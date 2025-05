Biohacking: Co jsou metabolické hormony a jak je dostat do rovnováhy

Zatímco stresové hormony nás nutí utíkat nebo bojovat a pohlavní hormony nám dávají vášeň, sílu a celkovou rovnováhu, metabolické hormony určují, jak efektivní naše tělo je. Konkrétně to reprezentuje jejich vliv na to, kdy máme hlad, co se s jídlem stane, kolik energie se uvolní, kolik se uloží do zásob, a jak citlivě naše buňky na tyto signály reagují. Každý den rozhodují o tom, jestli budeme večer padat únavou, a také o tom, jak náš mozek zvládne stres, chutě a jak se to vše projeví na naší celkové pohodě a vitalitě a následně i zdraví.

Nejdůležitějším metabolickým hormonem je inzulín, který produkuje slinivka břišní. Inzulín je zodpovědný za snižování hladiny cukru v krvi tím, že ho odvádí do buněk, kde je dále využíván na tvorbu energie nebo je použit na tvorbu tukových zásob. Pokud tělo inzulín nedokáže dostatečně využít, či je produkován málo, způsobuje to cukrovku 2., respektive 1. typu.

Zatímco diabetes 1. typu je autoimunitní onemocnění, diabetes 2. typu je primárně způsoben zvoleným životním stylem a vzniklou inzulínovou rezistencí. To je stav, kdy cukr zůstává v krvi a to způsobuje řadu negativních dopadů na organismus, včetně ztíženého spalování tuků. Inzulínová rezistence vzniká tak, že pokud neustále konzumujeme stravu bohatou na cukr a tuk, zeslabuje se tak citlivost tkání na přítomnost inzulínu a ten pak není schopen plně zvládat svoji funkci.

Inzulinová rezistence se projevuje únavou, přibýváním tuku zejména v oblasti břicha, kolísáním energie, chutěmi na sladké, poruchou koncentrace i paměti a hormonálními poruchami. V dlouhodobém horizontu může vést k diabetu 2. typu, ale i k polycystickým vaječníkům (PCOS), vysokému krevnímu tlaku, srdečním onemocněním a chronickému zánětu. Protipólem inzulínu je glukagon, který zvyšuje hladinu krevního cukru. Aktivuje se také při pohybu či hladu a vysílá signál játrům, aby uvolnily tam uložený cukr přesně pro tyto případy. Páková souhra glukagonu a inzulínu je základem metabolického zdraví. Krevní cukr zvyšuje i stresový hormon kortizol- tělo ve stresu není tak citlivé na inzulin a nespaluje tak dobře.

Leptin a ghrelin

Další klíčovou dvojicí metabolických hormonů je leptin a ghrelin. Leptin, který je vylučován tukovou tkání, má za úkol signalizovat tělu, že je syté a ghrelin naopak hlásí pocity hladu a nabádá k jídlu. Pokud je tukové tkáně v těle příliš, mozek přestává být citlivý na signály leptinu a vzniká leptinová rezistence, kdy se i přes dostatek přijaté i uložené energie cítíme stále hladoví. Tento stav je dnes velmi běžný a jeho vznik je podporován nedostatkem spánku, chronickým stresem a jídelníčkem plným cukru a průmyslově zpracovaných potravin.

Důsledky leptinové rezistence jsou plíživě vznikající přejídání, únava amalá motivace k pohybu. Ghrelin se zvyšuje faktickým hladem, ale také kvůli nevyspání nebo nepravidelnému spánkovému režimu. Pokud máme narušený cirkadiánní rytmus, kdy neposloucháme, kdy a kolik máme spát, často nám vládne ghrelin a nutí nás jíst, kdy a co pro násnení dobré.

Jak tedy vyrovnat metabolické hormony a pokud potřebujeme, i vlastně automaticky zhubnout. Pokud totiž zlepšíme metabolický profil organismu, nemáme potřebu tolik jíst a automaticky budeme mít chuť na zdravější potraviny. Primární je poslouchat své tělo, kolik máme spát a kdy, protože většina hormonální regenerace probíhá v noci. Pak se snižuje i hladina kortizolu a ghrelinu, vyrovnává hladina leptinu. Spánek mezi 22. až 2. hodinou ranní je nejdůležitější a v rozmezí sedmi až devíti hodin - pro ženy až desíti hodin - ideálně v úplné tmě, funguje nejlépe.

Na metabolické hormony příznivě působí i vědomý odpočinek ve formě meditací, dechových cvičení a prostého nicnedělání. Naše tělo má rádo období bez jídla, protože tozvyšuje inzulínovou a leptinovou citlivost. Děláme tedy citelné pauzy mezi jídly, či můžeme zkusit přerušovaný půst. Zde podle výzkumů lépe funguje přestat jíst odpoledne či v podvečer, než vynechávat snídani. Omezujeme průmyslové potraviny a naopak zařazujeme hořké a fermentované, ty pomáhají játrům detoxikovat přemíru hormonů. Z doplňků pomáhají vyrovnávat hormony výtažky z bylin tulsi, rodioly, berberinu, pampelišky či ostropestřce.