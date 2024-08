Vyžeňte Ukrajince. Putin stanovil nové hlavní úkoly pro svou armádu

Ukrajina se útokem na ruskou Kurskou oblast pokusila zlepšit své vyjednávací pozice, zpomalit ruský postup na jiných úsecích fronty, zastrašit ruskou společnost a destabilizovat pohraniční oblasti. Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin na poradě s účastí gubernátorů pohraničních regionů. Za hlavní úkol Putin označil vyhnat nepřítele z ruského území.

„To, co se stalo v pohraničních oblastech, se musí vyhodnotit a samozřejmě se tak stane. Ale nyní je hlavní vyřešit aktuální úkoly (...) a hlavní úkol nepochybně leží před ministerstvem obrany, které musí vytlačit, vyhnat nepřítele z našeho území a spolu s pohraniční stráží zajistit spolehlivou ochranu státní hranice,“ prohlásil Putin. „Nepřítel určitě dostane náležitou odpověď a všechny cíle, které jsme si vytyčili, budou bez jakékoliv pochybnosti dosaženy,“ zdůraznil podle státní agentury TASS.

Necelé tři tisíce na pomoc

Ukrajinské jednotky před sedmi dny překvapivě vpadly do Kurské oblasti a ruským silám se je doposud nepodařilo vytlačit z ruského území. Úřadující gubernátor Alexej Smirnov během porady začal hovořit o tom, že Ukrajinci obsadili 28 obcí, pronikli do hloubky 12 kilometrů a nová fronta je široká 40 kilometrů, ale Putin jej přerušil a vyzval, ať hovoří o pomoci lidem. Gubernátor pak připustil, že osud 2000 obyvatel obsazených obcí je neznámý a asi 120 tisíc obyvatel bylo evakuováno ze svých domovů. Během bojů přišlo o život 12 lidí, dalších 121, včetně deseti dětí, utrpělo zranění, dodal.

Putinem přislíbených 10 tisíc rublů (asi 2670 korun) jednorázové pomoci uprchlíkům dosud obdrželo 2100 ze 46 700 žadatelů, uvedl gubernátor a dodal, že evakuovat se má celkem 180 tisíc lidí.

Smirnov rovněž tvrdil, že ukrajinské síly při vpádu do Belovského okresu Kurské oblasti použily granáty s chemickou náplní: všichni zasažení sice podle gubernátora přežili, ale přiotrávilo se několik policistů a starosta jedné vsi. Není známo, zda Smirnov předložil jakýkoliv důkaz, kterým by svá obvinění podpořil, napsala agentura Reuters a dodala, že není s to gubernátorova tvrzení ověřit.

Kyjev: Dodržujeme pravidla války

Ukrajinská tajná služba SBU odpoledne na telegramu uvedla, že eviduje pokusy ruských tajných služeb využít situaci v Kurské oblasti k tomu, co nazvala nepodloženým obviněním ukrajinských vojáků z válečných zločinů. „Tyto informačně-psychologické speciální operace nepřítele souvisejí především s nemožností účinně čelit ofenzivním akcím ukrajinských ozbrojených sil,“ uvedla SBU. Dodala, že ukrajinští vojáci přísně dodržují pravidla a zvyklosti vedení války. „Zejména pokud jde o zacházení s ruskými válečnými zajatci a civilním obyvatelstvem,“ stojí v prohlášení SBU.

Ukrajina se dnes 901. dnem brání ruské agresi po invazi, kterou nařídil Putin v únoru 2022, a rozpoutal tak nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

