Odbory se šikují, zřídily celostátní stávkový výbor. Protesty chystají před prázdninami

Odboráři z Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) zřídili celostátní stávkový výbor. Jsou připraveni k případnému celorepublikovému protestu proti vládnímu úspornému balíčku. Od 26. do 30. června pak jednotlivé svazy a organizace mohou pořádat své protestní akce. Dohodl se na tom sněm ČMKOS.

Odbory požádají podle svého předáka Josefa Středuly o mimořádnou schůzi tripartity. Jednání svolává premiér Petr Fiala (ODS). Podle Středuly by se zasedání členů vlády, odborářů a zaměstnavatelů mělo uskutečnit ještě do konce června. Od poloviny května už jsou svazy ČMKOS ve stávkové pohotovosti.

„ČMKOS přešla do nové fáze. Dosud to byla stávková pohotovost, dnes byl zřízen stávkový výbor ČMKOS s celostátní působností. Vyzvali jsme jednotlivé svazy, organizace, aby nás následovaly a přistoupily k vytvoření stávkových výborů. Důvodem je být připraven na případnou celostátní protestní akci,” oznámil Středula.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů se zhruba 270 tisíci členy. Odboráři vyzvali kabinet k jednání. Kritizovali ho za to, že s nimi o záměrech konsolidačního balíčku předem nedebatoval a na zaslání připomínek k novelám téměř šesti desítek zákonů dal jen pět pracovních dnů. Předáci nesouhlasí se změnami DPH, snížením sumy na platy či obnovením nemocenského pojištění pro zaměstnance. Navrhují vlastních 12 kroků k ozdravení rozpočtu. Patří k nim zrušení daňových změn z posledních let či obnovení EET.

Premiér Fiala už řekl, že balíček se může upravit, zásadní změny v něm ale vláda provádět nebude. Návrhy odborů jako obnovení EET označil Fiala za nerealistické, konsolidaci by podle něj nezajistily.

Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v reakci na ustavení stávkového výboru uvedl, že nevidí racionální důvody pro generální stávku, a to vzhledem k nízké nezaměstnanosti a růstu mezd. S odboráři je připraven diskutovat během prázdnin o případných drobných změnách pro druhé čtení konsolidačního balíčku v Poslanecké sněmovně.

