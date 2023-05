Odboráři navrhují vládě zvýšení minimální mzdy a návrat EET. Mluví o úspoře 163 miliard korun

Odbory představily vlastní balíček opatření, který by měl vést k ozdravení státních financí. Odborová centrála ČMKOS navrhuje navýšení paušálu pro živnostníky, stravenkového paušálu, zavedení změny u darovací daně či snížení odvodů u kratších úvazků. Podle odborářů by se měla znovu spustit také EET (elektronická evidence tržeb). Díky celkem 12 opatřením by stát mohl ušetřit 151,5 až 163,5 miliardy korun. Vedení centrály kritizuje vládu za to, že na zaslání připomínek k desítkám novel v konsolidačním balíčku dala jen několik dnů.

Reklama

„Naším cílem bylo vytvořit alternativu. Toto je alternativa vůči vládnímu programu. Říká se, že neexistuje žádné jiné řešení a lidé musí přijmout to, co jim naservírovala vláda. Není to pravda. Záleží na tom, jaký hlavní směr člověk zastává,” uvedl ekonom ČMKOS Martin Fassmann.

Lukáš Kovanda: Vláda bude „luxovat drobné“ a chce snížit schodek o další téměř čtyři miliardy korun Názory Konsolidační balíček vlády má nakonec snížit záporné saldo státního rozpočtu v roce 2024 o 97,8 miliardy korun a za roky 2024 a 2025 pak dohromady o 151 miliard korun. Vyplývá to z nyní zveřejněné důvodové a předkládací zprávy k návrhu zákona k balíčku, kterou analyzuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Podle předáka ČMKOS Josefa Středuly dvě třetiny příjmů veřejných rozpočtů pocházejí od zaměstnanců a důchodců. Zmínil daň z přidané hodnoty, spotřební daň, odvody či daně z příjmu. Zaměstnance a penzisty označil za „daňové soumary”. „Na jedné straně se odpouští majetkově silnějším, podnikatelům, zátěž se přesouvá na stranu zaměstnanců,” řekl odborář.

Lukáš Kovanda: Potrefené husy. Odbory řvou strachem, děsí je ztráta vlivu Názory Proč odbory konsolidační balíček ve skutečnosti tolik naštval? Bojí se o stravenky, multisportky a o to, že ztratí nátlakovou sílu svého lobbingu, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

ČMKOS navrhuje znovu spustit EET, a to i s plánovanou třetí etapou. Vynést by to podle předáků mohlo 20 až 25 miliard korun. Dalších pět miliard by stát získal po zrušení slevy na odvodech u kratších úvazků. Celkem 20 miliard by stát získal po úpravě paušálů. Pozastavení zrychlených odpisů by znamenalo šest až sedm miliard korun. Po zrušení loss carrybacku (zpětného uplatnění daňové ztráty) by přiteklo 30 miliard, po zrušení daňového osvobození státních dluhopisů dvě miliardy a po zrušení stravenkového paušálu až 20 miliard korun. Po zavedení daně z převodu nemovitostí, dědické a darovací se spodním limitem by se mohlo získat 25 až 30 miliard korun. Postup proti zneužívání transferových cen spočítala centrála na deset miliard korun. Po zvýšení minimální mzdy na 19.500 korun by stát získal dvě miliardy korun. Z vyšších odvodů živnostníků by mohlo být 7,5 miliardy korun. Dohromady je to podle odborů 151,5 až 163,5 miliardy korun.

Další počty odborů. Ne sto tisíc, ale téměř dvojnásobek zaplatí rodina s dítětem kvůli vládnímu balíčku, tvrdí Money Rodina s jedním dítětem, kde mají oba partneři zhruba průměrný výdělek a jsou zaměstnaní v soukromé sféře, by přišla kvůli vládnímu balíčku podle odborů ročně přibližně o 152 800 korun. Pokud jsou oba zaměstnanci ve veřejné sféře, dopad by mohl být 178 200 korun. Výsledky svých propočtů představili ekonomové a předáci Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Minulý týden odbory tvrdily, že částka činí sto tisíc korun. Podle některých analytiků to ale bude násobně méně. ČTK, duk Přečíst článek

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s asi 270 tisíc členů. Kvůli balíčku hrozí odbory generální stávkou. V polovině května vyhlásily stávkovou pohotovost. Kabinet vyzvaly k jednání. O dalším postupu by měli odboráři z celé republiky rozhodovat v Praze 30. května.

Lukáš Kovanda: Kdo zaplatí vládní konsolidační balíček? Názory Vládní daňový balíček ještě ve spojení s představenými parametrickými změnami důchodového systému – protože o jeho reformu se věru nejedná – zaplatí hlavně „obyčejný člověk“. Nic moc jiného ale vlastně čekat nešlo. Vždyť vláda sama má ke svým výdajům k dispozici peníze z daní a odvodů občanů a firem. A dluh. Dluh, to jsou ale jen budoucí daně a odvody. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Odbory vládu kritizují nejen za opatření. Stěžují si na to, že s nimi kabinet o opatřeních nejednal a na zaslání připomínek k desítkám novel z balíčku dal jen pár dnů. Je na ně čas do 29. května. Předáci poukazují na to, že zákon i podklady mají stovky stránek.