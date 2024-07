Karel Pučelík: Trump nebude prezidentem všech Američanů. Nenechme se zmást

Máme před sebou Donalda Trumpa 2.0, který chce být prezidentem sjednotitelem? Moc bych na to nesázel, vždyť ani jeho „umírněný“ projev na republikánském sjezdu vlastně až tak umírněný nebyl.

Atentát na kandidáta republikánů změnil úplně všechno. Prezidentské kampani dal jiný charakter, což bylo patrné na nominačním sjezdu strany se slonem ve znaku. Od mistra nevybíravých útoků Donalda Trumpa jsme se dokonce v jeho projevu dočkali umírněných slov, korunovaných větou: „Kandiduji na prezidenta celé Ameriky, ne poloviny Ameriky, protože zvítězit jen pro polovinu Ameriky není žádným vítězstvím.“

Máme před očima nového a hodnějšího Donalda Trumpa? Obávám se, že tomu lze věřit jen s podstatnou dávkou politické naivity. Exprezident se sice skutečně dostal do přímého ohrožení života, a taková zkušenost dokáže člověka změnit. Trump je ale politik z nejotrlejších, a tak je pravděpodobnější, že jednoduše využívá situace, která se mu naskytla. Ostatně co jiného by měl jako politik dělat?

Trumpova „MAGA“ strana

Trump skutečně před spolustraníky vystoupil s o poznání méně agresivním tónem a kvazi religiózním podtextem. „Všude tekla krev, ale v jistém smyslu jsem se cítil bezpečně, protože jsem měl na své straně Boha,“ popisoval pokus o atentát za naprostého ticha posluchačů, následně přešel k nutnosti národního sjednocení.

Ona atmosféra sjednocených republikánů je sama o sobě něčím novým. „Když se ve čtvrtek chodbami ozývaly závěrečné zkoušky mikrofonů před jeho (Trumpovo – pozn. autora) projevem, lidé sjezd označovali za ‚nejlepší sjezd‘, jakého se kdy zúčastnili. ‚Historicky nejsou republikáni jednotní,‘ řekl mi jeden z operativců GOP, ‚takže je docela neobvyklé být na takovém sjezdu,‘“ rekapituluje washingtonská zpravodajka magazínu UnHerd Emily Jashinsky.

Průběh sjezdu jenom dokazuje, jak se někdejšímu znectěnému exprezidentovi a usvědčenému zločinci, který v září dostane trest, podařilo sjednotit svou stranu. Pod nátěrem jednoty se skrývá Trumpova „MAGA“ strana (směr přezdívaný podle počátečních písmen sloganu Make America Great Again). Zatímco se demokraté ani ne čtyři měsíce nemohou shodnout, kdo vlastně má kandidovat, Trumpova pozice je neotřesitelná.

Smířlivý projev? Ne tak docela

Jak dlouho tato smířlivá nálada Trumpovi vydrží? V podstatě by se dalo říci, že žádnou takovou náladu nejspíš nikdy neměl. Novinové titulky po projevu referují o touze „být prezidentem všech“ a o umírněném projevu. Nicméně tento projev trval hodinu a půl, byl to nejdelší projev prezidentského kandidáta v historii volebních sjezdů. Trump toho za tu dobu ale stihl říct mnohem víc.

Po emotivním úvodu se rychle vrátil zpět ke své klasické taktice, sypání argumentů bez ohledu na jejich přesnost. BBC hned poté identifikovala několik nepravd. Trump například tvrdil, že statistiky zločinnosti rostou, v roce 2023 ale klesly, včetně násilných trestných činů a vražd. Také obvinil Bidena, že za jeho vlády mají Američané nejvyšší inflaci v historii. Aktuální míra je však kolem tří procent, což má do nejvyšší inflace v dějinách USA hodně daleko. Podobně strašil, že Biden a demokraté chtějí zakázat prodej aut se spalovacími motory, Biden však nic takového nezavedl, ani se podle všeho nechystá.

Nechyběly i další Trumpovy oblíbené teze včetně těch nejnebezpečnějších o ukradených volbách a soudním systému sloužícímu establishmentu. Úsměvné je, že se dokonce „dobrácky“ zavázal, že nevysloví Bidenovo jméno, ale ani to nesplnil. Naopak, nazval ho nejhorším prezidentem všech dob. O podprahových narážkách mezi řádky ani nemluvě.

Smířlivost v Trumpově výstupu vidí ti, kteří ji chtějí vidět. Možná mu i přihraje některé hlasy navíc. Skutečná podstata jeho kampaně se nemění.