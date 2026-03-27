Pornoservery pod tlakem. EU zavádí skutečné ověřování věku, pouhé kliknutí už stačit nebude

Nově testovaná aplikace pro ověřování věku už technicky funguje a má zásadně omezit přístup nezletilých k nevhodnému obsahu
Evropská unie přitvrzuje vůči pornografickým platformám. Nově testovaná aplikace pro ověřování věku už technicky funguje a má zásadně omezit přístup nezletilých k nevhodnému obsahu. Podle místopředsedkyně Evropské komise Henny Virkkunenové tak končí éra jednoduchého potvrzení „je mi více než 18 let“, které Brusel považuje za naprosto nedostatečné.

Právě kvůli selhání v ochraně dětí zahájila Evropská komise formální řízení se čtyřmi velkými pornografickými platformami – Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos. Pokud nezajistí účinné ověřování věku, hrozí jim vysoké pokuty podle nařízení o digitálních službách (DSA).

Aplikace funguje, problém je v praxi

Ověřovací aplikace se nyní testuje v několika státech EU, mimo jiné ve Francii, Španělsku a Itálii. Zapojily se do ní i samotné platformy včetně Pornhubu. Technologicky je řešení podle Komise připravené, otevřenou otázkou ale zůstává, jak přesně budou uživatelé svůj věk dokládat – zejména v případě nezletilých.

Digitální peněženka jako klíč

"Úprk před Donaldem". Z USA odchází rekordní počet Američanů a míří do Evropy

Ze Spojených států se loni odstěhovalo více lidí, než kolik se jich do země přistěhovalo. Podle listu The Wall Street Journal se to nestalo od dob Velké hospodářské krize. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa označila vývoj za naplnění svého slibu zvýšit počet deportací a omezit vydávání nových víz. Vedle přísné imigrační politiky ale USA zažívají i jiný trend – rekordní počty samotných Američanů odcházejí do zahraničí.

Do budoucna má být ověřování věku součástí takzvané evropské digitální peněženky. Ta má postupně nahradit fyzické doklady a umožnit bezpečné prokazování identity online. Členské státy by ji měly občanům začít poskytovat už letos na podzim.

Česko zaostává v zavádění pravidel

Evropská komise upozorňuje, že Česká republika zatím plně nepřevedla pravidla DSA do praxe. Klíčovou roli má sehrát Český telekomunikační úřad jako koordinátor digitálních služeb, který by měl mít dostatečné pravomoci k řešení nelegálního či škodlivého obsahu.

Spor o děti na sociálních sítích

Debata se neomezuje jen na pornografii. V Evropě sílí tlak na omezení přístupu dětí k sociálním sítím, například do 15 let. Některé státy už podobné zákony připravují, další o nich uvažují. Evropská komise ale zatím hledá společný evropský přístup a čeká na závěry expertů, které mají být hotové do léta.

Financial Times: Putin žádá miliardáře o peníze na válku. Kreml to popírá

Ruský prezident Vladimir Putin měl podle deníku Financial Times požádat skupinu nejbohatších ruských podnikatelů, aby přispěli do státního rozpočtu zatíženého výdaji na válku na Ukrajině. Informaci s odkazem na tři zdroje obeznámené se situací však Kreml oficiálně odmítá.

Deník Financial Times uvedl, že výzva zazněla na uzavřené čtvrteční schůzce s oligarchy, kde měl Putin zároveň naznačit, že Rusko hodlá pokračovat ve vojenských operacích, dokud nezíská zbývající části Donbasu. To má souviset s tím, že Ukrajina odmítla během nedávných jednání ustoupit z tohoto regionu.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ale jakoukoli přímou žádost o finanční příspěvky popřel. Připustil pouze, že jeden z účastníků schůzky sám navrhl, že by podnikatelé měli státu poskytnout „velkou, skutečně velkou sumu“.

Financial Times zároveň uvádí, že někteří oligarchové byli ochotni přispět dobrovolně. Mezi nimi měl být například Sulejman Kerimov, který údajně hovořil o částce 100 miliard rublů, či podnikatel Oleg Děripaska.

Ruský stát v posledních letech hledá nové zdroje příjmů kvůli rostoucím nákladům na zbrojení. Od začátku letošního roku zvýšil daň z přidané hodnoty na 22 procent a už dříve zavedl mimořádnou daň z neočekávaných zisků velkých firem. Podle ministra hospodářství Maxima Rešetnikova by v případě dalšího oslabení rublu mohla přijít i další podobná opatření.

Zpráva FT tak zapadá do širšího obrazu snahy ruského vedení zapojit domácí byznys do financování války. Zda ale prezident skutečně osobně vyzval oligarchy k přímým příspěvkům, zůstává nejasné.

Majitel Jack Daniel’s jedná o fúzi s Pernod Ricard. Může vzniknout globální lídr v alkoholu

Francouzský výrobce lihovin Pernod Ricard SA a americká společnost Brown-Forman Corp., známá především díky whisky Jack Daniel's, potvrdily jednání o možném spojení. Firmy reagují na zpomalující poptávku po alkoholu i změny spotřebitelského chování. Případná „fúze rovných“ by spojila ikonické značky a vytvořila jednoho z největších hráčů v odvětví.

Obří transakce na trhu s alkoholem by dle informací agentury Bloomberg měla mít výraznou akciovou složku, což by umožnilo rodinným akcionářům na obou stranách zachovat významné podíly i vliv v nové společnosti. Rodina Ricardů zůstává klíčovým akcionářem Pernod Ricard, zatímco Brown-Forman je dodnes z velké části kontrolován potomky zakladatele George Garvina Browna.

Spojení by propojilo silná portfolia obou firem. Pernod Ricard přináší značky jako Jameson, Absolut či Martell, zatímco Brown-Forman vedle Jack Daniel’s vlastní například tequilu Herradura nebo bourbon Woodford Reserve. Vzniklá skupina by tak významně posílila pozici zejména na trhu americké whiskey a tequily.

Jednání přichází v době, kdy celé odvětví čelí tlaku. Spotřebitelé v řadě zemí omezují konzumaci alkoholu, častěji sahají po levnějších produktech a do popředí se dostávají i alternativy, jako je konopí. Významnou roli hrají také léky na hubnutí typu GLP-1, které podle firem negativně ovlivňují poptávku. Slabší prodeje jsou patrné zejména ve Spojených státech.

K situaci přispívají i obchodní spory. Brown-Forman upozornil na dopad cel mezi USA a Kanadou, kvůli nimž se prodeje v Kanadě propadly až o desítky procent. Pernod Ricard se zase potýká s nižší poptávkou v Číně, kde dopady cel zasáhly především prodej koňaku.

Analytici upozorňují, že plánovaná transakce dává strategický smysl – Pernod by posílil svou pozici v USA, zatímco Brown-Forman by získal lepší přístup na mezinárodní trhy, například do Indie či Číny. Zároveň ale může jít o signál, že odvětví vstupuje do období pomalejšího růstu, které nutí velké hráče hledat úspory a nové zdroje expanze.

Reakce investorů naznačuje opatrný optimismus. Akcie Brown-Forman po zprávách o jednání výrazně posílily, zatímco akcie Pernod Ricard zaznamenaly mírný růst po předchozím poklesu.

Dohoda zatím není uzavřená a podle zdrojů může její finalizace trvat ještě několik týdnů. Pokud by se ji podařilo dotáhnout, vznikl by nový globální gigant, který by výrazně proměnil konkurenční mapu trhu s lihovinami.

