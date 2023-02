Němci v ráži. Vláda povolila vývoz na Ukrajinu i starších tanků Leopard 1

Německo vedle moderních tanků Leopard 2 v jednom případě povolilo i vývoz tanků staršího modelu Leopard 1 na Ukrajinu. Podle agentury DPA to řekl mluvčí německé vlády Steffen Hebestreit. O kolik tanků jde, ale neuvedl. Veřejnoprávní televize ARD mezitím zveřejnila průzkum veřejného mínění, podle něhož s dodávkami německých tanků Ruskem napadené zemi souhlasí většina obyvatel spolkové republiky.

Reklama

Německý kancléř Olaf Scholz minulý týden oznámil, že Berlín pošle Ukrajině 14 tanků Leopard 2 a vývoz leopardů povolí i spojencům. List Süddeutsche Zeitung uvedl, že firmy Rheinmetall a Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft chtějí připravit desítky tanků Leopard 1 pro vývoz na Ukrajinu. A německá vláda jim ho povolí.

Přes polovina Němců je pro vývoz

Podle průzkumu zveřejněného mínění zveřejněného ARD postup Berlína při dodávkách leopardů hodnotí 39 procent dotázaných jako chybu, 52 procent ale nikoliv. Největší podporu vyjadřují voliči vládních Zelených s 86 procenty, nejmenší příznivci opoziční Alternativy pro Německo (AfD) se 14 procenty.

USA by Ukrajině poprvé mohly poskytnout rakety delšího doletu Politika Spojené státy připravují nový balík vojenské pomoci pro Ukrajinu v hodnotě 2,2 miliardy dolarů (asi 48 miliard korun), který by kromě zbraní a munice mohl poprvé obsahovat i rakety delšího doletu. Agentuře Reuters to dnes řekly dva nejmenované zdroje obeznámené s přípravou vojenské pomoci. ČTK Přečíst článek

Celkovou podporu Ukrajiny zbraněmi považuje 44 procent Němců za přiměřenou, 15 procent za nedostatečnou a 35 procent za přehnanou. V zemích bývalého východního Německa má podporu za přehnanou dokonce 55 procent dotázaných.

Většina Němců – 58 procent – si přeje, aby se Ukrajina v dlouhodobém horizontu stala členem Evropské unie, 31 procent je proti. Vstup východoevropské země do NATO by považovalo za správný 51 procent dotázaných, 39 procent nikoliv.