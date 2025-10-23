Putin varuje EU před zabavením ruských aktiv. Přijde bolestivá odpověď, zní z Kremlu

Moskva pohrozila bolestivou odpovědí na jakýkoliv krok, kterým by se Evropská unie pokusila zabavit ruská aktiva zmrazená na evropských účtech. O vyjádření mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové informuje agentura Reuters. O nakládání se zmrazenými ruskými aktivy bude jednat summit EU v Bruselu.
„Jakékoli kroky s ruskými aktivy bez souhlasu Ruska jsou z pohledu mezinárodního a smluvního práva neplatné. Neexistuje žádný legální způsob, jak zabavit prostředky někoho jiného, aniž by to poškodilo kapsy a prestiž těch, kteří je vyvlastňují,“ je přesvědčena ruská diplomacie.
„Jakékoliv konfiskační iniciativy z Bruselu nevyhnutelně vyústí v bolestivou odpověď,“ podotkla také Zacharovové, podle níž bude Moskva postupovat podle principu reciprocity a na základě svých zájmů.
Lukáš Kovanda: Trump učinil dosud nejzásadnější krok USA ke zničení ruského „ropného bankomatu“
Americký prezident Donald Trump nebývale přitvrzuje vůči Rusku, a to zásahem proti tamnímu ropnému byznysu, na nějž si netroufla ani administrativa jeho předchůdce Joea Bidena. Trump oznámil potenciálně devastující sankce na dva největší ruské producenty, zodpovídající dohromady za takřka polovinu ruského ropného vývozu, tedy na státní podnik Rosněfť a na Lukoil, který je v soukromých rukou.
Evropská komise před několika dny představila plán, který podle ní umožní na takzvanou reparační půjčku Ukrajině využít až 185 miliard eur (4,5 bilionu korun) ze zmrazených ruských aktiv v Evropě, aniž by tato aktiva byla zkonfiskována. Záměr spočítá s jejich pozdějším splacením Rusku poté, co Kyjev od Moskvy dostane válečné reparace
Některé země mají ale proti tomuto postupu výhrady a množství otázek technického i právního rázu. Předseda Evropské rady António Costa doufá, že by summit některé obavy mohl rozptýlit.
Zásadním způsobem pomohly vakcíny mRNA zkrotit pandemii covidu-19 a nyní by se jim mohl podobný kousek povést i u pacientů s rakovinou. Technologie, oceněná Nobelovou cenou, by podle nových poznatků mohla zásadně proměnit léčbu zhoubné nemoci.
Podle nové studie vědců z Floridské univerzity a Texaského onkologického centra MD Anderson žili pacienti s pokročilým karcinomem plic nebo kůže, kteří dostali mRNA vakcínu proti covidu do 100 dnů od zahájení imunoterapie, výrazně déle než ti, kteří očkování nepodstoupili. Výsledky byly zveřejněny v časopise Nature a shrnul je server Bloomberg.
Výjimečné vlastnosti mRNA technologie
Analýza více než tisíce zdravotních záznamů z nemocnice MD Anderson v Houstonu ukázala, že očkovaní pacienti s nemalobuněčným karcinomem plic přežívali v průměru 37 měsíců – téměř dvakrát déle než neočkovaní. U nemocných s metastatickým melanomem se medián přežití zvýšil z 27 na 40 měsíců. Žádný podobný efekt se přitom neprojevil po očkování proti chřipce nebo zápalu plic, což podle autorů potvrzuje výjimečné vlastnosti mRNA technologie.
Výsledky naznačují, že vakcíny vyvinuté původně k ochraně proti virům mohou zároveň posílit imunitní systém v boji s nádory. Pokud se to potvrdí, mohly by doplnit léky, jako je Keytruda od společnosti Merck, které už proměnily dříve smrtelnou melanomovou diagnózu v léčitelnou nemoc.
„Dopady jsou mimořádné – tohle by mohlo zcela změnit celé odvětví,“ uvedl Elias Sayour, dětský onkolog z University of Florida Health a jeden z autorů studie. Jeho tým dlouhodobě zkoumá, jak lze pomocí mRNA aktivovat imunitu proti nádorům. V laboratorních testech se kombinace mRNA vakcíny a imunoterapie ukázala jako účinná i proti nádorům, které dříve nereagovaly.
Podle australského vědce Setha Cheethama z University of Queensland spočívá účinek v aktivaci molekuly interferonu – přirozené obrany těla proti infekcím. Tato reakce podle něj spolupracuje s léky, které „uvolňují brzdy“ imunitních buněk T. „Dva mechanismy působí společně. Výsledky jsou mimořádně slibné,“ uvedl.
Biohacking: Kreatin dodává energii a zpomaluje proces stárnutí, ukazují studie
Kreatin se v poslední době stal jedním z nejdiskutovanějších doplňků stravy. Přestože byla suplementace keratinem původně doménou kulturistů, dnes se stává tématem pro mnohem širší skupinu lidí. Od těch, kteří hledají přirozený způsob, jak zvýšit energii, po ty, kteří se zajímají o dlouhověkost, vitalitu a zpomalení kognitivního úpadku.
