Při dalším růstu cen je vláda připravena zastropovat ceny elektřiny, oznámil Havlíček
V případě dalšího růstu cen na energetickém trhu je vláda připravena stanovit maximální ceny ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů. V pořadu Partie v televizi CNN Prima News to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Při jaké výši cen elektřiny na trhu by tak vláda učinila, neupřesnil. Vláda podle Havlíčka také okamžitě zakročí, pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny paliv než okolní země.
Ceny energií v Evropě pokračují v silném růstu v souvislosti se zhoršováním situace na Blízkém východě. Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh v závěru týdne překročila hranici 80 eur za megawatthodinu (MWh), poprvé od roku 2022. Spolu s tím roste i cena elektřiny.
Vláda vývoj na energetickém trhu podle Havlíčka pravidelně monitoruje. „Pokud by ceny elektřiny nadále eskalovaly, jsme připraveni zastropovat její ceny u výrobců i obchodníků,“ řekl dnes. Nekonkretizoval, při jaké cenové úrovni by se tak stalo. Podle něj by ale opatření nemělo žádný dopad na státní rozpočet.
Pohonné hmoty v rámci V4
Opatření proti vysokým cenám má podle ministra vláda připraveny i pro pohonné hmoty. O jejich případném použití chce ale kabinet rozhodnout i s ohledem na vývoj v okolních zemích. Zopakoval, že pokud bude situace dále eskalovat, přijme vláda opatření.
Maďarská vláda poskytne cílenou podporu domácnostem, které používají automobily s dieselovým motorem. Půjde o kompenzaci za růst cen pohonných hmot. Cenový strop ale vláda nezavede, protože ten by mohl vést k nedostatku paliv, oznámil v pátek premiér Péter Magyar. Ve zbývajících čtyřech měsících roku dostanou 5000 forintů (333 korun) za každý měsíc.
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Maďarská vláda poskytne cílenou podporu domácnostem, které používají automobily s dieselovým motorem. Půjde o kompenzaci za růst cen pohonných hmot. Cenový strop ale vláda nezavede, protože ten by mohl vést k nedostatku paliv, oznámil v pátek premiér Péter Magyar. Ve zbývajících čtyřech měsících roku dostanou 5000 forintů (333 korun) za každý měsíc.
Musí to ale podle Havlíčka udělat také s ohledem na to, co dělají okolní země. Postup bude proto koordinovat i se státy V4. „Dohodli jsme se, že si budeme vyměňovat informace o dalším vývoji. Pokud někdo bude regulovat, tak to uděláme taky,“ dodal ministr.
Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) stojí za vysokými cenami pohonných hmot kromě drahé ropy také vysoké marže rafinérií. Rafinérských kapacit není dostatek, řekl. V dnešním příspěvku na facebooku tak znovu vyzval k omezení platnosti systému emisních povolenek ETS 1 i ETS 2 pro rafinérie.
Český motorista by dnes mohl snadno nabýt dojmu, že když výrazně neroste ropa, neměly by výrazně růst ani ceny benzinu a nafty. Jenže právě teď se ukazuje, jak zavádějící taková úvaha je. Mezi cenou ropy a cenou u stojanu totiž stojí rafinerie. A jejich marže nyní doslova explodují.
Lukáš Kovanda: Marže rafinerií explodují. Řidiče v Česku čeká další výrazné zdražování
Názory
Český motorista by dnes mohl snadno nabýt dojmu, že když výrazně neroste ropa, neměly by výrazně růst ani ceny benzinu a nafty. Jenže právě teď se ukazuje, jak zavádějící taková úvaha je. Mezi cenou ropy a cenou u stojanu totiž stojí rafinerie. A jejich marže nyní doslova explodují.
Zmínil i vliv války na Ukrajině a bojů na Blízkém východě. „V této chvíli nemáme možnost to nějak zásadně ovlivnit,“ uvedl.
Ze čtvrtečních údajů společnosti CCS vyplývá, že pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzinu Natural 95 stoupla za týden v průměru o 1,88 koruny na 44,22 koruny za litr, nafta je dražší o 1,9 koruny, ve středu stála 47,79 koruny za litr. Benzin byl naposledy dražší v srpnu 2022 a nafta je nejdražší od letošního dubna.