto, že EU dnes více využívá obnovitelné zdroje energie.

Dopis, adresovaný eurokomisaři pro klima Wopkemu Hoekstrovi, připomíná právě opatření z roku 2022, kdy EU zavedla mimořádné zdanění energetických firem. Ministři nyní žádají podobný krok na celoevropské úrovni.

„S ohledem na současné deformace trhu a fiskální omezení by Evropská komise měla rychle připravit podobný celoevropský nástroj založený na pevném právním základě,“ uvedli.

Konkrétní parametry návrhu – například výši daně nebo okruh dotčených firem – dopis neobsahuje.

Donald Trump

Rozlobený Trump chystá další čistky ve svém kabinetu. Koho čeká vyhazov?

Politika

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa může projít dalšími personálními změnami. Šéf Bílého domu je podle zdrojů nespokojený s výkonem některých členů vlády a zvažuje jejich odvolání.

nst

Přečíst článek

Evropská komise už podle vyjádření eurokomisaře pro energetiku zvažuje návrat k některým opatřením z roku 2022, včetně omezení poplatků za distribuci elektřiny či úprav energetických daní.

Evropa zůstává citlivá na vývoj na globálních trzích, protože je silně závislá na dovozu paliv. Od konce února vzrostly ceny plynu v EU o více než 70 procent.

Brusel má podle eurokomisaře pro energetiku Dana Jørgensena v krátkodobém horizontu obavy především o dodávky rafinovaných ropných produktů, jako je letecké palivo a nafta.

Související

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš střílí do pumpařů, za drahou naftu však mohou daně

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme