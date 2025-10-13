Nový magazín právě vychází!

Sněmovna bude mít čtyři místopředsedy, uvedl Babiš

Ustavující jednání nového poslaneckého klubu hnutí ANO, 8. října 2025, Praha. Vzadu zleva poslanci Aleš Juchelka, Alena Schillerová a Jaroslav Faltýnek, v popředí sedí Karel Havlíček
ČTK
ČTK
ČTK

Nová Poslanecká sněmovna bude mít čtyři místopředsedy, oznámil předseda ANO Andrej Babiš. Místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová začne jednat s opozicí, které ANO nabízí vedení osmi výborů, tří komisí a jedné stálé delegace. V končícím období bylo místopředsednických pozic v dolní parlamentní komoře šest. ANO mělo dva, a to Karla Havlíčka a Aleše Juchelku. Funkci místopředsedy Sněmovny dále zastávali Věra Kovářová (STAN), Jan Skopeček (ODS), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Olga Richterová (Piráti).

„Proti úvodním vyjednáváním je tento návrh podstatně přijatelnější. Jednání bude dnes večer a věřím, ze bude konstruktivní,“ napsal předseda klubu KDU-ČSL Tom Philipp. Lidovecký předseda Marek Výborný mluvil v pátek o nabídce vedení trojice výborů pro celou opozici.

Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob napsal, že se o návrhu ANO na uspořádání Sněmovny dozvěděl z médií. Později řekl, že schůzka TOP 09 se zástupci klubu ANO se uskuteční v úterý dopoledne. Domnívá se, že jeho klub by měl mít nárok na předsedu jednoho výboru. Konkrétní výbor ale upřesnit nechtěl a zdůvodnil to tím, že neví, kterých konkrétních osm výborů opozice získá. Ač lidovci, TOP 09 a ODS kandidovali ve volební koalici Spolu, jednání se uskuteční podle Jakoba po jednotlivých klubech. Opozice však podle něj bude zřejmě svůj postup koordinovat.

Dnes večer má s ANO jednat předseda klubu ODS Marek Benda. Od jednání očekává, že se dozví, jaká je představa ANO o rozdělení pozic ve Sněmovně a kolik jich připadne ODS, řekl. „Já si myslím, že při tom, že jsme druhý nejsilnější klub, máme nárok nejméně na dvě až tři předsednictví výborů,“ dodal. Klub ODS má podle něj kompetence ke všem výborům. Poukázal na to, že ODS vedla dosud hospodářský, zdravotnický i bezpečnostní výbor, k dispozici má 27 poslanců včetně několika členů vlády. „Čekám na to, co mi nabídnou, a podle toho se budu zařizovat,“ dodal.

Uplynulé čtyři roky vedla opozice rovněž osm výborů. V čele šesti z nich stáli zástupci ANO a dvou představitelé SPD. Výborů bylo 18 včetně organizačního, kterému vždy předsedá šéf Sněmovny.

Z devíti komisí pro kontrolu činnosti zpravodajských služeb, dalších státních institucí či použití odposlechů vedla opozice tři prostřednictvím poslance ANO. Z další pětice komisí, které fungovaly celé volební období, měla v čele opozičního zástupce volební komise, a to Martina Kolovratníka z ANO.

Babiš také uvedl, že bude dnes s předsedou Motoristů Petrem Macinkou a s čestným prezidentem strany Filipem Turkem jednat v 15:00. Do centrály ANO na pražském Chodově už dnes ale šéf hnutí dorazil zhruba v 09:20, a to elektromobilem.

ANO a Motoristé dnes proberou aféru kolem zveřejněného archivu starších, později smazaných údajných Turkových výroků na sociálních sítích. Pravděpodobný budoucí premiér Babiš o víkendu řekl, že záležitost pokládá za závažnou. Prezident Petr Pavel řekl České televizi, že v případě, že by se potvrdily informace o nenávistných příspěvcích Turka na sociálních sítích, byl by to zásadní problémů. O Turkovi se mluví jako o ministru zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Macinka se za Turka postavil, náhradníka za něj nehledá.

Babiš o víkendu označil za nejlepší řešení to, že by Motoristé obdobně jako hnutí SPD vyslali do kabinetu odborníky. Macinka v neděli řekl, že budou nominovat poslance a strana bude buď ve vládě, nebo v opozici. Oznámil také, že Motoristé podají trestní oznámení na Deník N a na autory článku o údajných Turkových výrocích, které pobouřily politiky předpokládané budoucí opozice i část romských sdružení.

Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Turek se vůči obviněním z rasismu ohradil. Motoristé zpochybňují pravost zejména vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Deník N si za článkem stojí a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.

Na rozdělení vládních křesel se představitelé ANO, SPD a Motoristů dohodli v pátek. Vítěz sněmovních voleb ANO má mít v budoucím kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla, Motoristé čtyři. SPD navíc získá funkci předsedy Sněmovny. Tento týden mají začít debaty o vládním programu. „Máme představu, kdo povede konkrétní oblasti, to pochopitelně bude nějakou dobu trvat. Myslím si, že do nějakých 14 dnů by mohlo být hotovo,“ řekl první místopředseda ANO Havlíček.

