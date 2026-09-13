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newstream.cz Politika Volby by teď vyhrálo ANO. Jediný STAN si polepšil, Motoristé by poslance neměli

Volby by teď vyhrálo ANO. Jediný STAN si polepšil, Motoristé by poslance neměli

Zahájení kampaně STAN do komunálních a senátních voleb, 2. září 2026, Praha. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
profimedia
ČTK
ČTK
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Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,1 procenta hlasů. S odstupem druhé je hnutí STAN před ODS. Do Sněmovny by se dostalo i hnutí SPD a také Piráti. Motoristé by byli těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News.

Od posledního průzkumu STEM, který se uskutečnil v červnu, si polepšilo pouze hnutí STAN. Ostatní hlavní subjekty ztrácely, i když většinou jen mírně.

ANO loňské volby vyhrálo se ziskem 34,51 procenta. V letošním červnovém volebním modelu mělo 32,2 procenta, přes letní prázdniny si tedy pohoršilo zhruba o jeden procentní bod. Podle výzkumníků ale nejde o zásadní pokles a hnutí má mimořádně širokou voličskou základnu.

Volební model STEM pro CNN Prima News v září 2026 profimedia

„Nejsilnější oporu nachází mezi lidmi bez maturity a voliči ve věku 60 a více let. Slabší je naopak u mladších a vysokoškolsky vzdělaných voličů,“ uvedli autoři průzkumu.

Hnutí STAN si od června polepšilo o 1,3 procentního bodu na 14,8 procenta. Proti volbám je to nárůst o více než 3,5 procentního bodu. Také STAN má podle agentury STEM stabilní voličskou základnu a přesouvají se k němu i dřívější voliči koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09).

Souboj ODS a Kubova hnutí

Občanské demokraty by nyní volilo 12,8 procenta lidí, proti červnu je to pokles o 0,2 procentního bodu. Mezi jejich voličskou základnou převažují muži a vysokoškoláci. „Jde o stranu, která nejvíce oslabila v souvislosti s hnutím Naše Česko Martina Kuby, někdejšího člena a výrazné tváře ODS,“ podotkl STEM. Hnutí Naše Česko má v průzkumu podporu 2,4 procenta.

Dalibor Martínek: Válka předvolebních průzkumů. Portlík se může ulítat, Hušbauer nemusí hnout brvou

Názory

Předvolební průzkum má dvojí účel. Veřejnosti ukázat, jak lidé tíhnou v reálném čase k té či oné politické straně. Mají však i druhý účel. Ovlivnit vnímání voličů, a tím volební výsledek v budoucím čase. Volební průzkumy mají zajímavou vlastnost. Jsou sebenaplňující. To si politické strany uvědomují, a bojují nyní v těchto průzkumech o dobrá čísla.

Dalibor Martínek

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Na čtvrtém místě skončila SPD se ziskem 7,6 procenta hlasů. Proti červnu je to pokles o 0,3 bodu, podobně jako ve srovnání s loňskými volbami, v nichž ale SPD kandidovala s podporou několika dalších stran. Tyto koalice model STEM nezohledňuje.

Piráti mají podporu 7,3 procenta, stejně jako SPD si tak od června pohoršili o 0,3 procentního bodu. Proti volbám je ale jejich pokles výraznější, získali v nich téměř devět procent.

Mimo Sněmovnu by byli Motoristé, lidovci i TOP 09

Motoristy loni volilo 6,77 procenta lidí, v červnu měli v průzkumu 5,3 procenta a nyní 4,9 procenta. Podle STEM patří jejich voliči k nejméně ukotveným. „Výsledek Motoristů ve volbách byl nejvíce ze všech politických sil ovlivněn rozhodnutím voličů na poslední chvíli. Nejsilnější popularitu Motoristé nadále nacházejí mezi muži, především v mladších věkových skupinách,“ uvedla agentura.

Doprava bude hlavním tématem voleb v Praze

Stanislav Šulc: V Praze to budou mít Motoristé těžké. Motoristy jsou tu totiž všichni

Názory

Do obecních voleb už zbývá méně než dva měsíce a s blížícím se koncem léta již pozvolna startuje kampaň. Billboardy už se plní méně i více známými tvářemi, které slibují „hory i s horákyněmi“, stejné sliby pak opakují v rozhovorech, kde dojde i na vysvětlování, proč sliby nešlo plnit v dosavadních letech. Postupně tak krystalizují témata pro jednotlivá města. A v Praze je vlastně úplně jasno: jediným tématem bude doprava. Ať už si pod tím představujete cokoli. Ačkoli by to měla být výhoda Motoristů Sobě, v Praze to budou mít hodně složité.

Stanislav Šulc

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TOP 09 a lidovci, kteří se do současné Sněmovny dostali jako součást koalice Spolu, jsou v aktuálním volebním modelu výrazně pod pěti procenty. Podpora TOP 09 činí 3,3 procenta, u lidovců je to 2,6 procenta. Na devátém místě je hnutí Naše Česko a desítku uzavírají komunisté s 2,1 procenta hlasů.

Výzkumníci upozornili, že ačkoliv má hnutí Naše Česko zatím velmi malé voličské jádro, tak jeho potenciál je relativně vysoký. Jako jediné má výraznější překryv s vládním i opozičním blokem.

Průzkum se uskutečnil od 2. do 7. září a zúčastnilo se ho 1539 lidí.

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