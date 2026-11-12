Ukrajina má zájem o české Skyfoxy. Ve hře je až 16 letounů od Aera
Ukrajina má zájem o české letouny Skyfox od Aera Vodochody, a to jak ve cvičné, tak v lehké bojové konfiguraci. Český ministr průmyslu Karel Havlíček při návštěvě Ukrajiny mluvil o možnosti dodat celkem 16 strojů. Aero potvrzuje, že jednání pokročila, kvůli bezpečnostní situaci ale nechce zveřejňovat termíny ani stav výroby.
Výrobce letadel Aero Vodochody potvrdil zájem Ukrajiny o letouny Skyfox. Podle mluvčího firmy Lukáše Hory by Kyjev mohl využít jak cvičnou, tak lehkou bojovou konfiguraci stroje. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ve středu při podnikatelské misi na Ukrajině uvedl, že ve hře je dodání celkem 16 letounů. Čtyři stroje podle něj byly potvrzeny už dříve a nyní jednal s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým o dalších dvanácti.
Vedení Aera ocenilo zapojení české vlády do jednání s ukrajinskou stranou a její podíl na posunu připravovaného obchodu. Firma ale další detaily zveřejňovat nechce. „S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci však nebudeme poskytovat žádné další podrobnosti, zejména informace o stavu výroby, harmonogramu či konkrétních termínech dodávek,“ uvedl Hora.
Aero může výrobu zvýšit
Současná výrobní kapacita Aera činí 12 Skyfoxů ročně, firma ji ale může navýšit až na 18 strojů. Celkem už prodala více než 40 letounů. Nákup nedávno oznámila Arménie, letos Aero potvrdilo také dodávky pro Spojené státy a Angolu, dříve stroje objednaly Maďarsko a Vietnam. O novém kontraktu firma jedná například také se Srbskem.
NATO by podle experta britského Royal United Services Institute mohlo vytvořit speciální mnohonárodní letku určenou k lovu útočných dronů. Jednou z nejvhodnějších platforem by podle Justina Bronka mohl být český proudový letoun L-39NG Skyfox z Aera Vodochody, který by proti dronům nabídl levnější alternativu k nasazování moderních stíhaček a drahých raket.
České Skyfoxy jako lovci dronů. Expert navrhuje speciální letku NATO
Zprávy z firem
NATO by podle experta britského Royal United Services Institute mohlo vytvořit speciální mnohonárodní letku určenou k lovu útočných dronů. Jednou z nejvhodnějších platforem by podle Justina Bronka mohl být český proudový letoun L-39NG Skyfox z Aera Vodochody, který by proti dronům nabídl levnější alternativu k nasazování moderních stíhaček a drahých raket.
Český státní podnik LOM Praha má objednáno osm Skyfoxů pro výcvik pilotů v pardubickém Centru leteckého výcviku. Aero už většinu strojů předalo a zakázku chce dokončit do konce letošního roku. Letouny mají sloužit také k přípravě budoucích českých pilotů F-35 a k výcviku zahraničních pilotů.
Skyfox může bojovat i proti dronům
Skyfox je podzvukový cvičný letoun, který existuje také v lehké bojové verzi. Ta může nést zbraňové systémy včetně takzvaného dron kitu, jenž umožňuje nasazení proti bezpilotním prostředkům. Právě kombinace výcvikového a bojového využití může být pro Ukrajinu jedním z důvodů zájmu o české stroje.
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