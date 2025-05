Odložte podpis smlouvy na Dukovany, žádá Česko Evropská komise

Evropská komise žádá Česko o odložení podpisu smlouvy o stavbě dvou nových jaderných bloků v elektrárně Dukovany. Prověřuje, zda korejské společnosti KHNP nebyly poskytnuty zahraniční subvence, které mohou narušit vnitřní trh Evropské unie. Vyplývá to z dopisu, který českému ministru průmyslu a obchodu Lukáši Vlčkovi poslal místopředseda EK Stéphane Séjourné.

Podpis finální dohody k Dukovanům zablokoval i Krajský soud v Brně. Tendr vyhrála korejská společnost KHNP a neuspěla v něm francouzská firma EDF.

Unijní exekutiva už zahájila předběžný přezkum s cílem posoudit, zda potenciální zahraniční finanční příspěvky obdržené korejskou firmou představují zahraniční subvence, a pokud ano, zda tyto zahraniční subvence narušují vnitřní trh.

V rámci předběžného přezkumu komise požádala o informace jak společnost ČEZ Group a elektrárnu Dukovany, tak korejskou firmu KHNP. Strany ale dosud „neposkytly v reakci na tyto žádosti dostatečné informace“, stojí v dopise z letošního 2. května. „Na základě poskytnutých informací, jakož i dalších informací, které útvary komise odhalily v rámci předběžného přezkumu, přetrvávají významné náznaky, že straně (firmě KHNP) byly poskytnuty zahraniční subvence, které mohou narušit vnitřní trh,“ dodává dopis.

Unijní exekutiva v této souvislosti zdůrazňuje, že „nepředjímá konečné rozhodnutí“, nicméně v současné době připravuje rozhodnutí o zahájení hloubkového šetření. Komise proto žádá Českou republiku o spolupráci do té doby, než přijme konečné rozhodnutí, a o odložení podpisu smlouvy.

Cílem je zajistit dodržování pravidel

Přezkum se týká dodržování nařízení o zahraničních subvencích (FSR) narušujících vnitřní trh z roku 2022. „Povinnost loajální spolupráce vyžaduje, aby se Česká republika vyhnula jakékoli situaci, která by byla nevratně v rozporu s obavami uvedenými v tomto dopise a která by mohla mít nevratné účinky bránící účinnému uplatňování FSR,“ říká dopis.

V jeho závěru místopředseda komise pro prosperitu a průmyslovou strategii zdůrazňuje, že „žádost ani šetření nejsou v rozporu s projektem (výstavby Dukovan)“.

„Naopak, naším záměrem je zajistit právní jistotu a zajistit, aby byla dodržována pravidla našeho vnitřního trhu,“ dodává.

