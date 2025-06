Fiala: Atomovka v rukou Íránu by ohrozila celý svět. Útok Američanů je pochopitelný

Jaderný program Íránu vážně ohrožuje mezinárodní bezpečnost, americký útok na tři íránské jaderné provozy je tak pochopitelnou snahou zabránit mu ve vývoji jaderných zbraní, uvedl v neděli na síti X premiér Petr Fiala (ODS).

Premiér Fiala doufá, že vojenská akce USA přiměje íránský režim k jednání, které by vedlo k uklidnění situace na Blízkém východě. Podle šéfa české diplomacie Jana Lipavského (nestr.) Česko situaci na Blízkém východě pozorně sleduje a je připraveno podpořit veškeré úsilí, které by vedlo k diplomatickému řešení a zachování regionální stability.

Spojené státy zaútočily na tři jaderné provozy v Íránu v noci na dnešek. Přímo se tak zapojily do izraelsko-íránské války, kterou začal 13. června Izrael ve snaze zničit íránský jaderný program. Podle Izraele Teherán vyvíjí jadernou zbraň, to ale íránské vedení odmítá. Írán na americké útoky reagoval tím, že si vyhrazuje všechny možnosti obrany vlastní suverenity a zájmů. Američané podle íránského ministerstva zahraničí sami vstoupili do nebezpečné války.

„Vojenská akce USA, která podpořila úsilí Izraele, snad konečně přiměje íránský režim k jednání, které by vedlo k uklidnění situace na Blízkém východě,“ reagoval na situaci český premiér.

Podle Lipavského byly důvody, které vedly Spojené státy k noční akci, pochopitelné. „Chápeme bezpečnostní důvody, které Spojené státy k tomuto kroku vedly – íránský jaderný program dlouhodobě představoval hrozbu pro celý svět,“ konstatoval. Doplnil, že ČR je v kontaktu se svými spojenci v EU a NATO.

Rakušan: Bezpečnost Čechů není ohrožena

Bezpečnost lidí v Česku není po eskalaci situace na Blízkém východě podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a policie ohrožena. Ochrana židovských objektů je dlouhodobě zvýšená, další rizika policie vyhodnocuje a v případě potřeby přijme opatření zejména na letišti Václava Havla a u objektů a míst spojených s USA a Íránem. Policie a Rakušan to v neděli uvedli na síti X v reakci na noční údery USA na íránská jaderná zařízení.

„Blízký východ a vývoj tamního dění dlouhodobě pečlivě sledujeme především ve vztahu k možným dopadům na bezpečnostní situaci u nás. Informace o konkrétním riziku plynoucím pro ČR v tuto chvíli nemáme,“ konstatovala policie. Současně uvedla, že je v kontaktu se zpravodajskými službami a zahraničními partnery a je připravena kdykoliv operativně reagovat na nové informace úpravou stávajících opatření. Zatím podle ní ale nic nenasvědčuje tomu, že by to bylo potřeba.

Rakušan připomněl, že zvýšená ochrana židovských objektů v Česku je od října 2023. „Policie nyní vyhodnocuje další rizika a podle potřeby nasadí opatření zejména na letišti Václava Havla a v souvislosti s objekty a místy souvisejícími s USA a s Íránem,“ doplnil.

Podle Rakušana je každá bezpečnostní eskalace v regionu Blízkého východu rizikem, ale íránský jaderný program představuje nebezpečí pro celý svět. „Naším společným cílem musí být to, aby došlo co nejdříve k uklidnění situace a návratu k diplomatickým jednáním,“ uvedl Rakušan.