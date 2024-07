Stanislav Šulc: Biden končí. Trump to tušil dopředu a zbrojí na Harrisovou

Nepřekvapivý šok. Tak bychom mohli označit rozhodnutí prezidenta Joea Bidena, že nebude pokračovat jako kandidát Demokratické strany na amerického prezidenta. Nyní jsou na tahu demokraté, ale i republikáni. První se musí sešikovat za Kamalou Harrisovou, kterou Biden doporučil za svou nástupnici. A republikáni musejí začít promýšlet novou strategii na nového protivníka.

Covid ještě jednou zasáhnul do světového dění. Právě tímto virem se nakazil americký prezident Joe Biden a v izolaci rozvažoval, jaká bude jeho další dráha. Bude skutečně kandidovat na prezidenta, ačkoli si to již nikdo nepřeje? Nebo se vzdá nominace, kterou měl jistou?

Nakonec skutečně odstoupil. A otevřeně podpořil svou viceprezidentku Kamalu Harrisovou, aby se stala nominantkou Demokratické strany v podzimním klání. Pokud vše půjde hladce, v listopadu se právě ona postaví Donaldu Trumpovi, který v posledních týdnech ovládá veřejný prostor a jede na vítězné vlně.

Nyní se však všechno mění. A hraje se nanovo. Ustavuje se nová hra.

Více hlasů demokratů

Stará hra byla již zcela Trumpova. Silný lídr, Bohem vyvolený mučedník, který zázrakem přežil atentát, měl zdrtit stárnoucího, senilního a zcela nefunkčního stávajícího prezidenta, který zpackal všechno, nač sáhnul i mnohem víc.

Není se čemu divit, že demokraté chtěli tuto hru skrečovat. To se nyní děje. A s Kamalou Harrisovou bude hra o něco složitější. Nejprve se podívejme na to, co hraje v její prospěch.

Jde o úspěšnou političku, která z mnoha důvodů umí přilákat část voličů, již Biden ani Trump nemají co nabídnout. V politice je zkušená, byla viceprezidentkou, ale zároveň na ní neulpěly objektivní neúspěchy vlády Joea Bidena.

Pokud se demokraté za Harrisovou skutečně sešikují a povede se k volbám dostat všechny pravověrné demokratické voliče, mohla by Harrisová získat více demokratických voličů, než by jich býval přilákal Biden.

Převládnou argumenty z pískoviště?

A teď se podívejme, jak se tuto hru pokusí vystavět Donald Trump a jeho tým, kteří jsou zvyklí na to, že ustavují pravidla hry, v níž jsou pak úspěšní.

Harrisovou budou vykreslovat jako levičačku, nezkušenou, neúspěšnou a nemastnou-neslanou političku, za kterou není žádný úspěch. A to je pořád spíše ten optimističtější scénář. V pokleslejší verzi scénáře se bude akcentovat to, že je žena, že pochází z nebílého etnika a další podobné „argumenty“ z pískoviště.

Ale nebuďme hned pesimističtí. Nová hra teprve začíná. Jak v jejích začátcích bude fungovat trumpovská mašinérie, je vcelku očekávatelné. Tedy znovu: pokusí se vystavět příběh méně zkušené političky, kterou vedle veleúspěšného Trumpa prostě volí jedině ideologický zaslepenec.

A ano, zkušenost rozhodně je na straně republikánského kandidáta.

Stín Ospalého Joea

Ale o to zajímavější bude sledovat, jak kampaň povede právě Harrisová a demokraté. Pokud se jim podaří přijít z úplně jinými pravidly hry, mohlo by se jim podařit vedle všech demokratických voličů oslovit také část nerozhodnutých voličů, pro něž byl Biden nepřijatelný, ale Trump je pro ně prostě příliš silná káva.

Ať už to dopadne jakkoli, odstoupením Joea Bidena se americké prezidentské volby 2024 staly opět zajímavým kouskem dějin. A uvidíme, jestli Trump opět porazí ženskou kandidátku Demokratické strany a jediným, kdo jej kdy porazil, zůstane „Sleepy Joe“.

