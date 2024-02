David Ondráčka: Politický projekt Visegradu je mrtvý, vyhovuje jen Orbánovi s Ficem, Česku ne

Summit premiérů Visegradu v Praze zaslouží určitou reflexi, k čemu nám toto politické spojenectví vlastně je. Jsem dlouhodobě přesvědčen, že se už vyčerpal, nemá žádný účel a pokračování této formy politického spojenectví pod značkou V4 není v českém zájmu, je kontraproduktivní.

Falešná hra na partnerství s kleptokraty Orbánem a Ficem nám v ničem nepomáhá, a ti dva zůstanou u moci dlouho. Česko už dávno nepotřebuje tento politický vehikl V4, který si na další roky jednoznačně pro sebe hacknou Orbán s Ficem. A Polsko se bude snažit orientovat na úplně jiné formace (osa Německo, Francie, Polsko), a my pak zůstaneme s těma dvěma autokraty ve slepé partičce. Není důvod v tak nevýhodném bloku zůstávat.

Politický projekt V4 ukončeme

Politický projekt Visegradu ukončeme a dál s těmito zeměmi spolupracujme jen bilaterálně. Dobří sousedé samozřejmě zůstaneme, přeshraniční spolupráce, studentská stipendia, kultura, vše může vesele fungovat dál, tam žádný problém není.

Klidně může zůstat i společná nadace (Visegradský fond) a vznikat spousta inciativ zezdola, to je úplně v pořádku. Bude dál pokračovat i ekonomická spolupráce, stejně jako spolupracujeme s Rakouskem, Slovinskem nebo třeba Bavorskem. Ale nahoře na politické, vládní úrovni v tom nepokračujme. Pro Česko je mnohem zajímavější jít pragmatickou cestou hledání ad hoc koalic a partnerství uvnitř EU ve věcech, kde máme podobné zájmy. Vázat se Maďarsko a Slovensko nám vlivově nepomůže.

Z V4 bude reálně V3

Prakticky se z těchto zemí orientujme spíš na posílení spojenectví s Polskem, které představuje rozvíjející se regionální mocnost. Je to poměrně jednoduché, Polsko se bude orientovat na spolupráci s Německem a Francií, to bude jeho mocenský směr, tudy půjde jeho politika. A samozřejmě hledejme další partnery jak v regionu, tak po celé Evropě.

V4 zůstane reálně mocensky jen taková V3. Tu budou pro své dílčí vyděračské zájmy používat Orbán a Fico, a budou svá jednotlivá veta obchodovat za EU fondy. Orbán to dělá zkušeně už roky, Fico se jeho postup snaží okopírovat. Zbytek Evropy je bude takto chápat a brát jako ty podivné autokraty z východu.

A pokud Česko v takovém svazku zůstane, úplně zbytečně se poveze s nimi a k ničemu nám taková politická aliance s těmito dvěma nebude. Rozhodně neposílí naši vyjednávací sílu uvnitř EU. Proto bych se orientoval politicky jinam, a sousedskou spolupráci samozřejmě nechal běžet normálně dál.

Orbán a Fico si notovali, Fiala nabídl floskule

Premiér Fiala summit hostil a předvedl vedle ostatních premiérů velkou slabost. Jeho vyjádření plné přeopatrných diplomatických floskulí o tom „jak je to mimořádně důležité a složité jednání, ale velmi upřímné“, jak musíme „hledat společná řešení i když se lišíme v názorech na příčiny ruské agrese i na způsobech řešení”. Samozřejmě si nedovolil říct ani slovo k („západním“) hodnotám jako jsou spravedlnost a právní stát, které aktuálně na Slovensku Fico brutálně válcuje po vzoru Orbána k orientální kleptokracii. Tusk to aspoň ve svém vyjádření zmínil, Fiala vůbec ne.

To Orbán a Fico si akci užívali a naopak si notovali. Spolupracují a přesně chápou, k čemu jim Visegrad může být v jejich politice vetování a vydírání výměnou za peníze. Pro ně Visegrad žije, protože vyhovuje jejich taktice a mohou se za tento štít schovat, když je potřeba. A doma si řádí bez omezení a vytváří své mocenské kleptokracie. Proč by jim v tom mělo Česko dělat křoví a dodávat legitimitu. V čem nám to pomáhá?

Po setkání s Fialou a Tuskem samozřejmě Fico s Orbánem ignorovali prezidenta Pavla na Hradě, a jeli se radši potkat se Zemanem a Klausem. Tím symbolické ponížení premiéra Fialy jako hostitele summitu dokonali. A vesele odjeli domů.