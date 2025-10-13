Sněmovna bude mít čtyři místopředsedy, uvedl Babiš
Nová Poslanecká sněmovna bude mít čtyři místopředsedy, oznámil předseda ANO Andrej Babiš. Místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová začne jednat s opozicí, které ANO nabízí vedení osmi výborů, tří komisí a jedné stálé delegace. V končícím období bylo místopředsednických pozic v dolní parlamentní komoře šest. ANO mělo dva, a to Karla Havlíčka a Aleše Juchelku. Funkci místopředsedy Sněmovny dále zastávali Věra Kovářová (STAN), Jan Skopeček (ODS), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Olga Richterová (Piráti).
„Proti úvodním vyjednáváním je tento návrh podstatně přijatelnější. Jednání bude dnes večer a věřím, ze bude konstruktivní,“ napsal předseda klubu KDU-ČSL Tom Philipp. Lidovecký předseda Marek Výborný mluvil v pátek o nabídce vedení trojice výborů pro celou opozici.
Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob napsal, že se o návrhu ANO na uspořádání Sněmovny dozvěděl z médií. Později řekl, že schůzka TOP 09 se zástupci klubu ANO se uskuteční v úterý dopoledne. Domnívá se, že jeho klub by měl mít nárok na předsedu jednoho výboru. Konkrétní výbor ale upřesnit nechtěl a zdůvodnil to tím, že neví, kterých konkrétních osm výborů opozice získá. Ač lidovci, TOP 09 a ODS kandidovali ve volební koalici Spolu, jednání se uskuteční podle Jakoba po jednotlivých klubech. Opozice však podle něj bude zřejmě svůj postup koordinovat.
Dnes večer má s ANO jednat předseda klubu ODS Marek Benda. Od jednání očekává, že se dozví, jaká je představa ANO o rozdělení pozic ve Sněmovně a kolik jich připadne ODS, řekl. „Já si myslím, že při tom, že jsme druhý nejsilnější klub, máme nárok nejméně na dvě až tři předsednictví výborů,“ dodal. Klub ODS má podle něj kompetence ke všem výborům. Poukázal na to, že ODS vedla dosud hospodářský, zdravotnický i bezpečnostní výbor, k dispozici má 27 poslanců včetně několika členů vlády. „Čekám na to, co mi nabídnou, a podle toho se budu zařizovat,“ dodal.
Uplynulé čtyři roky vedla opozice rovněž osm výborů. V čele šesti z nich stáli zástupci ANO a dvou představitelé SPD. Výborů bylo 18 včetně organizačního, kterému vždy předsedá šéf Sněmovny.
Z devíti komisí pro kontrolu činnosti zpravodajských služeb, dalších státních institucí či použití odposlechů vedla opozice tři prostřednictvím poslance ANO. Z další pětice komisí, které fungovaly celé volební období, měla v čele opozičního zástupce volební komise, a to Martina Kolovratníka z ANO.
Babiš také uvedl, že bude dnes s předsedou Motoristů Petrem Macinkou a s čestným prezidentem strany Filipem Turkem jednat v 15:00. Do centrály ANO na pražském Chodově už dnes ale šéf hnutí dorazil zhruba v 09:20, a to elektromobilem.
ANO a Motoristé dnes proberou aféru kolem zveřejněného archivu starších, později smazaných údajných Turkových výroků na sociálních sítích. Pravděpodobný budoucí premiér Babiš o víkendu řekl, že záležitost pokládá za závažnou. Prezident Petr Pavel řekl České televizi, že v případě, že by se potvrdily informace o nenávistných příspěvcích Turka na sociálních sítích, byl by to zásadní problémů. O Turkovi se mluví jako o ministru zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Macinka se za Turka postavil, náhradníka za něj nehledá.
Babiš o víkendu označil za nejlepší řešení to, že by Motoristé obdobně jako hnutí SPD vyslali do kabinetu odborníky. Macinka v neděli řekl, že budou nominovat poslance a strana bude buď ve vládě, nebo v opozici. Oznámil také, že Motoristé podají trestní oznámení na Deník N a na autory článku o údajných Turkových výrocích, které pobouřily politiky předpokládané budoucí opozice i část romských sdružení.
Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Turek se vůči obviněním z rasismu ohradil. Motoristé zpochybňují pravost zejména vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Deník N si za článkem stojí a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.
Na rozdělení vládních křesel se představitelé ANO, SPD a Motoristů dohodli v pátek. Vítěz sněmovních voleb ANO má mít v budoucím kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla, Motoristé čtyři. SPD navíc získá funkci předsedy Sněmovny. Tento týden mají začít debaty o vládním programu. „Máme představu, kdo povede konkrétní oblasti, to pochopitelně bude nějakou dobu trvat. Myslím si, že do nějakých 14 dnů by mohlo být hotovo,“ řekl první místopředseda ANO Havlíček.