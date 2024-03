Odboráři zahájili mimořádný sněm. Volba Středuly je v ohrožení

V Praze začal mimořádný sněm Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), na kterém mají členové volit vedení centrály. O post předsedy se znovu uchází Josef Středula, který začátkem března ve funkci skončil kvůli neplacení odborářských příspěvků. Zástupci školských odborů však chtějí podle svého předáka Františka Dobšíka přesvědčit delegáty sněmu, aby se volba předsedy odložila až na podzim a nyní se zvolil pouze místopředseda.

„Chceme přesvědčit členy sněmu, že tři týdny na to, aby se vygeneroval konkurent pana Středuly, nestačí, ať už z pracovního, nebo osobního pohledu. Čas do podzimu je tak akorát, aby se našel případný protikandidát. A uvidíme, jestli přesvědčíme členy sněmu, aby se volba odsunula a volil se jenom místopředseda,” řekl šéf školských odborů Dobšík.

ČMKOS je s 31 svazy a zhruba 270 000 členů největší odborová centrála v zemi. Středulu na předsedu nominovalo 14 svazů, mezi nimi i nejpočetnější svaz KOVO. Dvě nominace získala pak také místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová, která teď konfederaci dočasně řídí. Na předsedu však nekandiduje. Podle ní by sněm měl ukázat, zda Středula má dál důvěru odborářů. Na uvolněný post místopředsedy po rezignaci Víta Samka 13 svazů navrhlo vedoucího sociálně-právního oddělení ČMKOS Jiřího Vaňáska a svaz Media pak Jana Křemena z Českého rozhlasu.

Odklad prý chtějí i zdravotnické odbory

Podle Dobšíka stejný postoj jako školské odbory má dalších pět či šest svazů, které mají téměř polovinu členské základny ČMKOS. Patří mezi ně třeba zdravotnické odbory. Dobšík uvedl, že Středulu podporují spíš menší svazy. Stanovení počtu delegátů je však pro ně příznivější, poznamenal Dobšík. Svaz má mít na jednání minimálně dva zástupce. Školské odbory jich mají po přepočtu na počet členů pět. Úřednické odbory, které Středulu podporují, mají podle svého předsedy Pavla Bednáře sedm delegátů. Celkem může volit 115 odborářů a odborářek.

Šestapadesátiletý Středula řídil ČMKOS od roku 2014. Naposledy si ho odboráři zvolili do čela centrály na další čtyřleté období na sjezdu v dubnu 2022. Získal tehdy 88 procent hlasů. Středulovu pevnou pozici následně oslabila jeho prezidentská kandidatura i její ukončení s podpořením protikandidátky Danuše Nerudové. Dobšík zmínil i "nepodařené demonstrace" či nefungující servis, který má centrála poskytovat svazům.

„Pokud chceme obstát ve všech jednáních, která nás čekají, tak jsem přesvědčen, že jsme schopni to zvládnout společně s místopředsedy a najít případného protikandidáta. Odbory nejsou o jednom člověku, je to týmová práce. Nemůžeme si dovolit být rozhádáni. Pan Středula je v podstatě třecí kámen, o který se přetahujeme. Kdyby on nebyl v čele odborů, nebude to žádná prohra," míní Dobšík.

Podle Sokolové sněm projedná i aktuální záležitosti. Přijmout chce stanovisko k záměru vlády zrušit od ledna zaručené mzdy ve firmách. ČMKOS je proti.

