Potravinová krize způsobená ruskou invazí zabije více lidí než covid, varuje Afrika

Senegalský ministr hospodářství Amadou Hott vyzval světový potravinářský průmysl, aby nebojkotoval obchod s ruskými a ukrajinskými potravinářskými produkty, protože v některých zemích zuří potravinová krize. Ta může mít na svědomí víc obětí, než měl covid.

Hott minulý týden na setkání finančních lídrů skupiny G20 na Bali řekl, že tato krize vyžaduje okamžité řešení problému nedostatku potravin i jejich vysokých cen. V opačném případě hrozí, že na její následky zemře víc lidí než kolik jich umíralo v čase covidu, napsal server CNBC. Vrcholné mezinárodní organizace proto na summitu vydaly prohlášení, že je potřeba konat.

USA a země Evropské unie sankcionovaly používání ruského zboží nebo obchod s ním. „Ale zatímco základní potraviny, jako jsou potraviny a hnojiva, jsou z těchto sankcí vyňaty, nadnárodní firmy v potravinářském sektoru se přesto těmto transakcím preventivně vyhýbají, aby se ochránily,“ uvedl Hott.

„Chápeme, že potraviny a hnojiva jsou osvobozeny od sankcí. Účastníci trhu, ať už jsou to obchodníci, banky nebo pojišťovny, se však zdráhají obchodovat, pokud produkty pocházejí z určitých míst, protože se bojí, že budou v budoucnu sankcionováni,“ dodal.

Nejsme zodpovědní za tuto krizi, ale my (Afrika) trpíme,” prohlásil senegalský ministr hospodářství Amadou Hott.

Potravinová bezpečnost a rostoucí ceny potravin dominovaly diskusím na schůzce G20 minulý týden, protože problémy způsobené pandemií a válkou na Ukrajině narušilo potravinové dodavatelské řetězce po celém světě.

Krize začala již před válkou

Inflace a nedostatek potravin byly v zemích, jako je Afrika a Střední východ, na vzestupu již před válkou. Válka mezi Ruskem a Ukrajinou, zeměmi, které jsou dva z největších světových exportérů základních potravin, jako je pšenice, tyto problémy jen zhoršila. „Problém je akutní pro africké země, které tvoří jednu třetinu lidí trpících podvýživou na celém světě,” apeloval Hott.

Africe letos chybí asi dva milionů tun hnojiv, což se promítlo do letošní ztráty 11 miliard dolarů v produkci potravin, uvedl Hott a dodal, že pokud se Afrika a další místa již nemohou spoléhat na dovoz potravin, potřebují investice do urychlení jejich místní produkce.

Schůzky G20 podle něj v minulosti vedly k tomu, že tváří v tvář nějaké krizi Mezinárodni měnový fond (MMF), Světová banka a další subjekty změnily svou politiku, aby pomohly postiženým zemím. „Tentokrát je to stejné. Pokud nebudeme postupovat rychle, budeme mít více obětí než v dobách covidu,“ zdůraznil.

Politici souhlasí, řešení ale stále není

„Uprostřed intenzivního konkurenčního boje o potraviny a klíčové vstupy, jako je hnojivo, existuje riziko, že dodávky mohou být přesměrovány z chudších zemí do bohatších, což by opakovalo zkušenosti s vakcínami proti COVID-19,“ varovala generální ředitelka Světové obchodní organizace (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala během stejné diskuse na setkání G20.

G20 musí jít příkladem a vyzvat ostatní země, aby se vyhnuly kontraproduktivním akcím, jako je hromadění potravin a klíčových zásob a uvalení vývozních omezení, která by mohla „narušit trhy a dále zvýšit ceny“, řekla ministryně financí USA Janet Yellenová na konferenci.

Generální ředitel Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) Qu Dongyu doplnil, že index cen potravin FAO dosáhl historického maxima a doporučil čtyřbodový plán zahrnující více investic v nejvážněji postižených zemích. Kristalina Georgievová, výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu, zase poznamenala, že země G20 musí jít do hloubky a přijít s lepšími řešeními.

Potřebujeme využít všech našich kapacit proti obchodním omezením, zvýšit náš společný hlas, že je nejen nemorální, ale také škodlivé, když se jídlo nedostane tam, kam musí,” řekla Kristalina Georgievová, výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu.

„Chceme, aby se mezinárodní dodávky potravin zvýšily, včetně jednání o tom, aby se obilí dostalo z Ukrajiny tam, kde je potřeba, a musíme podpořit produkci, skladování a distribuci potravin,” dodala.

Nejen válka a covid

Georgievová ale také varovala globální společenství před tím, že vinu za potravinovou krizi nenesou pouze současné výzvy, jako je válka nebo pandemie. K problému v průběhu času přispěla i změna klimatu.

„Současná krize tu byla už před válkou. Proč? Kvůli klimatickým šokům, které na mnoha místech dramaticky snížily produkci potravin,“ řekla.

