Sedm litrů nafty měsíčně zdarma. Maďarská vláda kvůli drahé ropě zadotuje majitele dieselů
Maďarská vláda poskytne cílenou podporu domácnostem, které používají automobily s dieselovým motorem. Půjde o kompenzaci za růst cen pohonných hmot. Cenový strop ale vláda nezavede, protože ten by mohl vést k nedostatku paliv, oznámil v pátek premiér Péter Magyar. Ve zbývajících čtyřech měsících roku dostanou 5000 forintů (333 korun) za každý měsíc.
Magyar v příspěvku na facebooku uvedl, že v Evropě panuje bezprecedentní nedostatek nafty. „Do prosince dostanou majitelé aut s dieselovým motorem o výkonu do 150 koní celkem 20 000 forintů (1330 korun) jako kompenzaci,“ uvedl. Dodal, že pomoc dostanou také zemědělci, a to formou vrácení spotřební daně.
Ceny v Maďarsku jsou jako v Česku
Litr nafty se v Maďarsku podle údajů serveru Fuelo tento týden prodával zhruba za 721 forintů (48,05 Kč). Například v České republice stála nafta ve středu v průměru 47,79 Kč za litr, ukazují data společnosti CCS.
Český motorista by dnes mohl snadno nabýt dojmu, že když výrazně neroste ropa, neměly by výrazně růst ani ceny benzinu a nafty. Jenže právě teď se ukazuje, jak zavádějící taková úvaha je. Mezi cenou ropy a cenou u stojanu totiž stojí rafinerie. A jejich marže nyní doslova explodují.
Lukáš Kovanda: Marže rafinerií explodují. Řidiče v Česku čeká další výrazné zdražování
Názory
Český motorista by dnes mohl snadno nabýt dojmu, že když výrazně neroste ropa, neměly by výrazně růst ani ceny benzinu a nafty. Jenže právě teď se ukazuje, jak zavádějící taková úvaha je. Mezi cenou ropy a cenou u stojanu totiž stojí rafinerie. A jejich marže nyní doslova explodují.
Globální trh s motorovou naftou je v posledních týdnech značně napjatý. Představitelé odvětví varují, že kvůli omezeným volným kapacitám rafinerií, ruskému zákazu vývozu a blížícímu se vrcholu poptávky po vytápění zůstane nabídka v zimních měsících omezená.
Magyar uvedl, že jeho vláda „poskytne přímou a účinnou podporu majitelům jednoho milionu vozidel s dieselovým motorem a jejich rodinám“.
Rusko, které je obvykle druhým největším vývozcem motorové nafty na světě po Spojených státech, prodloužilo zákaz jejího vývozu do 30. září. Dodávky z Blízkého východu jsou zároveň omezeny kvůli válce s Íránem a jejím dopadům na lodní dopravu přes Hormuzský průliv.
Konflikt na Blízkém východě se vyhrotil na konci února, kdy Spojené státy společně s Izraelem ze vzduchu zaútočily na Írán. Jedním z hlavních důvodů, kterými útok obhajovaly, byla snaha zabránit Íránu v získání jaderné zbraně.
Ropa znovu prudce zdražuje kvůli eskalaci války mezi Spojenými státy a Íránem. Brent vystoupal nad 105 dolarů za barel a americká WTI překročila stovku. Trhy se obávají dalších útoků na lodní dopravu a energetickou infrastrukturu, zatímco v Bílém domě se podle amerických médií už diskutuje i o scénáři, že konflikt může pokračovat až do roku 2029.
Konflikt mezi USA a Íránem může trvat až do roku 2029. A barel ropy stát i 120 dolarů
Money
Ropa znovu prudce zdražuje kvůli eskalaci války mezi Spojenými státy a Íránem. Brent vystoupal nad 105 dolarů za barel a americká WTI překročila stovku. Trhy se obávají dalších útoků na lodní dopravu a energetickou infrastrukturu, zatímco v Bílém domě se podle amerických médií už diskutuje i o scénáři, že konflikt může pokračovat až do roku 2029.
V důsledku konfliktu je výrazně ochromena lodní doprava Hormuzským průlivem, který je klíčovou námořní cestou pro vývoz ropy ze zemí kolem Perského zálivu. Cena ropy Brent se dostala nad 100 dolarů za barel a je citelně vyšší než před začátkem konfliktu.
Česká vlády opatření nechystá
Tlak na domácí trh zvyšuje i skutečnost, že hlavní dunajská rafinerie maďarské ropné společnosti MOL od loňského října funguje se sníženou kapacitou. Požár tam totiž poškodil jednu z jejích jednotek na zpracování ropy.
Dopady růstu cen pohonných hmot jsou patrné i v dalších zemích regionu, včetně České republiky. Analytici kvůli situaci na trhu s ropou očekávají další zdražování. Některé okolní státy brzdí růst cen regulacemi, česká vláda se k tomu zatím nechystá. Zakročila by, pokud by v Česku byly výrazně vyšší ceny paliv než v okolních zemích, řekl v pátek ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.