Putin vzkázal Evropě: Chcete mír? Přijeďte do Moskvy, pak se uvidí
Vladimir Putin po jednání v Číně vzkázal Evropě, že pokud chce mluvit o válce na Ukrajině, má přijet do Moskvy. Zároveň ale obvinil evropské státy a Kyjev, že zatím nejsou připraveny na kompromis, a varoval před další vojenskou spoluprací EU s Ukrajinou.
Ruský prezident Vladimir Putin po jednání v čínském Šen-čenu vyzval evropské představitele, aby přijeli do Moskvy jednat o válce na Ukrajině. Podle něj na Rusko tlačily Spojené státy, aby souhlasilo se zapojením Evropanů do rozhovorů mezi Moskvou, Kyjevem a Washingtonem.
„Prostřednictvím diplomatických kanálů jsme doporučili Evropanům, aby přijeli do Moskvy. A potom rozhodneme, v jakém formátu se rozhovory uskuteční,“ řekl Putin. Dodal, že Moskva chápe, že diskutovat o evropské bezpečnosti bez účasti evropských zemí nedává smysl. „Otázky spojené s bezpečností v Evropě je bezpředmětné“ podle něj řešit bez Evropanů.
Putin viní Evropu a Ukrajinu z neochoty ke kompromisu
Současně ale ruský prezident tvrdí, že evropské státy ani Ukrajina nejsou připraveny na kompromis, který by mohl vést k zastavení konfliktu. Z jeho vyjádření tak vyplývá, že Moskva sice připouští evropskou účast na rozhovorech, zároveň však odpovědnost za jejich možný neúspěch přenáší na druhou stranu.
Francie potvrdila přítomnost svých vojáků na Ukrajině, odmítá ale, že by se tím stala stranou války s Ruskem. Podle ministra zahraničí Jeana-Noëla Barrota francouzští vojáci cvičí Ukrajince a zajišťují technickou podporu daleko od fronty. Moskva varuje, že zahraniční jednotky na ukrajinském území považuje za legitimní cíle.
Francie vyslala vojáky na Ukrajinu. Paříž mluví o výcviku, Moskva o terčích
Politika
Francie potvrdila přítomnost svých vojáků na Ukrajině, odmítá ale, že by se tím stala stranou války s Ruskem. Podle ministra zahraničí Jeana-Noëla Barrota francouzští vojáci cvičí Ukrajince a zajišťují technickou podporu daleko od fronty. Moskva varuje, že zahraniční jednotky na ukrajinském území považuje za legitimní cíle.
Putin také ostře vystoupil proti možné hlubší vojenské spolupráci mezi Evropskou unií a Ukrajinou. Transformaci EU v „politicko-vojenský blok“ označil za výzvu pro Rusko a zopakoval, že Moskva považuje rozmístění zahraničních vojáků na ukrajinském území za nepřijatelné.
Po Trumpovi a Siovi vzkaz Evropě
Putin své výroky pronesl po dnešním jednání v Šen-čenu, kde se setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Jedním z témat jejich rozhovorů byla také válka na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v roce 2022.
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