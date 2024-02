Fico to přehnal. Jeho výroky ovlivní jednání Visegrádské čtyřky

Výroky slovenského premiéra Roberta Fica k Ukrajině se podle jeho českého protějšku Petra Fialy (ODS) nepochybně projeví na zítřejším jednání předsedů vlád Visegrádské skupiny (V4) v Praze. Premiéry Slovenska, Polska a Maďarska pozval do Prahy na jednání V4. Schůzky v tomto formátu má za důležité pro hledání konsenzu v Evropě, i když, jak řekl, z jednání s Ficem a maďarským předsedou vlády Viktorem Orbánem nemá "největší radost".

Fico v uplynulých dnech relativizoval nutnost pomoci Ukrajině. Opakoval svůj odmítavý postoj k dodávkám vojenského materiálu na Ukrajinu ze státních zásob. O víkendu hovořil například o „neúspěšné strategii Západu” ohledně Ukrajiny, o jeho snaze dále podporovat Kyjev a přistoupit na totální eskalaci napětí.

Fiala zopakoval, že má opačné názory než jeho slovenský protějšek. Zmínil, že nekomentoval, že se Fico rozhodl klást květiny na hrob československého prezidenta Gustáva Husáka. „Teď si to komentář vyžaduje. Všichni si přejeme mír, ale k míru je jediná cesta, že zabráním agresorovi, aby naplnil své cíle. Nebudeme ustupovat nespravedlnosti, agresivní válce, zlu, ale pomůžeme těm, kteří jsou nespravedlivě napadáni, se bránit,” konstatoval. „Nemohu přijmout ani narativy, že těmi, kdo spor rozdmýchávají, jsou Ukrajinci nebo západní země. Viník je jasný, je to ruská agresivní politika,” doplnil.

Úterní summit v Praze ukáže, zda má V4 ještě smysl, anebo nikoliv, prohlásil polský premiér Donald Tusk v souvislosti s dvojznačnými postoji Bratislavy a Budapešti k válce ruského prezidenta Vladimira Putina proti Ukrajině. Tusk podle polské agentury PAP uvedl, že jej šokoval Ficův projev k druhému výročí války na Ukrajině. „Je paradoxní, že z Budapešti a Bratislavy přicházejí tak dvojznačné signály, pokud jde o Putina a Rusko,” řekl podle PAP.

Nejjednodušší by bylo se nebavit

„Neříkám, že je to moje největší radost se tady setkávat s kolegy, se kterými v řadě klíčových věcí vlastně nesouhlasím. Mám na mysli maďarského a slovenského předsedu vlády. Nicméně vést dialog musíme, někdo to dělat musí,” řekl Fiala. Alternativa, že "se nebudeme bavit", podle něj hrozí zablokováním některých rozhodnutí důležitých pro bezpečnost a budoucnost země. „Potřebujeme nacházet jednotu v klíčových věcech pro EU, i když je to složité. I pro to setkání ve formátu V4,” dodal.

„Nejjednodušší by se bylo nebavit, pak by se mohlo stát, že veškerá unijní pomoc by byla zablokovaná. To, si nemyslím, že by byla správná cesta,” uvedl. Hlavními tématy jednání budou podle úřadu vlády rozšiřování EU, situace na Ukrajině, regionální spolupráce, obranná spolupráce, energetika a migrace.

Česko předsedá V4 od poloviny minulého roku. V listopadu se v Praze setkali prezidenti všech čtyř zemí, uskutečnila se taky řada setkání na ministerské úrovni. Fiala se v polovině ledna vyjádřil k případným výsledkům setkání premiérů skepticky. Minulý týden i dnes zopakoval, že důvodem, proč se premiéři V4 sejdou až nyní, byly volby a následné skládání vlád na Slovensku a v Polsku. Důležitá byla i unijní shoda na víceletém finančním rámci na začátku února.