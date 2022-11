Ropa, hnojiva i uhlí. Indové nakupují od Rusů suroviny za zlomek ceny

Rusko v reakci na západní sankce začalo po ropě prodávat Indii i uhlí. A s výraznou slevou, až 70 procent. S odvoláním na analýzy ruské státní banky PSB to napsal server The Moscow Times.

Snahy Kremlu obrátit exportní toky směrem na východ podle severu ničí ruskou ekonomiku založenou na vývozu surovin. Po ropě Kreml posílá do Asie, zejména pak do Indie, s výraznou slevou i uhlí.

Ruští těžaři zůstali kvůli invazi na Ukrajinu odříznuti od evropského trhu, kam před válkou směřovala téměř polovina vývozu uhlí z Ruska. I tak se export uhlí od začátku roku propadl o devět procent a nejméně čtyři doly v největší ruské uhelné pánvi Kuzbas od léta zastavily těžbu.

Průměrná sleva na ruské koksovatelné uhlí dodávané na indický trh činila v září 60 procent a v letních měsících 70 procent, uvedli analytici PSB ve svém přehledu.

Dillí má od Rusů levně i ropu či hnojiva

„Těžaři uhlí se potýkají s potížemi při přepravě produkce do Indie,” uvedl hlavní analytik PSB Jegor Žilnikov. V lednu až září se z Ruska na indický trh vyvezlo 1,5 milionu tun uhlí, což je více než za celý loňský rok, kdy to bylo 1,3 milionu tun. „Další nárůst vývozu ale nepřipadá v úvahu,” upozornil analytik.

Embargo Evropské unie, které vstoupilo v platnost v srpnu jako součást pátého souboru opatření zavedených proti Rusku za jeho invazi na Ukrajinu, snížilo vývoz ruského uhlí do Evropy o 77 procent na 1,3 milionu tun měsíčně. Sankce rovněž zakázaly evropským společnostem nejen kupovat od Ruska uhlí, ale také poskytovat pojištění a finanční služby pro jeho přepravu po celém světě.

Indie je po Číně druhým největším dovozcem uhlí na světě, současně představuje jednoho z nejdůležitějších spojenců Ruské federace v Asii. Se slevou nakupuje ve velkém také ruskou ropu či hnojiva.

Indie zatím ruskou agresi na Ukrajině výslovně neodsoudila. Opakovaně ale dala najevo, že by si přála vyřešení konfliktu diplomatickou cestou. Stabilní vztahy s Ruskem z hlediska dovozu ropy do Indie jsou pro Dillí výhodné, řekl v úterý indický ministr zahraničí Subrahmanjam Džajšankar poté, co v Moskvě jednal se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Ruskému ministrovi zopakoval, že Indie nepovažuje dnešní dobu vhodnou k vedení války kvůli zátěži pro světovou ekonomiku, sdělil také podle webu Times of India o dnešním setkání šéf indické diplomacie.