Francie vyslala vojáky na Ukrajinu. Paříž mluví o výcviku, Moskva o terčích
Francie potvrdila přítomnost svých vojáků na Ukrajině, odmítá ale, že by se tím stala stranou války s Ruskem. Podle ministra zahraničí Jeana-Noëla Barrota francouzští vojáci cvičí Ukrajince a zajišťují technickou podporu daleko od fronty. Moskva varuje, že zahraniční jednotky na ukrajinském území považuje za legitimní cíle.
Francouzští vojáci působí na Ukrajině, Paříž ale odmítá, že by se Francie zapojila do války jako bojující strana. Ministr zahraničí Jean-Noël Barrot uvedl, že francouzská mise má omezený rozsah a jejím úkolem je výcvik ukrajinských vojáků a technická podpora. „Nejsme stranou konfliktu na Ukrajině a ani se jí nechceme stát, podporujeme však ukrajinskou armádu a ukrajinský odpor,“ řekl Barrot televizní stanici France 5.
Francie cvičí ukrajinské vojáky od začátku rozsáhlé ruské invaze v únoru 2022, dosud tak ale činila ve Francii a Polsku. Evropské země se tím podle Reuters snažily omezit riziko přímého konfliktu s Moskvou. Nyní francouzští vojáci v rámci mise nazvané Volja působí přímo na Ukrajině, podle rozhlasové stanice Radio France Internationale od letošního léta. „Pro národ, který bojuje za svou nezávislost, svobodu a demokracii na prahu Evropy a zároveň bojuje za naši bezpečnost, je to nejmenší, co můžeme udělat. Vyslat několik výcvikových pracovníků a techniků zajišťujících údržbu,“ uvedl Barrot.
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Moskva: Francouzští vojáci se mohou stát cílem
Francouzská vojenská přítomnost vyvolala ostrou reakci Ruska. Moskva tvrdí, že nasazení Francouzů na Ukrajině bylo už delší dobu „veřejným tajemstvím“, a zopakovala své varování před přítomností zahraničních jednotek v zemi. „Opakovaně jsme varovali, že zahraniční jednotky, pokud budou nasazeny na Ukrajině, se stanou legitimními cíli pro ruskou armádu,“ uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.
Barrot však odmítá, že by mise znamenala přímé bojové zapojení Francie. „Hovoříme o údržbě prováděné velmi daleko od frontové linie a v obzvláště omezeném rozsahu,“ řekl ministr. Paříž tak svou přítomnost na Ukrajině prezentuje jako pokračování podpory ukrajinské armády prostřednictvím výcviku a technického zázemí, zatímco Moskva dává najevo, že francouzské vojáky na ukrajinském území může považovat za vojenské cíle.
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