Rusko tvrdí, že nasadilo novou hypersonickou raketu Orešnik. Zvyšuje její výrobu
Moskva oznámila, že při nočním masivním útoku na Ukrajinu poprvé od listopadu znovu použila novou nadzvukovou střelu Orešnik. Úder měl být odvetou za údajný ukrajinský dronový útok na rezidenci Vladimira Putina, který však Kyjev i Spojené státy zpochybňují.
Rusko v noci na dnešek podniklo rozsáhlý raketový a dronový útok na Ukrajinu, při němž podle ruského ministerstva obrany nasadilo i novou hypersonickou střelu Orešnik. Moskva tvrdí, že šlo o reakci na údajný pokus Ukrajiny zaútočit na konci loňského roku bezpilotními letouny na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodské oblasti.
Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova mělo tehdy 91 ukrajinských dronů mířit na prezidentský komplex, všechny však měly být zničeny. Tento incident ale nikdo nezávisle nepotvrdil a Kyjev jej označil za smyšlený. Pochybnosti vyjádřil i americký prezident Donald Trump, který uvedl, že nevěří, že k takové operaci došlo.
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo a okupuje asi pětinu jejího území.
Západní vojáci na Ukrajině budou legitimními cíli, varuje Moskva
Cílem nočních útoků byla podle Moskvy energetická infrastruktura využívaná ukrajinskou armádou, průmyslové podniky a zařízení na výrobu dronů. Ukrajinské ozbrojené síly informovaly, že Rusko vyslalo celkem 36 střel a 242 dronů.
Ukrajinské letectvo na západě země hlásilo, že balistická raketa mířící na energetický objekt ve Lvově dosahovala rychlosti kolem 13 tisíc kilometrů za hodinu. Typ střely zatím Kyjev oficiálně neurčil a chce jej potvrdit až po analýze trosek. Podle informací agentury Reuters však šlo o nadzvukovou střelu středního doletu odpálenou ze střelnice Kapustin Jar v Astrachaňské oblasti, kde Rusko v minulosti testovalo právě rakety Orešnik.
Orešnik, jehož název znamená „líska“, Rusko v nejaderné verzi poprvé bojově použilo v listopadu 2024 při útoku na město Dnipro. Prezident Vladimir Putin opakovaně tvrdí, že tuto zbraň nelze zachytit a že její ničivá síla se blíží jaderným zbraním. Západní vojenské analýzy však tato tvrzení zpochybňují. Putin už dříve uvedl, že Rusko urychluje výrobu těchto střel.
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že v jeho zemi je od středy umístěna nedávno vyvinutá ruská hypersonická raketa Orešnik, která může nést jaderné zbraně. Píše to agentura AFP.
Lukašenko: V Bělorusku je umístěna ruská raketa Orešnik, schopná nést jaderné zbraně
