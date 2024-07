Biden odstoupil z prezidentské kandidatury

Americký prezident Joe Biden odstupuje ze své kandidatury za znovuzvolení prezidentem Spojených států. Chce se nyní soustředit na své povinnosti po zbytek funkčního období. Biden to v neděli večer uvedl v prohlášení na sociální síti X. Jednaosmdesátiletý Biden čelil v posledních týdnech tlaku zevnitř své Demokratické strany na odstoupení z boje o Bílý dům v souvislosti s nepovedeným výkonem v červnové debatě s republikánským prezidentským kandidátem Donaldem Trumpem.

"Myslím, že je v nejlepším zájmu mé strany a mé země, abych odstoupil a soustředil se pouze na prezidentské povinnosti po zbytek svého funkčního období," napsal Biden v prohlášení s tím, že další podrobnosti ke svému rozhodnutí oznámí v nejbližší době.

Biden vyjádřil plnou podporu viceprezidentce Kamale Harrisové, aby se stala prezidentskou kandidátkou Demokratické strany pro listopadové volby. "Demokraté - je čas se spojit a porazit Trumpa. Udělejme to," napsal Biden s odkazem na republikánského prezidentského kandidáta Donalda Trumpa.

Devětapadesátiletá Harrisová by se stala první černoškou v historii země, která by stanula v čele kandidátky velké strany na prezidentku USA, uvedla agentura Reuters. Podle ní není jasné, zda nyní Harrisovou vyzvou na souboj o demokratickou nominaci jiní vysoce postavení členové strany.

Podle deníku The New York Times (NYT) má ale Harrisová oproti ostatním demokratům velkou výhodu v tom, že pravděpodobně snadno zdědí příspěvky na kampaň, které se jí a Bidenovi dosud podařilo vybrat. Pro ostatní demokratické kandidáty by bylo mnohem těžší přesvědčit jednotlivé donory, aby jim příspěvky přenechali.

Trump se nebojí

Trump na adresu nynější viceprezidentky Harrisové reagoval, že by byla v listopadových volbách snazší soupeř než prezident Biden. Trump to řekl v rozhovoru se CNN. Bidena označil za nejhoršího prezidenta v historii Spojených států.

Bidenovo odstoupení je prvním od roku 1968, kdy se o znovuzvolení do Bílého domu neucházel Lyndon Johnson.

Odstoupení amerického prezidenta Joea Bidena z kandidatury na znovuzvolení prezidentem Spojených států je rozhodnutí státníka, jenž desítky let sloužil svojí zemi, uvedl premiér Petr Fiala (ODS) na síti X. Jde podle něj o odpovědný a osobně jistě nelehký krok.

Nejstarší prezident v historii USA

Demokrat Joe Biden (81) je nejstarším prezidentem v historii USA, do úřadu nastoupil 20. ledna 2021 v 78 letech, a překonal tak rekord svého předchůdce a nynějšího opětovného soupeře Donalda Trumpa, který se prezidentem stal v 70 letech. O mandát se Biden chtěl ucházet i v následujících volbách, jasně vyhrál demokratické primárky.

Některá média i oponenti ale už delší dobu zpochybňovali jeho schopnost vykonávat funkci s poukazem na Bidenův věk a zdraví. Obavy v minulosti vzbudila Bidenova opakovaná přeřeknutí či popletení jmen diplomatických partnerů. Jeho výkon v televizním duelu s Trumpem koncem června pak některá americká média označila za debakl či katastrofu a vyvolala v řadách demokratů paniku.

Po debatě zesílilo volání ze strany demokratů, aby Biden letos nekandidoval. K nepříliš známým kongresmanům se přidali i někteří senátoři, podle amerických médií Bidena k odstoupení z kampaně vyzvala i bývalá šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, pochybnosti o Bidenových nadějích na vítězství vyjádřil údajně také exprezident Barack Obama. Dnes Biden oznámil, že odstupuje ze své kandidatury a chce soustředit na své povinnosti po zbytek funkčního období.