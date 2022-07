Kyjev ožívá „nočním” životem. S ostychem, ale natruc Putinovi

V posledních týdnech je v Kyjevě stále snadnější najít nějakou taneční párty, i když se kvůli nočnímu zákazu vycházení konají ve dne. Lidé začali chodit do kaváren nebo jen posedět u řeky s přáteli, i s vědomím, že se na nebi může objevit další ruská raketa. Někteří se trochu stydí, přece jen „bavit” se uprostřed války… je to vůbec etické? Ale po dvou letech proticovidových omezení a téměř půlroční válce se mnozí shodují, že je to pro ně spíše psychoterapie a zároveň vzkaz Putinovi, že se nepoddají, napsal deník The New York Times.

Jednu z tanečních párty organizátoři plánovali několik týdnů, se zabezpečeným prostorem, dýdžeji, drinky, pozvánkami a samozřejmě ochrankou. Ale poté, co nedávný raketový útok daleko od předních linií zabil na střední Ukrajině více než 25 lidí včetně dětí, útok, který hluboce znepokojil celou Ukrajinu, se organizátoři setkali, aby na poslední chvíli učinili těžké rozhodnutí.

Měli by oslavu odložit? Rozhodli se: V žádném případě, napsal The New York Times. „Přesně to Rusové chtějí,” řekl Dmytro Vasylkov, jeden z organizátorů.

A tak nainstalovali obrovské reproduktory, spustili klimatizaci a zakryli okna místnosti ve staré továrně na hedvábí tlustými černými závěsy. Pak otevřeli dveře a jako na povel se místnost zaplnila mladými muži s volnými košilemi a mladými ženami v upnutých černých šatech a všichni se pohybovali v rytmu hudby jako v transu. „Pokud víte, jak s tím naložit, je to lék,” řekl deníku jeden z účastníků Oleksy Pidhorecky, mladý muž, který žije se svou babičkou a nebyl venku celé měsíce.

Menší pocit provinilosti

Po dlouhém tichu se noční život v Kyjevě vrací zpět. Mnoho lidí se vydává ven poprvé od začátku války. K pití u řeky. Setkat se s přítelem. Posedět v baru a dát si koktejl. Nebo tři. Kyjev je město plné mladých lidí, kteří byli dva roky zavřeni, nejprve kvůli covidu a poté kvůli válce s Ruskem. Touží po kontaktu. Válka toto nutkání ještě zesiluje, zvláště tato válka, kde vás ruská řízená střela může zasáhnout kdekoli a kdykoli.

A teď, když je léto v plném proudu a těžké boje se většinou soustředí na východ Ukrajiny, stovky kilometrů daleko, se Kyjev konečně cítí trochu méně provinile, že jde ven. „Byla to pro mě velká otázka: Je v pořádku pracovat za války? Je v pořádku nalít si za války koktejl?” tázal se sám sebe barman jednoho podniku Bohdan Čehorka. „Ale první směna byla odpovědí. Viděl jsem to v očích zákazníků. Byla to pro ně psychoterapie,” doplnil.

S každým dalším víkendem je ve městě snazší najít nějakou párty. Kavárny se zaplňují, židle a stoly zabírají celé chodníky, stovky lidí posedávají podél řeky Dněpr, která protéká Kyjevem, popíjejí drinky s přáteli a pozorují soumrak. Ve 23 hodin už ale už zase musejí být zpátky ve svých domovech.

Nelítostný zákaz vycházení

V Kyjevě totiž stále platí zákaz vycházení po 23. hodině. Večírek může být, ale stejně tak je válka, a tak po jedenácté večer musí být podle vyhlášky města z ulic všichni pryč. Každému, kdo ji poruší, hrozí pokuta a pro mladé muže potenciálně těžší důsledek: příkaz k nástupu do vojenské služby. Bary se proto zavírají ve 22 hodin, aby se pracovníci mohli dostat domů. Poslední objednávky jsou v devět večer, aby lidé odešli brzy. Taneční párty ve staré továrně na hedvábí proto začala již o půl třetí odpoledne.

Přesto i v denní hodinu lidé na párty řekli, že se jim s pomocí bušícího techna a dalších věcí obvyklých na párty podařilo zapomenout na válku. „Zavřel jsem oči a byl schopen na chvíli se vypnout a utéct,“ řekl jeden z účastníků. A organizátoři většiny tanečních „večírků“ darují výtěžek z akce na válečné úsilí nebo humanitární účely, poznamenal The New York Times.

Barman Čehorka říká, že cítí, že se psychika města změnila. „Kyjev je teď jiný,” řekl. „Lidé jsou zdvořilejší, přátelštější. Nepijí nekontrolovaně,” míní. „Před válkou noční život v Kyjevě jiskřil nejrůznějšími barvami. Mohli jste strávit celou noc chozením z večírku na večírek,“ zavzpomínal.

Nyní, když odbije desátá večerní, Kyjev začne vyzařovat nervózní energii. Lidé, kteří popíjí na ulici nebo u řeky, se dívají na hodinky. Uzavřou průhledné plastové lahve od moštu, ze kterých popíjeli, vstanou a rychle jdou. Auta se pohybují rychleji. Ceny Uberu se ztrojnásobí, pokud nějaký najdete. Mladí lidé se loučí s přáteli, klopí hlavu a začnou utíkat domů, zoufale se snažíc překonat odpor k zákazu vycházení. Úderem jedenácté večer se Kyjev zastaví. Nic se nehýbe. Chodníky jsou prázdné.