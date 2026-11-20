Ukrajina má problém. Le Penová vede ve Francii a pomoc Kyjevu může být první na ráně
Ukrajina může mít ve Francii brzy zásadní problém. Marine Le Penová vede průzkumy před prezidentskými volbami a otevřeně říká, že Paříž si už nemůže dovolit posílat Kyjevu další finanční pomoc. V Berlíně proto už hledají způsob, jak evropské financování Ukrajiny pojistit i proti případné změně kurzu v Paříži.
Francouzské prezidentské volby se stále výrazněji rýsují jako souboj kandidátů, kteří jsou k dosavadní podpoře Ukrajiny podstatně zdrženlivější než prezident Emmanuel Macron. Podle průzkumu institutu Ifop by Marine Le Penová získala v prvním kole 32 až 36 procent hlasů a postoupila do druhého kola, v němž by podle průzkumu zvítězila s velkým náskokem. Druhým nejsilnějším kandidátem je krajně levicový Jean-Luc Mélenchon se 17 až 19,5 procenta, zatímco žádný ze středových kandidátů by nepřekročil 15 procent. První kolo se má uskutečnit 18. dubna, případné druhé 2. května.
France, Ifop-Fiducial poll: Scenario: 16 candidates run Presidential election Le Pen (RN-PfE): 32% Mélenchon (LFI-ELA): 17% Philippe (HOR-*): 10% Lisnard (NE-*): 8% Glucksmann (PS/PP-PES): 8% Attal (RE-*): 4.5% Retailleau (LR-EPP): 4% Riner-*: 4% Zemmour (REC-ESN): 3% Tondelier (LÉ-EGP): 2% Ruffin (D!-*): 2% Dupont-Aignan (DLF-*): 1.5% Roussel (PCF-PEL): 1.5% de Villepin (LFH-*): 1.5% Polony-*: 1% Arthaud (LO-*): 0% Fieldwork: 13-16 November 2026 Sample size: 1,690 ➤ https://t.co/ZxqeUs7HjW— Europe Elects (@EuropeElects) November 18, 2026
Pro Kyjev by změna v Elysejském paláci mohla znamenat výrazný politický problém, píše Politico. Le Penová opakovaně tvrdí, že kvůli špatnému stavu francouzských veřejných financí si země už nemůže dovolit posílat Ukrajině finanční pomoc. Mélenchon odmítá ukrajinské útoky hluboko na ruském území a kritiku vyvolal také svým postojem k možnému referendu na Donbase. Oba kandidáti jsou kritičtí vůči NATO a jejich soupeři je obviňují z přebírání argumentů Kremlu.
Vladimir Putin po jednání v Číně vzkázal Evropě, že pokud chce mluvit o válce na Ukrajině, má přijet do Moskvy. Zároveň ale obvinil evropské státy a Kyjev, že zatím nejsou připraveny na kompromis, a varoval před další vojenskou spoluprací EU s Ukrajinou.
Putin vzkázal Evropě: Chcete mír? Přijeďte do Moskvy, pak se uvidí
Politika
Vladimir Putin po jednání v Číně vzkázal Evropě, že pokud chce mluvit o válce na Ukrajině, má přijet do Moskvy. Zároveň ale obvinil evropské státy a Kyjev, že zatím nejsou připraveny na kompromis, a varoval před další vojenskou spoluprací EU s Ukrajinou.
Berlín chce pomoc Ukrajině pojistit
Obavy z možného francouzského obratu už podle serveru Politico ovlivňují jednání o evropských penězích pro Ukrajinu. Německý kancléř Friedrich Merz prosazuje, aby se do příštího dlouhodobého rozpočtu EU začlenil trvalý mechanismus financování Kyjeva. Ten by umožnil získávat další prostředky nad rámec 100 miliard eur navržených Evropskou komisí a budoucí rozhodování by mohlo probíhat kvalifikovanou většinou namísto jednomyslnosti.
Takové nastavení by jednotlivým zemím výrazně ztížilo možnost další pomoc Ukrajině blokovat. „Financování Ukrajiny je v našem společném zájmu a musí být do budoucna spolehlivé. Proto je potřeba začlenit příslušný mechanismus do víceletého finančního rámce,“ uvedl německý ministr pro evropské záležitosti Gunther Krichbaum. Podle Politico je jedním z důvodů právě možnost, že ve Francii převezme moc Le Penová.
Ukrajina má zájem o české letouny Skyfox od Aera Vodochody, a to jak ve cvičné, tak v lehké bojové konfiguraci. Český ministr průmyslu Karel Havlíček při návštěvě Ukrajiny mluvil o možnosti dodat celkem 16 strojů. Aero potvrzuje, že jednání pokročila, kvůli bezpečnostní situaci ale nechce zveřejňovat termíny ani stav výroby.
Ukrajina má zájem o české Skyfoxy. Ve hře je až 16 letounů od Aera
Zprávy z firem
Ukrajina má zájem o české letouny Skyfox od Aera Vodochody, a to jak ve cvičné, tak v lehké bojové konfiguraci. Český ministr průmyslu Karel Havlíček při návštěvě Ukrajiny mluvil o možnosti dodat celkem 16 strojů. Aero potvrzuje, že jednání pokročila, kvůli bezpečnostní situaci ale nechce zveřejňovat termíny ani stav výroby.
Francie je důležitější politicky než objemem peněz
Pro Ukrajinu přitom nejde jen o samotné francouzské peníze. Jak upozorňuje Politico, Francie sice ve vojenské pomoci zaostává například za Německem nebo Švédskem, za Macrona ale hraje klíčovou politickou roli v evropské podpoře Kyjeva, spoluvytváří bezpečnostní garance a podílí se na koalici ochotných. Jeden z ukrajinských představitelů to shrnul slovy: „Pokud jde o finanční podporu, Francie nikdy není v první desítce. Ale pokud jde o možnost rozbít konsenzus v Evropě, to by byl skutečný problém.“
Riziko se týká i sankcí proti Moskvě. Ty musejí členské státy EU pravidelně jednomyslně obnovovat a podle jednoho ze západoevropských diplomatů by Národní sdružení mohlo usilovat o jejich zmírnění. V době vysokých cen energií by podle něj mohl znovu zesílit tlak na návrat levnější ruské ropy a plynu.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.