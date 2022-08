Petr Dufek: ČNB v červnu zdvojnásobila podporu koruny. Prodala eura za 174 miliard korun

Sice s velkým zpožděním, ale přece se finanční trhy mají možnost dozvědět se něco více o devizových intervencích ČNB. Poprvé letos intervenovala na začátku války na Ukrajině, avšak to šlo spíše o symbolické stomilionové částky. Od května však její aktivita na devizovém trhu výrazně zesílila.

Reklama

Jen v květnu ze svých rezerv vyprodala téměř 3,5 miliardy eur, v červnu pak už dvojnásobek. Podle zveřejněných čísel dosáhl objem intervencí na podporu koruny v červnu téměř 7,1 miliardy eur. Letos tak už ČNB vyprodala na trhu eura v hodnotě 11,1 miliardy eur.

ČNB chce nakoupit zhruba 100 tun zlata. Česko by ho mělo nejvíce v historii Money Česká národní banka by ráda rozšířila své zlaté rezervy přibližně desetinásobně, na více než 100 tun. Má se tak stát během několika let. V rozhovoru pro deník Právo to uvedl nový guvernér ČNB Aleš Michl. Do zlata zamýšlí takto rozsáhle investovat, neboť vývoj ceny drahého kovu má podle něj nulovou vazbu na vývoj cen akcií. Také podíl právě akcií v devizových rezervách chce nový guvernér navýšit. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Při pohledu na vývoj likvidity bankovního sektoru je patrné, že intervence pokračovaly i v červenci, čemuž by ostatně odpovídal i další pokles devizových rezerv, k němuž v tomto měsíci došlo. Z červnových 149 miliard eur poklesly rezervy ČNB na necelých 145 miliard.

ČNB díky intervencím stabilizovala korunu pod hranicí 25 korun za euro. Devizové rezervy, které jsou jinak velmi vysoké vzhledem k velikosti ekonomiky, poklesly, avšak zároveň za pomocí intervencí stahuje poměrně drahé koruny z trhu. Zatímco výnos devizových rezerv je podle centrální banky v posledním roce negativní, za volné koruny platí repo sazbu, která je nyní na sedmi procentech.

ČNB udělala chybu, když nezvedla sazbu, říkají experti největší německé banky Názory Bankovní rada České národní banky na svém zasedání ve čtvrtek rozhodla ponechat základní úrokovou sazbu na stávající úrovni sedmi procent. Jde o výsledek, jež čekala zhruba polovina expertů oslovených agenturou Bloomberg. Lukáš Kovanda Přečíst článek

ČNB má prostor bránit korunu i nadále, ať už nepřímo pomocí slov či přímo intervencemi. V klidných časech může úplně stačit pocit trhu, že je ČNB ochotna kdykoliv obchodovat. Že svůj záměr korunu stabilizovat nevzdala. A to ani vzhledem k zbývajícímu objemu rezerv zatím rozhodně nemusí.