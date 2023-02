Svoboda Evropy je nepředstavitelná bez svobodné Ukrajiny, řekl Zelenskyj v Bruselu, kam přijel prosit o zbraně

Svobodná Evropa je nepředstavitelná bez svobodné Ukrajiny, zdůraznil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na mimořádném summitu Evropské unie v Bruselu. Pro bezpečnost regionu je významná zejména jednota, upozornil prezident země, která se s podporou západních spojenců už skoro rok brání ozbrojené agresi sousedního Ruska.

Reklama

Zelenskyj dnes také uvítal pokroky v přístupových jednáních Ukrajiny s unií a poděkoval za poskytnuté balíky finanční, vojenské i humanitární pomoci. Prezidenti a premiéři států evropského bloku budou na čtvrteční schůzce v Bruselu jednat kromě jiného právě také o další pomoci Ukrajině.

„Vítejte v EU, vítejte doma,” řekl předseda Evropské rady Charles Michel na úvod jednání a vyjádřil uznání riziku, které podle něj Zelenskyj cestou na západ podstoupil. Zelenskyj je symbolem odvahy ukrajinského lidu a posunul zemi blíže Evropské unii, dodal Michel a zopakoval odhodlání pomáhat napadené zemi.

Musk vypnul Ukrajině satelity pro navádění dronů. K válečným účelům Starlink není, tvrdí Money Americká společnost SpaceX miliardáře Elona Muska podnikla kroky k tomu, aby zabránila ukrajinské armádě využívat satelitní internetovou službu Starlink k ovládání bezpilotních letounů. Podle agentury Reuters to ve středu uvedla prezidentka firmy Gwynne Shotwellová. Systém Starlink podle ní neměl nikdy sloužit jako zbraň. Ukrajina se už téměř rok brání ruské vojenské agresi. ČTK Přečíst článek

Zelenskyj ve svém vystoupení ocenil dosavadní podporu, ale volal po rychlejším rozhodování, které by Kyjevu poskytlo náskok před Moskvou. Ukrajina s pomocí partnerů již učinila velké kroky, ale velká část cesty k ukončení války je ještě před námi, řekl Zelenskyj.

Pro ukrajinského prezidenta je dnešní návštěva Bruselu, kde už před polednem vystoupil před europoslanci, vyvrcholením jeho teprve druhé zahraniční cesty od ruského útoku na jeho zemi na konci února minulého roku. Poprvé zavítal na konci prosince do Washingtonu.

Reklama

Svou nynější cestu zahájil Zelenskyj ve středu návštěvou a jednáními v Londýně, večer se pak v Paříži setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Olafem Scholzem. S Macronem pak ve čtvrtek ráno přeletěl právě do Bruselu.

Zelenskyj přemlouvá spojence. Z Londýna míří za Macronem do Paříže Politika Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve středu večer v Paříži setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a s německým kancléřem Olafem Scholzem. Oznámil to Elysejský palác, který tak potvrdil dřívější informace médií. Zelenskyj dnes nečekaně zavítal i do Londýna. Je to jeho druhá zahraniční cesta od ruské invaze, od které 24. února uplyne rok. ČTK Přečíst článek