Rusko může testovat NATO útokem na Pobaltí, varuje šéf BIS

Evropě podle šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky nehrozí v nejbližší době masivní ruský útok podobný tomu na Ukrajině. Za pravděpodobnější ale považuje scénář, v němž by Rusko napadlo jednu z členských zemí NATO, zřejmě v Pobaltí, aby otestovalo rychlost a tvrdost reakce aliance.

Koudelka to dnes uvedl na bezpečnostní konferenci ve Sněmovně. Podle něj je proto nutné jasně deklarovat jednotu a odhodlání k obraně. Právě to je podle šéfa kontrarozvědky jediný způsob, jak Rusko od takového „velmi nebezpečného dobrodružství“ odradit.

Západní země by podle Koudelky neměly příliš věřit ruským slibům, ale zároveň by se neměly nechat ochromit ruskými hrozbami. Situaci je podle něj potřeba posuzovat s odvahou a chladnou hlavou.

„Nemyslím si, že by nám v brzké době hrozil takový masivní útok jako na Ukrajině, ale mnohem pravděpodobnější je pokus Ruska o napadení jedné z členských zemí NATO, například v Pobaltí, s cílem otestovat rychlost a tvrdost reakce aliance,“ uvedl.

Rusko studuje slabiny demokratických systémů

Rusko se podle Koudelky podobně jako dříve Sovětský svaz snaží dosáhnout svých cílů bez ohledu na oběti mezi vlastními občany, spojenci i nepřáteli. Zároveň dlouhodobě studuje západní země a slabiny jejich demokratických systémů.

„Musíme si uvědomit, že po mnoho let sovětské a ruské zpravodajské služby studují západní země, slabosti našeho demokratického systému a jsou připraveny zaútočit přesně tam, kde bude efekt největší,“ řekl Koudelka.

Rusko podle něj není dost silné na to, aby Západ porazilo vojensky nebo ekonomicky. Proto se ho snaží rozdělit a oslabit. Západ podle šéfa BIS nesmí dopustit, aby se nechal rozeštvat, a naopak musí postupovat společně, tvrdě a rozhodně. „Nesmíme se nechat rozdělit, ale naopak musíme postupovat společně s maximální tvrdostí a silou, protože Rusko rozumí právě jen síle. Musíme se naučit nakreslit jasné a nepřekročitelné červené linie a na jejich dodržování trvat,“ dodal.

Koudelka ocenil kroky bývalých vlád Andreje Babiše a Petra Fialy, které vedly k omezení počtu ruských zpravodajců působících v Česku pod diplomatickým krytím. Podle něj šlo o kroky, které zásadně zvýšily bezpečnost země. „Znamenaly zásadní zvýšení naší bezpečnosti a obě vlády si tím vysloužily masivní dezinformační útoky vedené proruskými servery a ruskou pátou kolonou u nás,“ uvedl šéf kontrarozvědky.

Za neuvěřitelné označil přetrvávající zpochybňování zapojení ruské tajné služby GRU do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích. Hybridní válka se podle něj projevuje také útoky na ukrajinské uprchlíky nebo zpochybňováním protiruských sankcí. Jejím cílem je polarizovat společnost a oslabovat důvěru v demokracii i státní instituce.

Rusko podle Koudelky vyhrožuje přímými útoky, posílá teroristy, rozsévá strach a nejistotu a zapaluje majetek. „A tihle lidé nám říkají, že nejlepší je nepřipravovat se na obranu země, sklopit hlavu a podvolit se,“ řekl.

Za barbarský označil také víkendový útok ruské armády na ukrajinská města. Podle Koudelky znovu ukázal, čeho je Rusko schopné a jak pohrdá životy civilistů. „Opět názorně ukázal, čeho jsou Rusové schopni, jak pohrdají životy civilistů a jak by se chovali u nás, kdyby dostali příležitost,“ uvedl.

Rusko v noci na neděli zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou raketou středního doletu Orešnik. Vyslalo také zhruba 600 dronů a 90 raket a střel.

Česku se daří. Haly u dálnic dál rostou

Česku se daří. Haly u dálnic dál rostou
Český trh průmyslových a logistických nemovitostí uzavřel první čtvrtletí roku 2026 s velmi dobrými výsledky. Dokončeno bylo zhruba 307 tisíc metrů nových prostor, což představuje historicky druhý nejvyšší objem nové výstavby za jedno čtvrtletí. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti Colliers.

Na trh byla v prvním čtvrtletí dodána největší průmyslová budova v novodobé historii tuzemského trhu. Jde o budovu F v Panattoni Parku Cheb s rozlohou zhruba 214 tisíc metrů čtverečních, která se zařadila mezi největší projekty v novodobé historii českého průmyslového trhu.

