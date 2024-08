Kyjev připravoval atentát na Putina, tvrdí Rusové. O záležitosti jednali i s USA

Ukrajinské tajné služby připravovaly atentát na ruského prezidenta Vladimira Putina a ministra obrany Andreje Belousova.

Reklama

Podle ruských serverů Vedomosti nebo Lenta to uvedl náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov v ruské televizi. Útok se měl podle jeho tvrzení odehrát 28. července, když oba slavili v Petrohradu den ruského námořnictva. Belousov prý však před tím zatelefonoval svému americkému protějšku Lloydu Austinovi, aby od takového plánu Kyjev odradil. Ukrajina se k ruskému tvrzení nevyjádřila.

Americký deník The New York Times (NYT) ke konci července s odkazem na nejmenované činitele napsal, že ruský ministr obrany v telefonátu varoval Austina kvůli údajné tajné ukrajinské operaci proti Rusku. Podrobnosti o plánu, který Ukrajina podle Ruska chystala, známé nebyly. Anonymní zdroje NYT ale řekly, že Pentagon o ničem podobném neměl tušení a potvrdily, že Washington bral sdělení dostatečně vážně. List zároveň upozornil, že není jasné, zda Ruskem popsaná hrozba opravdu existovala.

Proč to bylo Rusko, a ne Ukrajina, které zavřelo Maďarsku a Slovensku ropné kohoutky a oč v ropné kauze jde Politika Tento týden vyšlo celkem nečekaně najevo, že to podle všeho byla ruská strana, a nikoli Ukrajina, která zavřela Maďarům a Slovákům kohoutky s ropou. Ale buďme přesní. Zavřela pouze kohoutky s ropou, kterou dodává ruská soukromá firma Lukoil. Takže ropa jiných ruských firem, například Kremlem přímo ovládaného podniku Rosněfť, proudí přes Ukrajinu na Slovensko, do Maďarska i do Česka dále. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Vzácná událost

Belousov s Austinem hovořil 12. července, uvedl už dříve Pentagon s tím, že telefonát iniciovala ruská strana, což média označila za vzácnou událost. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu z února 2022 spolu totiž vrcholní představitelé obrany hovořili pouze pětkrát a téměř vždy z iniciativy Spojených států. Belousov je ve funkci od května, kdy nahradil Sergeje Šojgua.

Reklama

Podle pondělního prohlášení Rjabkova telefonát Belousova s Austinem chystanému atentátu zabránil. Washinton vzal ruskou informaci vážně, uvedl diplomat podle ruských médií a prohlásil, že Rusko a Spojené státy se tak vyhnuly eskalaci situace. Rjabkovovo tvrzení nebylo možné nezávisle ověřit.

Lavrov: Jsme připraveni spolupracovat s USA, chceme jen vzájemně respektující dialog Politika Rusko je podle ministra zahraničí Sergeje Lavrova připraveno spolupracovat s každým lídrem USA, který bude ochoten vést „vzájemně respektující dialog“. Šéf diplomacie země, která už téměř dva a půl roku vede válku proti Ukrajině, to dnes podle agentury Reuters řekl na tiskové konferenci v OSN. ČTK Přečíst článek