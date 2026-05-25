Rutte chtěl víc peněz pro Kyjev. Narazil u Francie, Británie i dalších zemí

Mark Rutte
ČTK

Rutteho plán na pevnou vojenskou pomoc Ukrajině narazil u velkých spojenců. Francie, Británie i další země podle The Daily Telegraph odmítají návrh, aby každý člen NATO posílal Kyjevu 0,25 procenta HDP. Šéf aliance už připustil, že plán kvůli odporu nejspíš neprojde.

Velké evropské země včetně Francie či Británie odmítají poskytovat Ukrajině 0,25 procenta svého HDP na vojenskou pomoc, jak minulý týden navrhl generální tajemník NATO Mark Rutte na jednání ministrů zahraničí aliančních zemí ve Švédsku. Informoval o tom britský deník The Daily Telegraph.

Rutte v pátek novinářům řekl, že návrh, aby každý člen přispíval 0,25 procenta svého HDP na vojenskou pomoc Ukrajině, bude pravděpodobně zamítnut. „Nemyslím si, že tento návrh bude přijat, protože proti těmto fixním 0,25 procenta existuje velký odpor,“ připustil Rutte. Šéf Severoatlantické aliance nejmenoval členy, kteří návrh blokovali, ale zdroj z NATO britskému listu sdělil, že odpůrci byli Spojené království, Francie, Kanada, Itálie a Španělsko. „Nejsou z této myšlenky příliš nadšení,“ uvedl zdroj.

The Daily Telegraph připomíná, že tato zpráva přichází krátce po překvapivém zmírnění ruských ropných sankcí ze strany Británie, což zasadilo další ránu image Londýna jako jednoho z nejvěrnějších partnerů Ukrajiny.

Británie 19. května tiše vydala dočasnou licenci povolující dovoz nafty a leteckého paliva vyrobeného z ruské ropy, pokud tyto produkty byly zpracovány ve třetí zemi. Vláda rovněž udělila licenci umožňující námořní přepravu a dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) z ruských terminálů Sachalin-2 nebo Jamal LNG.

Také francouzské odmítnutí plánu podkopává její postavení předního podporovatele ukrajinského boje proti Rusku. Paříž s Londýnem se přitom dělí o vedení v takzvané koalice ochotných, tedy zemí spolupracujících na zajištění dlouhodobých bezpečnostních záruk pro Kyjev.

Podle zdroje Telegraphu Rutteho plán podpořilo nejméně sedm členů NATO, kteří už údajně vynakládají přes 0,25 procenta svého HDP na vojenskou pomoc Kyjevu.

Dalibor Martínek

Prahou prošel další protest proti změnám ve financování veřejnoprávních médií. Na Staroměstském náměstí se po 16:00 sešlo několik tisíc lidí na podporu České televize a Českého rozhlasu. Podle odhadu policie byly na místě tisíce účastníků.

Demonstranti protestují proti návrhu zákona, který má mimo jiné převést financování veřejnoprávních médií z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. Zároveň kritizují další kroky ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy, včetně rozpočtových škrtů, plánovaných změn v rozhodování o dotacích ze Státního fondu audiovize nebo způsobu odvolání jeho předchůdce Martina Baxy ze správní rady Pražského jara.

Po 16:30 se účastníci vydali pochodem před Úřad vlády. Akci pořádá spolek Milion chvilek, který už na začátku května v Praze zorganizoval protest se stejným názvem Ruce pryč od médií. Tehdy se ho podle pořadatelů zúčastnily desítky tisíc lidí. Minulý týden se demonstrace konaly také v dalších krajských městech.

Podle Milionu chvilek je čas, aby ministr kultury rezignoval. „Místo aby českou kulturu chránil, ji opakovaně poškozuje,“ řekl předseda spolku Mikuláš Minář. Dav na jeho slova reagoval skandováním „Oto, zabal to“. Minář kritizoval i další kroky vlády, například přesun některých agend z úřadu vlády. Protestu se zúčastnili také zástupci neziskových organizací.

180 tisíc podpisů

Organizátoři chtějí do Strakovy akademie doručit petici se 180 tisíci podpisy za stažení zákona o médiích veřejné služby, který připravilo ministerstvo kultury pod vedením Oty Klempíře.

„Klempířův zákon na zestátnění médií je takový paskvil, že proti němu mají stovky výhrad i ministerstva spadající pod ANO. Podle odborníků je nejenom zfušovaný, je i nebezpečný. A především – je neopravitelný,“ uvedl spolek Milion chvilek v pozvánce na akci.

Podle návrhu ministra kultury by Česká televize a Český rozhlas měly místo koncesionářských poplatků dostávat pevnou částku ze státního rozpočtu. Změna má začít platit od příštího roku.

Zákon kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Ministerstvo financí tento týden uvedlo, že požaduje přepracování návrhu, protože podle něj obsahuje velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů. Zásadní připomínky už dříve vzneslo také ministerstvo vnitra a výhrady mají i téměř všechny další resorty.

Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupili 22. dubna do stávkové pohotovosti. Po vládě požadují, aby od záměru ustoupila. Ministerstvo kultury už dříve uvedlo, že cílem návrhu není veřejnoprávní instituce oslabit nebo poškodit, ale nastavit stabilní, transparentní a dlouhodobě udržitelný systém jejich fungování.

