Milan Kundera zemřel. Slavnému spisovateli bylo 94 let

Zemřel český spisovatel Milan Kundera, který patří k nejvýznamnějším českým autorům minulého století. Bylo mu 94 let, od roku 1975 žil ve Francii. Informaci potvrdila mluvčí Moravské zemské knihovny v Brně Anna Mrázová.

Ke Kunderovým nejznámějším dílům patří například romány Žert, Nesnesitelná lehkost bytí či soubor povídek Směšné lásky.

Patřil k výrazným postavám politické oblevy 60. let a také k těm, kterým bylo po sovětské invazi do Československa v srpnu 1968 brzy zakázáno vydávání děl. Po emigraci do Francie v roce 1975 se stal jedním z kmenových autorů pařížského nakladatelství Gallimard. Česky jeho tvorbu vydávalo exilové nakladatelství 68 Publishers manželů Škvoreckých.

Nositel řady ocenění navštívil po listopadu 1989 několikrát Československo i Českou republiku, stále ale žil s manželkou Věrou v Paříži. Od 80. let psal své knihy ve francouzštině, a pro část veřejnosti je tak znám spíše jako francouzský autor s českými kořeny. V roce 1979 byl zbaven českého občanství, které mu bylo navráceno teprve v roce 2019.