Tým nyní plánuje rozsáhlou klinickou studii. Výzkum přichází v době, kdy budoucnost mRNA technologií čelí politickým překážkám – americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. letos v srpnu zrušil 22 federálních grantů v hodnotě téměř půl miliardy dolarů, určených právě pro projekty mRNA vakcín.
Vědci krok označili za neodůvodněný a varovali, že může zpomalit vývoj terapií schopných zachraňovat životy. „Ti z nás, kteří pracují v oblasti onkologie, jsou ale stále optimističtí,“ uvedl Tyler Jacks, prezident nadace Break Through Cancer a profesor biologie na MIT. „Data z této studie nám připomínají, že široká stimulace imunitního systému může být v léčbě rakoviny velmi přínosná.“
Podobně jako vakcína BCG, která se kromě prevence tuberkulózy používá také k léčbě nádorů močového měchýře, by i mRNA technologie mohla jednou představovat univerzální nástroj k „probouzení“ imunity v boji proti nádorům.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že východní křídlo Bílého domu bude zcela zdemolováno, aby se uvolnil prostor pro výstavbu tanečního sálu. Trump přitom dříve tvrdil, že jeho projekt tanečního sálu nenaruší stávající budovu prezidentského sídla. Republikánská hlava státu rovněž řekla, že projekt bude stát 300 milionů dolarů (6,3 miliardy korun) oproti dříve uváděné částce 200 milionů dolarů (4,3 miliardy korun). Trump kvůli zasahování do budovy Bílého domu čelí kritice. Informují o tom americká média.
„Není to jeho dům. Je to váš dům. A on ho ničí,“ napsala na sociální síti X Hillary Clintonová, kterou Trump v roce 2016 porazil v prezidentských volbách. Kritika na Trumpa míří i z konzervativních kruhů. Komentátor Byron York na síti X napsal, že Trump „musí veřejnosti říct, co dělá východnímu křídlu Bílého domu. A potom veřejnosti vysvětlit, proč jim o tom neřekl, než s tím začal“.
Trump ve středu stávající bourací práce obhajoval před novináři v Oválné pracovně, píše server Axios. „Abychom to udělali pořádně, museli jsme strhnout stávající konstrukci,“ řekl Trump. Nový taneční sál bude s hlavní budovou spojovat skleněný most, řekl rovněž podle deníku The Washington Post prezident. V minulosti přitom tvrdil, že projekt tanečního sálu bude existující budovu respektovat a nenaruší ji. Představitel Bílého domu serveru Axios ve středu sdělil, že východní křídlo „je modernizováno“.
Sál prý „zahltí“ Bílý dům
Nezisková organizace Národní fond pro ochranu historických památek v dopise adresovaném vládním úředníkům tento týden uvedla, že plánovaný taneční sál o rozloze asi 8361 metrů čtverečních zahltí samotnou budovu Bílého domu, která má rozlohu asi 5110 metrů čtverečních.
Bílý dům v úterý oznámil, že brzy zašle plány tanečního sálu Národní komisi pro plánování hlavního města (NCPC), která posuzuje všechny externí stavební projekty v Bílém domě a rozhodne o schválení nové budovy. Většinu dvanáctičlenné komise nyní tvoří Trumpovi spojenci, a to včetně jejího předsedy, tajemníka pro personál Bílého domu Willa Scharfa, píše The Washington Post.
Představitelé Bílého domu už dříve uvedli, že Trumpův projekt budou financovat soukromí dárci, mezi nimiž jsou bohatí jednotlivci, ale také velké společnosti, které mají smlouvy s federální vládou. Jsou mezi nimi firmy Amazon, Lockheed Martin či Palantir Technologies, píše The Washington Post. Finanční dary spravuje Nadace pro National Mall, nezisková organizace, jež v minulosti pomáhala s řízením projektů federální vlády, jako bylo restaurování Washingtonova monumentu poté, co jej v roce 2011 poškodilo zemětřesení.
Bílý dům byl postaven mezi lety 1792 a 1800. Jeho východní křídlo, ve kterém se tradičně nacházely kanceláře první dámy a začínaly zde prohlídky Bílého domu, bylo postaveno v roce 1902 a v roce 1942 prošlo zásadním rozšířením a renovací.
Trump zrušil summit s Putinem a uvalil sankce na ruské ropné giganty
Americký prezident Donald Trump řekl, že zrušil plánovaný summit s ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné. Důvodem je také nedostatečný pokrok v diplomatických snahách ukončit válku na Ukrajině, informovala stanice CNN a agentura Reuters. Spojené státy ve středu večer také uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti ve snaze ukončit konflikt, který Rusko zahájilo v únoru 2022.