„Stavební aktivita zůstala na vysoké úrovni, ve výstavbě je v současnosti přibližně 1,54 milionu metrů čtverečních, z toho asi třetina na spekulativní bázi. Největší podíl výstavby nadále připadal na Prahu, Středočeský kraj a Ústecký kraj,“ uvedl Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu trhu ve společnosti Colliers.

Nejvíce se staví u dálnic

Nejaktivnějším developerem byla společnost CTP Invest s přibližně 46procentním podílem podle plochy ve výstavbě. Vysoký je i objem povolených projektů, který aktuálně činí přibližně 2,77 milionu metrů čtverečních. Nejvíce projektů vzniká podél dálničních koridorů D5 v okolí Plzně, D1 mezi Prahou, Brnem a Ostravou a D48 na Ostravsku.

Míra neobsazenosti ke konci prvního čtvrtletí 2026 mírně klesla na přibližně 4,7 procenta. „Z historického hlediska jde o zdravou úroveň, která odpovídá předpandemickým hodnotám. Neobsazenost v průběhu posledních čtvrtletí mírně narůstala v důsledku přibývající spekulativní výstavby, ačkoli absorpce nových ploch zůstává stabilní,“ tvrdí Stanko.

Nájemné zůstává stabilní

Nejvyšší dosažitelné nájemné zůstalo napříč hlavními lokalitami stabilní, a to zejména díky nízké míře neobsazenosti. V Praze a nejbližším okolí se v prvním čtvrtletí roku pohybovalo v rozmezí sedmi až 7,5 eura za metr čtvereční na měsíc.

„Český trh průmyslových a logistických nemovitostí zůstává pro zbytek roku 2026 v silné pozici. Rekordní objem dokončení, velké množství plánovaných projektů a projektů ve výstavbě a pokračující vysoká aktivita nájemců svědčí o atraktivitě českého trhu,“ doplnil Stanko.

Washington dál sází na diplomacii, ale Íránu zároveň posílá tvrdé varování. Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že USA chtějí dát jednáním šanci, pokud ale dohoda s Teheránem nevyjde, přijdou podle něj na řadu jiné možnosti. Izrael má mít mezitím podle Rubia právo bránit se bez ohledu na výsledek rozhovorů.

Spojené státy buď dosáhnou s Íránem dobré dohody, nebo se s touto zemí vypořádají jiným způsobem. Řekl to podle agentury Reuters novinářům během své návštěvy v Dillí americký ministr zahraničí Marco Rubio. USA podle něj chtějí dát všechny šance diplomacii, než začnou zkoumat alternativní možnosti. Podle agentury AFP Rubio zdůraznil, že Izrael bude mít vždy právo se bránit, ať bude dohoda mezi Washingtonem a Teheránem jakákoli.

USA a Izrael na konci února rozpoutaly válku proti Íránu, Teherán odpověděl útoky na země na Blízkém východě a americké základny v regionu. Od 8. dubna platí příměří. Zároveň probíhají jednání o předběžné dohodě, která mají umožnit budoucí konečnou dohodu o míru. Podle zdrojů serveru Axios by předběžná dohoda měla umožnit znovuotevření Hormuzského průlivu a povolit Íránu neomezeně vyvážet ropu. Zároveň by pokračovala jednání o íránském jaderném programu.

„Na stole je docela solidní věc, pokud jde o jejich schopnost otevřít (Hormuzský) průliv, otevřít ho, zahájit velmi reálná, významná a časově omezená jednání o jaderné otázce, a doufejme, že to dokážeme,“ řekl Rubio.

Vyjednavači nemají spěchat

Americký prezident Donald Trump v neděli prohlásil, že vyjednávání s Íránem postupuje řádně a konstruktivně, zároveň ale prý americkým vyjednavačům řekl, aby s dohodou nespěchali. Námořní blokáda Íránu podle Trumpa zůstane v plné platnosti, dokud nebude dohoda potvrzena a podepsána. Zároveň slíbil otevření Hormuzského průlivu, který je klíčovou námořní trasou pro přepravu ropy a zemního plynu.

Šéf americké diplomacie dnes dnes také prohlásil, že Izrael bude mít vždy právo se bránit bez ohledu na jakoukoli dohodu mezi Washingtonem a Teheránem, čímž zopakoval výroky izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

„Izrael má vždy právo se bránit. Každá země na světě má toto právo. A tak, pokud se Hizballáh chystá odpálit rakety nebo proti nim odpálí rakety, Izrael má právo na odvetu,“ řekl Rubio v Indii.

Netanjahu v neděli prohlásil, že Trump během telefonátu s ním zopakoval právo Izraele bojovat v Libanonu, kde izraelská armáda útočí na proíránské militantní hnutí Hizballáh.

Izraelská armáda dnes uvedla, že během bojů v jižním Libanonu byl zabit jeden její voják a další voják byl těžce zraněn a převezen do nemocnice.

