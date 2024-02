V4 žije. Premiéři našli shodu v pomoci Ukrajině. Důležitá regionální instituce, zdůraznil Fico

Premiéři všech zemí Visegrádské skupiny se shodují v tom, že ruská agrese proti Ukrajině je hrubým porušením mezinárodního práva a že Ukrajina potřebuje pomoc. Po jednání lídrů zemí Česka, Slovenska, Polska a Maďarska v Praze to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Premiéři mluvili i o aktuálních problémech v zemědělství, energetice či migraci.

Země visegrádské čtyřky se podle předsedy české vlády liší v názorech na příčiny ruské agrese na Ukrajině i na formy pomoci, které jsou ochotny napadené zemi poskytovat. Česko a Polsko poskytují Ukrajině i vojenskou pomoc. Maďarsko a Slovensko tento postoj nesdílejí, ale jsou připraveny se podílet jinak - humanitárně či finančně, poznamenal Fiala.

Pro maďarskou bezpečnost je důležité, aby na východ od země byla entita, která bude mezi Maďarskem a Ruskem. I proto Ukrajině země pomáhá, řekl maďarský premiér Viktor Orbán. Potvrdil, že se V4 shoduje, že ruská agrese je porušením mezinárodního práva a že Ukrajina potřebuje pomoc.

„Neposíláme zbraně na Ukrajinu. Neposíláme je ani s vojáky, ani bez vojáků. Poskytneme ale veškerou pomoc, která je mimo tento okruh. Humanitární pomoc, dále provádíme výcvik lékařů působících ve válce, pomáháme uprchlíkům, při rekonstrukci energetické struktury,“ dodal Orbán.

Země V4 mohou alespoň částečně spolupracovat v pomoci Ukrajině, po dnešní diskusi by podpora pro napadenou zemi měla být jednoznačnější, míní polský premiér Donald Tusk. Předseda slovenské vlády Robert Fico řekl, že nevěří ve vojenské řešení konfliktu na Ukrajině. Naopak věří v okamžité zastavení palby a v mírové jednání, uvedl.

Polský premiér Tusk dříve uvedl, že kvůli postoji Bratislavy a Budapešti k válce na Ukrajině je po pražském summitu třeba zhodnotit, zda má visegrádská čtyřka ještě smysl. Fico o víkendu uvedl, že si Západ nedokáže přiznat, že jeho strategie prodlužování konfliktu masivní podporou Ukrajiny penězi a zbraněmi a sankcemi proti Rusku nefunguje. Fico kritizoval EU za to, že nevyužívá svou váhu k prosazení okamžitého příměří a uzavření míru. K příčinám ruského vpádu na Ukrajinu zařadil také nenaplnění údajných slibů, že se NATO nebude dále rozšiřovat na východ.

V4 žije

Dnešní jednání Visegrádské skupiny bylo upřímné a z tohoto hlediska důležité, řekl předseda vlády Petr Fiala. Existují podle něj věci, na kterých se skupina shodne. Před jednáním vynikaly rozdíly mezi Českem a Polskem a na druhé straně Slovenskem a Maďarskem v přístupu k válce na Ukrajině a především ohledně pomoci zemi napadené Ruskem.

Premiéři jednali v pražském Lichtenštejnském paláci celou dobu ve čtyřech, plánem přitom původně bylo, že se k nim na část schůzky připojí delegace. „Máme za sebou velmi dlouhé jednání, ale také velmi otevřené a upřímné, a z tohoto hlediska důležité,“ řekl Fiala. Formát zasedání se změnil kvůli tomu, že předsedové vlád měli pocit, že o některých věcech musí mluvit otevřeně mezi sebou, dodal.

Mezi zeměmi existují rozdíly, což se nezměnilo, konstatoval Fiala. „Současně jsme také zjistili, že existují věci, na kterých se shodneme. A témata, u kterých má smysl, aby naše země spolupracovaly,“ uvedl. Již před jednáním jako takové okruhy zmiňoval energetiku, boj proti migraci či zemědělství.

Fico nezíval

Slovenský premiér Robert Fico, jehož výroky o válce na Ukrajině před summitem kritizovali český i polský premiér, zmínil, že v minulosti absolvoval řadu nudných technických jednání V4. „Dnes jste mi nedali ani vteřinu, abych si zazíval. Toto jednání bylo jedno z nejpodstatnějších,“ řekl kolegům. Důležitost dnešního jednání podle něj dokazuje i vysoká účast médií. „V4 je důležitá regionální instituce,“ dodal.

Skupina podle Fica především v minulosti dokázala zaujímat jasná stanoviska, o kterých s ní jednali lídři Německa či Francie, protože bez dohody s V4 by nešlo v Evropské unii nalézt kompromis. „Ano, máme různé názory. Ale budou témata, například rozšiřování EU, regionální záležitosti, kde musíme hledat společná řešení,“ zdůraznil.

Maďarský premiér Viktor Orbán řekl, že Visegrád žije. „Dnešní jednání mě o tom přesvědčilo. Rozdíly v názorech jsme schopní akceptovat, Maďarsko je nadále připravené v této spolupráci pokračovat,“ řekl. Existují podle něj důvody, proč by země V4 měly spolupracovat. Pokud by u určitých témat nepostupovaly společně, byly by na tom hůř. Jako příklad zmínil postup proti migraci. „To bude nadále tématem a vyplatí se nám spolupracovat i do budoucna,“ dodal.