Šéf vítězného hnutí ANO v nedávných českých sněmovních volbách Andrej Babiš zvládá vyjednávání se dvěma možnými partnery o vytvoření vládní koalice a dělá kroky, aby v kabinetu neměl „magory“. Napsal to slovenský list Pravda k jednání ANO s hnutím SPD a s Motoristy. Pravda i další slovenská média informovala také o někdejších údajných rasistických, sexistických či homofobních výrocích čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka na sociálních sítích. Podle portálu Aktuality.sk Babiš o vládě vyjednává s amatéry.

„Babiš není strašidlo. Naopak, co se týče obsazení jednotlivých ministerstev, postupuje tak, aby se strašidly ve vládě neseděl,“ uvedla Pravda.

Podle listu není třeba šířit paniku ze směrování Česka někam na východ. „Nepochybně je to Babiš, kdo přinutil SPD ustoupit od záměru vypsat referendum o vystoupení z EU i z NATO. Dlouhá léta se přitom jevilo, že tato nacionalistická strana se svého záměru nevzdá za nic na světě,“ uvedl. Dodal, že Babišovi se rovněž podařilo přesvědčit lídra SPD Tomia Okamuru, aby do vlády navrhl experty bez stranické příslušnosti.

„Andrej Babiš to nemá lehké. Budoucí český premiér musí jednat s absolutními politickými amatéry, kteří oznamují veřejnosti své nehorázné cíle ještě předtím, než zasednou do vládních křesel, z nichž by je mohli uskutečňovat,“ napsal portál Aktuality.sk.

Portál v uvedené souvislosti psal o snaze Okamury získat pro SPD křeslo ministra vnitra a o jeho vyjádřeních ohledně výměny policejního prezidenta Martina Vondráška. Turka zase portál označil za osobu, která hajluje, fetuje a obhajuje ruského prezidenta Vladimira Putina.„Každý politik by měl být etalonem dodržování předpisů a zákonů, což Filip Turek rozhodně nesplňuje,“ uvedly Aktuality.sk, které připomněly rychlou jízdu Turka na dálnici, kterou politik sám zdokumentoval.

Článek českého Deníku N o údajných Turkových výrocích otiskl v dnešním vydání slovenský list Denník N.

Nejistota ohledně shutdownu v USA žene cenu zlata i stříbra vzhůru

Zlato a stříbro
iStock
ČTK
ČTK

Cena zlata k okamžitému dodání vystoupala na rekordních 4059,30 dolaru (83 950 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Informovala o tom agentura Reuters. Následně na další rekord vystoupala i cena stříbra, které se obchodovalo za 51,38 dolarů za oz. Na finančních trzích panuje nejistota kvůli omezení chodu federálních úřadů ve Spojených státech, který se označuje jako shutdown.

Takzvaný shutdown je důsledkem neschopnosti Kongresu dohodnout se na dalším financování federální vlády. Zlato je často označováno za takzvaný bezpečný přístav, který investoři vyhledávají v dobách politické i ekonomické nejistoty.

Americký prezident Donald Trump v pátek odpoledne sdělil novinářům v Oválné pracovně, že počet propuštěných federálních zaměstnanců bude „velký“. „Bude to zaměřeno na demokraty,“ řekl americký prezident. Zopakoval, že se zaměří na programy, o nichž se domnívá, že je upřednostňují demokratičtí politici.

Statisíce federálních pracovníků po dobu omezeného fungování amerických vládních úřadů nedostávají plat, měli by ho ale obdržet zpětně. Pracovníci, kteří jsou považováni za nezbytné, nadále pracují.

Strach investorů

Cena zlata se od začátku letošního roku zvýšila o více než 50 procent, za loňský rok vzrostla o 27 procent. K růstu letos přispívají nákupy kovu centrálními bankami, zvýšená poptávka po burzovně obchodovaných fondech (ETF) krytých zlatem, snížení úrokových sazeb americkou centrální bankou (Fed), slabší dolar a také rostoucí zájem drobných investorů. Ti hledají zajištění v době sílícího geopolitického a obchodního napětí. Podle analytiků podporuje růst ceny také strach investorů, aby nezůstali pozadu.

Stříbro minulý týden poprvé zdolalo rekord z roku 1980, který činil 50,35 dolarů za unci. Kov používaný ve šperkařství, v průmyslu i jako kov investiční těží z rostoucí poptávky po bezpečných aktivech, z omezené nabídky i z růstu ceny zlata. Cenu v poslední době tlačí vzhůru nedostatek volně dostupného stříbra na klíčovém londýnském trhu. Zároveň se prudce zvyšují náklady na půjčky tohoto kovu.

V roce 1980 to byli bratři Huntovi, ropní magnáti a nechvalně známí spekulanti z Texasu, jejichž strach z inflace a víra ve stříbro jako uchovatele bohatství je přiměly k pokusu ovládnout globální trh. Nahromadili více než 200 milionů uncí stříbra, čímž cenu vytlačili těsně nad 50 dolarů za unci. Pak ale cena prudce klesla a zastavila se u 11 dolarů za unci. Pokud by se vzal v úvahu vliv inflace, pak má současné nominální maximum u ceny stříbra hodnotu zhruba jedné čtvrtiny maxima z roku 1980, uvedla agentura Bloomberg.

