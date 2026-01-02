Trump přiznal vyšší dávky aspirinu. „Jsem pověrčivý,“ říká prezident
Americký prezident Donald Trump užívá dlouhodobě vyšší dávky aspirinu, než mu doporučili lékaři. V rozhovoru s deníkem The Wall Street Journal uvedl, že k tomu má osobní i pověrčivé důvody. Přesto nadále tvrdí, že je ve výborné kondici a má „velmi dobré geny“.
Americký prezident Donald Trump užívá vyšší dávky aspirinu, než mu doporučili lékaři. Ve čtvrtek to napsal deník The Wall Street Journal s odvoláním na prezidentovo vyjádření. Trump vyšší dávkování zdůvodnil tím, že je pověrčivý a že aspirin podle něj pomáhá ředit krev. Prezident, kterému je 79 let, o svém zdravotním stavu tvrdí, že je perfektní, což částečně přisuzuje dědičným faktorům.
Trump se v rozhovoru vyjádřil také ke svému říjnovému lékařskému vyšetření, které podle něj potvrdilo jeho dobrý zdravotní stav. Zároveň však litoval, že výsledky zveřejnil, protože tím podle svých slov „dodal munici“ politickým protivníkům. Ti podle něj mohli tvrdit, že prezident není v dobrém zdravotním stavu. „Nic není špatně,“ uvedl Trump k výsledkům analýz.
Lékaři mu však podle deníku diagnostikovali chronickou žilní nedostatečnost, což je běžný zdravotní problém u seniorů. Doporučili mu nosit kompresní podkolenky, které prezident používal jen krátce. „Nelíbilo se mi je nosit,“ řekl. Podle listu má Trump rovněž potíže s usínáním, což prezident zcela nepopřel. „Nikdy jsem nebyl velký spáč,“ uvedl. Deník rovněž zmiňuje možné zhoršení sluchu, což Trump odmítá.
Lepší geny
Média si v minulosti všimla také podlitin, které se objevily například na Trumpově ruce. Prezident je částečně přisuzuje právě užívání vyšších dávek aspirinu. „Říkají, že aspirin je dobrý na ředění krve, a já nechci, aby mým srdcem proudila hustá krev,“ řekl Trump. Dodal, že stejnou dávku aspirinu užívá přibližně 25 let a nehodlá ji měnit. „Jsem trochu pověrčivý,“ uvedl.
Trump opakovaně zdůrazňuje, že má mnoho energie a že je ve výborné fyzické kondici. Přičítá to především dobrým genům. Sportování obecně nemá rád, výjimkou je golf. „Chodit nebo běhat na pásu hodiny a hodiny, jak to dělají někteří lidé, není nic pro mě,“ řekl prezident.
V rozhovoru také uvedl, že svým spolupracovníkům nařídil snížit počet schůzek během dne. Podle něj to nesouvisí s únavou, ale se snahou věnovat více času zásadním otázkám.
Trump se v lednu stal nejstarším člověkem, který byl inaugurován prezidentem Spojených států, a je druhou nejstarší osobou v prezidentském úřadu vůbec. Nejstarším úřadujícím prezidentem byl jeho předchůdce Joe Biden, který opustil Bílý dům ve věku 82 let. Trumpův lékař v říjnu oznámil, že prezident se těší výjimečně dobrému zdraví.
Akcie zahrnuté do indexu S&P 500 v letošním roce nabídly průměrný výnos 17,4 procenta. To je sice solidní, ale ve srovnání s dalšími světovými burzami jde o nejhorší výsledek od roku 2009. Naopak výrazně lépe se dařilo pražské burze.
Tohle se může Donaldu Trumpovi vymstít. Americké burzy vynášejí hůř než zbytek světa, Praha je naopak v čele
Trhy
Akcie zahrnuté do indexu S&P 500 v letošním roce nabídly průměrný výnos 17,4 procenta. To je sice solidní, ale ve srovnání s dalšími světovými burzami jde o nejhorší výsledek od roku 2009. Naopak výrazně lépe se dařilo pražské burze.
