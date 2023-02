Zelenskyj přemlouvá spojence. Z Londýna míří za Macronem do Paříže

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve středu večer v Paříži setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a s německým kancléřem Olafem Scholzem. Oznámil to Elysejský palác, který tak potvrdil dřívější informace médií. Zelenskyj dnes nečekaně zavítal i do Londýna. Je to jeho druhá zahraniční cesta od ruské invaze, od které 24. února uplyne rok.

Reklama

Podle informací agentury AFP bude trojice politiků jednat při společné večeři v prezidentském paláci. Dá se očekávat, že budou diskutovat o dalším možném vývoji války a západní podpoře pro Ukrajinu.

Scholz na setkání dorazí z Berlína, Zelenskyj z Londýna. Tam dnes v projevu v britském parlamentu řekl, že vítězství Ukrajiny změní svět a odradí všechny budoucí agresory. Zelenského vystoupení na půdě britského parlamentu bylo součástí neohlášené návštěvy Británie, během níž lídra země napadené Ruskem přijal také britský král Karel III. Británii, která patří mezi nejvýznamnější podporovatele Kyjeva, ukrajinský prezident poděkoval za přislíbené dodávky tanků i výcvik ukrajinských vojáků, zároveň žádal další vojenské vybavení, především stíhačky.

Nejvyšší ukrajinský představitel zdůraznil, že Británie stála za Kyjevem „od prvního dne”. Přímo se pak obrátil na expremiéra Borise Johnsona, který byl v sále. „Borisi, ty jsi sjednotil ostatní, když se to skutečně zdálo naprosto nemožné,” řekl Zelenskyj, načež se mu dostalo dalšího mohutného potlesku.

Zelenskyj členy britského parlamentu a svět vyzval, aby Ukrajině poskytli i bojové letouny, které označil za „křídla pro svobodu”. Západ to však zatím odmítal.

Neohlášená návštěva Británie je součástí druhé zahraniční cesty Zelenského od loňské eskalace ruské agrese. V prosinci prezident zavítal do Washingtonu a nyní má kromě zastávky na britských ostrovech na programu také jednání v Paříži a pravděpodobně i v Bruselu.

Reklama

Po vystoupení před britskými zákonodárci jej přijal král Karel III. Na setkání v Buckinghamském paláci dorazil Zelenskyj stejně jako do parlamentu nebo do amerického Kongresu ve vojenském úboru, který v posledních měsících provází veškerá jeho vystoupení. Podle oficiálního prohlášení panovníkovi děkoval za podporu Ukrajinců, kteří před válkou utekli do Spojeného království.

Ve čtvrtek se Zelenskyj zúčastní mimořádného summit Evropské unie v Bruselu. Na něm chce podle jednoho z ukrajinských činitelů citovaných agenturou Reuters požádat o více zbraní a zahájení přístupových rozhovorů s Kyjevem ještě v tomto roce.

Němci v ráži. Vláda povolila vývoz na Ukrajinu i starších tanků Leopard 1 Politika Německo vedle moderních tanků Leopard 2 v jednom případě povolilo i vývoz tanků staršího modelu Leopard 1 na Ukrajinu. Podle agentury DPA to řekl mluvčí německé vlády Steffen Hebestreit. O kolik tanků jde, ale neuvedl. Veřejnoprávní televize ARD mezitím zveřejnila průzkum veřejného mínění, podle něhož s dodávkami německých tanků Ruskem napadené zemi souhlasí většina obyvatel spolkové republiky. ČTK Přečíst článek