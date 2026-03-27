Pornoservery pod tlakem. EU zavádí skutečné ověřování věku, pouhé kliknutí už stačit nebude
Evropská unie přitvrzuje vůči pornografickým platformám. Nově testovaná aplikace pro ověřování věku už technicky funguje a má zásadně omezit přístup nezletilých k nevhodnému obsahu. Podle místopředsedkyně Evropské komise Henny Virkkunenové tak končí éra jednoduchého potvrzení „je mi více než 18 let“, které Brusel považuje za naprosto nedostatečné.
Právě kvůli selhání v ochraně dětí zahájila Evropská komise formální řízení se čtyřmi velkými pornografickými platformami – Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos. Pokud nezajistí účinné ověřování věku, hrozí jim vysoké pokuty podle nařízení o digitálních službách (DSA).
Aplikace funguje, problém je v praxi
Ověřovací aplikace se nyní testuje v několika státech EU, mimo jiné ve Francii, Španělsku a Itálii. Zapojily se do ní i samotné platformy včetně Pornhubu. Technologicky je řešení podle Komise připravené, otevřenou otázkou ale zůstává, jak přesně budou uživatelé svůj věk dokládat – zejména v případě nezletilých.
Digitální peněženka jako klíč
Ze Spojených států se loni odstěhovalo více lidí, než kolik se jich do země přistěhovalo. Podle listu The Wall Street Journal se to nestalo od dob Velké hospodářské krize. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa označila vývoj za naplnění svého slibu zvýšit počet deportací a omezit vydávání nových víz. Vedle přísné imigrační politiky ale USA zažívají i jiný trend – rekordní počty samotných Američanů odcházejí do zahraničí.
„Úprk před Donaldem“. Z USA odchází rekordní počet Američanů a míří do Evropy
Politika
Ze Spojených států se loni odstěhovalo více lidí, než kolik se jich do země přistěhovalo. Podle listu The Wall Street Journal se to nestalo od dob Velké hospodářské krize. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa označila vývoj za naplnění svého slibu zvýšit počet deportací a omezit vydávání nových víz. Vedle přísné imigrační politiky ale USA zažívají i jiný trend – rekordní počty samotných Američanů odcházejí do zahraničí.
Do budoucna má být ověřování věku součástí takzvané evropské digitální peněženky. Ta má postupně nahradit fyzické doklady a umožnit bezpečné prokazování identity online. Členské státy by ji měly občanům začít poskytovat už letos na podzim.
Česko zaostává v zavádění pravidel
Evropská komise upozorňuje, že Česká republika zatím plně nepřevedla pravidla DSA do praxe. Klíčovou roli má sehrát Český telekomunikační úřad jako koordinátor digitálních služeb, který by měl mít dostatečné pravomoci k řešení nelegálního či škodlivého obsahu.
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Spor o děti na sociálních sítích
Debata se neomezuje jen na pornografii. V Evropě sílí tlak na omezení přístupu dětí k sociálním sítím, například do 15 let. Některé státy už podobné zákony připravují, další o nich uvažují. Evropská komise ale zatím hledá společný evropský přístup a čeká na závěry expertů, které mají být hotové do léta.