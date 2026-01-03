Stavba průmyslového parku v unikátní lokalitě nepotřebuje studii EIA, rozhodl Macinka
Průmyslová zóna Panattoni Smart Park, plánovaná na pozemcích okolo někdejšího dolu Barbora na Karvinsku a v blízkosti šikmého kostela svatého Petra z Alkantary, nepotřebuje mít zpracovanou studii EIA o vlivu na životní prostředí. Zatím nepravomocně takto rozhodlo ministerstvo životního prostředí, uvedla Mladá fronta Dnes. Společnost Panattoni rozhodnutí ministerstva přivítala. Odpůrci podle deníku plánují odvolání. Záměr se nelíbí památkářům nebo spolku Stará Karviná. Vadí jim, že má areál přetvořit území, jež je i cennou archeologickou lokalitou.
„Záměr společnosti Panattoni Czech Republic Development nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona,“ stojí podle MfD v rozhodnutí ministerstva. K oznámení záměru ministerstvo obdrželo 41 vyjádření dotčených orgánů, samosprávy, veřejnosti i vlastních odborů. Z toho zástupci veřejnosti zaslali 30 vyjádření, pod nimiž se podepsalo 279 lidí.
Nevratný zásah
Památkáři v průběhu řízení opakovaně uvedli, že plánovaná výstavba představuje významný a nevratný zásah do kulturně-historických, archeologických i krajinářských hodnot území Karviná-Doly, kde by chystaná průmyslová zóna měla stát. „Jde o archeologickou lokalitu s kontinuální stratigrafií od středověkého sídelního jádra až po industriální vrstvu 20. století. Záměr představuje nevratný zásah do archeologické vrstvy území, a to v rozsahu, který nelze kompenzovat pouhou záchrannou dokumentací,“ uvedli.
Ministerstvo v rozhodnutí uvádí, že při posuzování nebyly identifikovány významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by vyžadovaly vypracování studie EIA. Otázky památkové ochrany podle něj náleží do kompetence orgánů státní památkové péče a mají být řešeny v navazujících řízeních. Což je třeba vyřizování stavebního povolení.
Karvinský magistrát během zjišťovacího řízení připomínky neuplatnil, vedení města projekt dlouhodobě podporuje. „Považujeme jej za důležitý impuls pro místní ekonomiku. Očekáváme od projektu nejen vznik nových pracovních míst,“ komentoval rozhodnutí karvinský primátor Jan Wolf (SOCDEM).
Podle předsedkyně spolku Za Starou Karvinou Terezy Ondruszové, není rozhodnutí ministerstva adekvátní a spolek podá odvolání. „Jedná se o záměr natolik zásadní, že by podle nás měl proběhnout celý proces EIA,“ cituje ji MfD. Za největší problém označila samotné umístění průmyslové zóny v někdejším centru Karviné a fakt, že projekt neřeší možnost využití jiných lokalit.
Společnost Panattoni rozhodnutí ministerstva přivítala. „Výrazně se tak posouváme k realizaci projektu,“ konstatoval mluvčí Panattoni Karel Taschner, podle něj by stavba měla začít do konce roku 2026.
Průmyslový areál má vzniknout u bývalého Dolu Barbora a kostela, který je jedinou dochovanou stavbou ze staré Karviné. Chrám kvůli poddolování výrazně poklesl a naklonil se. Jako šikmý kostel ho proslavila spisovatelka Karin Lednická. Spolek Stará Karviná podal návrh na vyhlášení území krajinnou památkovou zónou. Rozloha celého areálu bude milion metrů čtverečních, přičemž samotné stavby budou zabírat zhruba její třetinu. V zóně by mohlo vzniknout až 4500 nových pracovních míst a celková výše investic by mohla dosáhnout až 25 miliard korun.